freeze написав:После того, как король Швеции признал ошибочность шведской стратегии по борьбе с коронавирусом правительство Швеции рекомендовала гражданам носить медицинские маски в общественном транспорте.
Чтобы что-то признать - нужно сопоставить данные разных стран . Король Швеции высказал свое мнение а не факт . Не нужно вводить людей в заблуждение .
Все вопросы королю Швеции - Король Швеции признал ошибочность шведской стратегии по борьбе с коронавирусом. Я так понимаю вам до короля далеко, в том числе по осведомлённости фактами из Швеции, поэтому вы высказываете своё мнение, а не факты.
flyman написав:не від коронавіруса, а інфарктів, інсультів та наслідків цукрового даібету... але страшний коронавірус безпощадний, тому тре сидіти по хатам і не виходити навіть в парк, ну ви знаєте.
Собственно от коронавируса не умирают, как можно умереть от какого-то вируса, умирают от последствий, от последствий что вируса ВИЧ, что вируса гепатита, что коронавируса и тд. При вирусе ВИЧ умирают от саркомы Капоши, генерализованной герпесной инфекции, микоплазменного воспаления лёгких и тд. Тоже самое и с коронавирусом, умирают от тромбоза легочных капилляров, инсультов, полиорганной недостаточности и тд.
Можно только говорит о математической вероятности основанной на многомиллионной статистики: 76 770 000 выявленных методом ПЦР коронавирусников 1 695 000 из них умерло в течение примерно месяца после положительного анализа То есть вероятность умереть в течение месяца в целом по популяции после положительного ПЦР составляет 2,2 %. Многомиллионный массив данных не позволяет сомневаться в этих данных.
Единственный способ для вас не попасть в жернова статистики - не делать ПЦР-тест вообще, иначе заряжаете патроном барабан русской рулетки ))
Востаннє редагувалось freeze в Нед 20 гру, 2020 17:43, всього редагувалось 1 раз.
freeze написав:Ученые сравнили наиболее тяжелый сезон эпидемии гриппа за последние пять лет и схожий период эпидемии COVID-19. Смертность из-за коронавируса оказалась в три раза выше, болезнь проходила намного тяжелее и длилась дольше. Это крупнейшее на сегодняшний день исследование по сравнению двух вирусов
Нехай з іспанкою (грип) порівняють. Корона в людей поза групою ризику проходить набагато легше порівняно з грипом
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
freeze написав:Ученые сравнили наиболее тяжелый сезон эпидемии гриппа за последние пять лет и схожий период эпидемии COVID-19. Смертность из-за коронавируса оказалась в три раза выше, болезнь проходила намного тяжелее и длилась дольше. Это крупнейшее на сегодняшний день исследование по сравнению двух вирусов
Нехай з іспанкою (грип) порівняють. Корона в людей поза групою ризику проходить набагато легше порівняно з грипом
Без понятия чего вы ко мне обращаетесь, группа французских вроде учёных, самый уважаемый в научном мире журнал Ланцет, обращайтесь с просьбой к ним - сравнить с испанкой или средневековым чумным мором. У них было задание - сравнить данные за последние пять лет, они сделали.
Від кого? Новий штам грипу іспанський косив усіх смертність була більше 2.5% Новий штам корони вражає тільки людей групи ризику, загальна смертність 0.05%
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Від кого? Новий штам грипу іспанський косив усіх смертність була більше 2.5% Новий штам корони вражає тільки людей групи ризику, загальна смертність 0.05%
у датских норок выше всех оказалась смертность.
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Від кого? Новий штам грипу іспанський косив усіх смертність була більше 2.5% Новий штам корони вражає тільки людей групи ризику, загальна смертність 0.05%
Откуда вы берёте цифры, тем более на глобально мировом уровне ?
Вам привели официальные суммарные цифры отчётов от национальных министерств здравоохранения всех стран мира, которые подсчитывает - по официальным отчётам - ворлдометер. Цифра 2,2 %. Точка. Всё остальное домыслы для тех, кто хочет натянуть сову на глобус. Вася сказал - 0,05 %, Петя сказал, доктор некий Джон сказал, пусть говорят - есть такая на России передача.