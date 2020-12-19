Ну чого зразу - рраз? Воно поступово, по кіло-два на рік. Я вже раз худнув, щоб повернути індекс маси до норми - 10 кг за 10 тижнів, потім за 5 років знову набрав.
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Додано: Нед 20 гру, 2020 18:35
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Ну чого зразу - рраз? Воно поступово, по кіло-два на рік. Я вже раз худнув, щоб повернути індекс маси до норми - 10 кг за 10 тижнів, потім за 5 років знову набрав.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Нед 20 гру, 2020 18:57
Я не забыл, хоть и сомневался, что "пара" в моем утверждении - это именно 2. Мне не попадалась статистика по конкретным средним срокам.
213. Можем считать это небольшим плюс-минусом.
В сегодняшней сводке 116.
Также должен заметить, что при неизменной методике назначения тестирования, при уменьшении заболеваемости должно падать количество тестов. Обратная зависимость также справедлива. Поэтому очень трудно определить, кто на ком стоял.
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