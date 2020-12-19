Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2470247124722473 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 99 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 34% 34 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 6 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 42% 42 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 17% 17 Всього голосів : 99 Додано: Нед 20 гру, 2020 18:35 Re: Эпидемия коронавируса в мире justit написав: Таке, щоб рраз і почав прибирати вагу, то або якісь розлади у організмі, або стиль життя не той людина обрала. Таке, щоб рраз і почав прибирати вагу, то або якісь розлади у організмі, або стиль життя не той людина обрала.

Ну чого зразу - рраз? Воно поступово, по кіло-два на рік. Я вже раз худнув, щоб повернути індекс маси до норми - 10 кг за 10 тижнів, потім за 5 років знову набрав. Ну чого зразу - рраз? Воно поступово, по кіло-два на рік. Я вже раз худнув, щоб повернути індекс маси до норми - 10 кг за 10 тижнів, потім за 5 років знову набрав. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11356 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1152 раз. Подякували: 1312 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 гру, 2020 18:57 freeze написав: Сибарит написав: freeze написав: "Якобы" потому что данные по смертности не такие оптимистичные, вчера - 226 умерших, это как бы даже пятничный антирекорд, хотя надо признать, что и здесь визуально рост не очень большой, две недели назад в пятницу была цифра - 215. "Якобы" потому что данные по смертности не такие оптимистичные, вчера - 226 умерших, это как бы даже пятничный антирекорд, хотя надо признать, что и здесь визуально рост не очень большой, две недели назад в пятницу была цифра - 215.

Не буду утверждать, что статистика у нас идеальна, но мне видится, что график смертности и должен отставать от графика заболеваемости (я аккуратно не пишу о выявлении) на пару недель. Все процессы имеют свои сроки. Не буду утверждать, что статистика у нас идеальна, но мне видится, что график смертности и должен отставать от графика заболеваемости (я аккуратно не пишу о выявлении) на пару недель. Все процессы имеют свои сроки.



Соглашусь.

Тогда по идее, если не врут в МОЗе, то 19 декабря должно быть число умерших меньше 210, небольшой плюс-минус.

Не забыть проверить Соглашусь.Тогда по идее, если не врут в МОЗе, то 19 декабря должно быть число умерших меньше 210, небольшой плюс-минус.Не забыть проверить

Я не забыл, хоть и сомневался, что "пара" в моем утверждении - это именно 2. Мне не попадалась статистика по конкретным средним срокам.

213. Можем считать это небольшим плюс-минусом.

В сегодняшней сводке 116.



Также должен заметить, что при неизменной методике назначения тестирования, при уменьшении заболеваемости должно падать количество тестов. Обратная зависимость также справедлива. Поэтому очень трудно определить, кто на ком стоял. Я не забыл, хоть и сомневался, что "пара" в моем утверждении - это именно 2. Мне не попадалась статистика по конкретным средним срокам.213. Можем считать это небольшим плюс-минусом.В сегодняшней сводке 116.Также должен заметить, что при неизменной методике назначения тестирования, при уменьшении заболеваемости должно падать количество тестов. Обратная зависимость также справедлива. Поэтому очень трудно определить, кто на ком стоял. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 5466 З нами з: 02.09.15 Подякував: 3476 раз. Подякували: 9830 раз. Профіль 26 11 26 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2470247124722473 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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