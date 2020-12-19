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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2470247124722473>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 99
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
34%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
42
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
17
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 18:06

  Мизантрóп написав:
  Ukrainian написав:
  freeze написав:У них было задание

Від кого?
Новий штам грипу іспанський косив усіх смертність була більше 2.5%
Новий штам корони вражає тільки людей групи ризику, загальна смертність 0.05%

у датских норок выше всех оказалась смертность.

там геноцид норок, правда потім покаялися, що зря
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 18:08

  flyman написав:німці теж з жиру пухнуть


Не мають грошей на гантелі та якийсь велотренажер? :mrgreen:
Ліниві вони просто дуже
justit
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 18:08

  flyman написав:
  Мизантрóп написав:
  Ukrainian написав: Від кого?
Новий штам грипу іспанський косив усіх смертність була більше 2.5%
Новий штам корони вражає тільки людей групи ризику, загальна смертність 0.05%

у датских норок выше всех оказалась смертность.

там геноцид норок, правда потім покаялися, що зря


Шкурки остались от норок, или норок для каких целей выращивали ?
В Украине страшные убийства курей и свиней каждый день совершаются, и никто не переживает за них, за родных, отечественных, все переживают за каких-то датских норках.
Востаннє редагувалось freeze в Нед 20 гру, 2020 18:10, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 18:09

  justit написав:
  flyman написав:німці теж з жиру пухнуть


Не мають грошей на гантелі та якийсь велотренажер? :mrgreen:
Ліниві вони просто дуже

вже не той німець, що наступав в 41му
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 18:10

  freeze написав:Шкурки остались от норок, или норок для каких целей выращивали ?

шкурки теж "заразні",
але чув що деякі заразні норки втікли,
і тепер інша проблема, що можуть контактувати із кроликами та іншою живністю і появиться новий норко-кролячий беспощадний коронавірус мутант
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 18:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:В Украине страшный убийства курей и свиней каждый день совершаются, и никто не переживает за них, за родных, отечественных, все переживают за каких-то датских норках.
Вижу много объявлений: отдам в хорошие руки собачку,кошечку,но никто не предлагает свинью 150-200 кг. или утку 3-4 кг
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 18:14

  Мизантрóп написав:
  freeze написав:В Украине страшный убийства курей и свиней каждый день совершаются, и никто не переживает за них, за родных, отечественных, все переживают за каких-то датских норках.
Вижу много объявлений: отдам в хорошие руки собачку,кошечку,но никто не предлагает свинью 150-200 кг. или утку 3-4 кг


Какое-то неуважение к свиньям, имхо.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 18:16

  zРадио написав:
  vetka написав: И яичек. Ссылку показать не могу. Просто поверьте :roll: :mrgreen:
Очень уместный юмор. Вы не жена Петросяна, случаем?

Просто тролль, засоряющий форум.
Была уже на валютной ветке такая популярная среди мужской аудитории "бизнес-аналитик" oxana_anaxo, оказавшаяся троллем-мужиком :mrgreen:
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю загонщиков в валюту: Moneta Trast Дед Мороз yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ И всех ковидиотов.
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 18:17

  freeze написав:
  Ukrainian написав:
  freeze написав:У них было задание

Від кого?
Новий штам грипу іспанський косив усіх смертність була більше 2.5%
Новий штам корони вражає тільки людей групи ризику, загальна смертність 0.05%


Откуда вы берёте цифры, тем более на глобально мировом уровне ?

Вам привели официальные суммарные цифры отчётов от национальных министерств здравоохранения всех стран мира, которые подсчитывает - по официальным отчётам - ворлдометер.
Цифра 2,2 %. Точка. Всё остальное домыслы для тех, кто хочет натянуть сову на глобус.
Вася сказал - 0,05 %, Петя сказал, доктор некий Джон сказал, пусть говорят - есть такая на России передача.

Ага іспанський грип мав смертність 2.5% заразив третину світу = 500 мільйонів, світове населення того часу 1.5 млрд
Кількість жертв по різних оцінках 20-50 млн
І корона теж має смертність 2.2%
Світове населення тепер 8 млрд і всі літают та мандрують набагато більше ніж тоді
Інфікованих офіційно 80 млн не офіційно разів в 10 більше
І смертей при населені в п’ять разів більше чомусь від корони в 20-40 разів менше.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 18:23

  Ukrainian написав:Ага іспанський грип мав смертність 2.5% заразив третину світу = 500 мільйонів, світове населення того часу 1.5 млрд
Кількість жертв по різних оцінках 20-50 млн
І корона теж має смертність 2.2%
Світове населення тепер 8 млрд і всі літают та мандрують набагато більше ніж тоді
Інфікованих офіційно 80 млн не офіційно разів в 10 більше
І смертей при населені в п’ять разів більше чомусь від корони в 20-40 разів менше.


Я не уверен можно ли вообще доверять тем цифрам, при тогдашнем хаосе первой мировой войны подавляющая часть населения в принципе не умело отличить симптомы тифа от симптомов испанки, я уже не говорю что в принципе никаких теcтов на грипп, тиф, малярию не существовало. Часто писалось в заключении врачей - умер от горячки. Какой горячки ?
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