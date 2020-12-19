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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2470247124722473

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 99
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
34%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
42
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
17
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 18:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  justit написав:Таке, щоб рраз і почав прибирати вагу, то або якісь розлади у організмі, або стиль життя не той людина обрала.

Ну чого зразу - рраз? Воно поступово, по кіло-два на рік. Я вже раз худнув, щоб повернути індекс маси до норми - 10 кг за 10 тижнів, потім за 5 років знову набрав.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 18:57

  freeze написав:
  Сибарит написав:
  freeze написав:"Якобы" потому что данные по смертности не такие оптимистичные, вчера - 226 умерших, это как бы даже пятничный антирекорд, хотя надо признать, что и здесь визуально рост не очень большой, две недели назад в пятницу была цифра - 215.

Не буду утверждать, что статистика у нас идеальна, но мне видится, что график смертности и должен отставать от графика заболеваемости (я аккуратно не пишу о выявлении) на пару недель. Все процессы имеют свои сроки.


Соглашусь.
Тогда по идее, если не врут в МОЗе, то 19 декабря должно быть число умерших меньше 210, небольшой плюс-минус.
Не забыть проверить :lol:

Я не забыл, хоть и сомневался, что "пара" в моем утверждении - это именно 2. Мне не попадалась статистика по конкретным средним срокам.
213. Можем считать это небольшим плюс-минусом.
В сегодняшней сводке 116.

Также должен заметить, что при неизменной методике назначения тестирования, при уменьшении заболеваемости должно падать количество тестов. Обратная зависимость также справедлива. Поэтому очень трудно определить, кто на ком стоял.
Сибарит
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