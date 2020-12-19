Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2470247124722473> Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 99 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 34% 34 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 6 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 42% 42 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 17% 17 Всього голосів : 99 Додано: Нед 20 гру, 2020 18:06 Мизантрóп написав: Ukrainian написав: freeze написав: У них было задание У них было задание

Від кого?

Новий штам грипу іспанський косив усіх смертність була більше 2.5%

Новий штам корони вражає тільки людей групи ризику, загальна смертність 0.05% Від кого?Новий штам грипу іспанський косив усіх смертність була більше 2.5%Новий штам корони вражає тільки людей групи ризику, загальна смертність 0.05%

у датских норок выше всех оказалась смертность. у датских норок выше всех оказалась смертность.

там геноцид норок, правда потім покаялися, що зря там геноцид норок, правда потім покаялися, що зря https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 22676 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1185 раз. Подякували: 1684 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 гру, 2020 18:08 flyman написав: німці теж з жиру пухнуть німці теж з жиру пухнуть



Не мають грошей на гантелі та якийсь велотренажер?

Ліниві вони просто дуже Не мають грошей на гантелі та якийсь велотренажер?Ліниві вони просто дуже justit Повідомлень: 4966 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1538 раз. Подякували: 355 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 гру, 2020 18:08 flyman написав: Мизантрóп написав: Ukrainian написав: Від кого?

Новий штам грипу іспанський косив усіх смертність була більше 2.5%

Новий штам корони вражає тільки людей групи ризику, загальна смертність 0.05% Від кого?Новий штам грипу іспанський косив усіх смертність була більше 2.5%Новий штам корони вражає тільки людей групи ризику, загальна смертність 0.05%

у датских норок выше всех оказалась смертность. у датских норок выше всех оказалась смертность.

там геноцид норок, правда потім покаялися, що зря там геноцид норок, правда потім покаялися, що зря



Шкурки остались от норок, или норок для каких целей выращивали ?

В Украине страшные убийства курей и свиней каждый день совершаются, и никто не переживает за них, за родных, отечественных, все переживают за каких-то датских норках. Шкурки остались от норок, или норок для каких целей выращивали ?В Украине страшные убийства курей и свиней каждый день совершаются, и никто не переживает за них, за родных, отечественных, все переживают за каких-то датских норках. Востаннє редагувалось freeze в Нед 20 гру, 2020 18:10, всього редагувалось 2 разів. freeze 4 Повідомлень: 19564 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4678 раз. Подякували: 7431 раз. Профіль 5 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 гру, 2020 18:14 Мизантрóп написав: freeze написав: В Украине страшный убийства курей и свиней каждый день совершаются, и никто не переживает за них, за родных, отечественных, все переживают за каких-то датских норках. В Украине страшный убийства курей и свиней каждый день совершаются, и никто не переживает за них, за родных, отечественных, все переживают за каких-то датских норках. Вижу много объявлений: отдам в хорошие руки собачку,кошечку,но никто не предлагает свинью 150-200 кг. или утку 3-4 кг Вижу много объявлений: отдам в хорошие руки собачку,кошечку,но никто не предлагает свинью 150-200 кг. или утку 3-4 кг



Какое-то неуважение к свиньям, имхо. Какое-то неуважение к свиньям, имхо. freeze 4 Повідомлень: 19564 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4678 раз. Подякували: 7431 раз. Профіль 5 22 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 гру, 2020 18:16 zРадио написав: vetka написав: И яичек. Ссылку показать не могу. Просто поверьте И яичек. Ссылку показать не могу. Просто поверьте Очень уместный юмор. Вы не жена Петросяна, случаем? Очень уместный юмор. Вы не жена Петросяна, случаем?

Просто тролль, засоряющий форум.

Была уже на валютной ветке такая популярная среди мужской аудитории "бизнес-аналитик" oxana_anaxo, оказавшаяся троллем-мужиком Просто тролль, засоряющий форум.Была уже на валютной ветке такая популярная среди мужской аудитории "бизнес-аналитик" oxana_anaxo, оказавшаяся троллем-мужиком Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю загонщиков в валюту: Moneta Trast Дед Мороз yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ И всех ковидиотов. Starikan 2 Повідомлень: 17828 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2051 раз. Подякували: 2900 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 гру, 2020 18:17 freeze написав: Ukrainian написав: freeze написав: У них было задание У них было задание

Від кого?

Новий штам грипу іспанський косив усіх смертність була більше 2.5%

Новий штам корони вражає тільки людей групи ризику, загальна смертність 0.05% Від кого?Новий штам грипу іспанський косив усіх смертність була більше 2.5%Новий штам корони вражає тільки людей групи ризику, загальна смертність 0.05%



Откуда вы берёте цифры, тем более на глобально мировом уровне ?



Вам привели официальные суммарные цифры отчётов от национальных министерств здравоохранения всех стран мира, которые подсчитывает - по официальным отчётам - ворлдометер.

Цифра 2,2 %. Точка. Всё остальное домыслы для тех, кто хочет натянуть сову на глобус.

Вася сказал - 0,05 %, Петя сказал, доктор некий Джон сказал, пусть говорят - есть такая на России передача. Откуда вы берёте цифры, тем более на глобально мировом уровне ?Вам привели официальные суммарные цифры отчётов от национальных министерств здравоохранения всех стран мира, которые подсчитывает - по официальным отчётам - ворлдометер.Цифра 2,2 %. Точка. Всё остальное домыслы для тех, кто хочет натянуть сову на глобус.Вася сказал - 0,05 %, Петя сказал, доктор некий Джон сказал, пусть говорят - есть такая на России передача.

Ага іспанський грип мав смертність 2.5% заразив третину світу = 500 мільйонів, світове населення того часу 1.5 млрд

Кількість жертв по різних оцінках 20-50 млн

І корона теж має смертність 2.2%

Світове населення тепер 8 млрд і всі літают та мандрують набагато більше ніж тоді

Інфікованих офіційно 80 млн не офіційно разів в 10 більше

І смертей при населені в п’ять разів більше чомусь від корони в 20-40 разів менше. Ага іспанський грип мав смертність 2.5% заразив третину світу = 500 мільйонів, світове населення того часу 1.5 млрдКількість жертв по різних оцінках 20-50 млнІ корона теж має смертність 2.2%Світове населення тепер 8 млрд і всі літают та мандрують набагато більше ніж тодіІнфікованих офіційно 80 млн не офіційно разів в 10 більшеІ смертей при населені в п’ять разів більше чомусь від корони в 20-40 разів менше. Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ukrainian

Повідомлень: 9398 З нами з: 18.06.08 Подякував: 25 раз. Подякували: 652 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 гру, 2020 18:23 Ukrainian написав: Ага іспанський грип мав смертність 2.5% заразив третину світу = 500 мільйонів, світове населення того часу 1.5 млрд

Кількість жертв по різних оцінках 20-50 млн

І корона теж має смертність 2.2%

Світове населення тепер 8 млрд і всі літают та мандрують набагато більше ніж тоді

Інфікованих офіційно 80 млн не офіційно разів в 10 більше

І смертей при населені в п’ять разів більше чомусь від корони в 20-40 разів менше. Ага іспанський грип мав смертність 2.5% заразив третину світу = 500 мільйонів, світове населення того часу 1.5 млрдКількість жертв по різних оцінках 20-50 млнІ корона теж має смертність 2.2%Світове населення тепер 8 млрд і всі літают та мандрують набагато більше ніж тодіІнфікованих офіційно 80 млн не офіційно разів в 10 більшеІ смертей при населені в п’ять разів більше чомусь від корони в 20-40 разів менше.



Я не уверен можно ли вообще доверять тем цифрам, при тогдашнем хаосе первой мировой войны подавляющая часть населения в принципе не умело отличить симптомы тифа от симптомов испанки, я уже не говорю что в принципе никаких теcтов на грипп, тиф, малярию не существовало. Часто писалось в заключении врачей - умер от горячки. Какой горячки ? Я не уверен можно ли вообще доверять тем цифрам, при тогдашнем хаосе первой мировой войны подавляющая часть населения в принципе не умело отличить симптомы тифа от симптомов испанки, я уже не говорю что в принципе никаких теcтов на грипп, тиф, малярию не существовало. Часто писалось в заключении врачей - умер от горячки. Какой горячки ? freeze 4 Повідомлень: 19564 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4678 раз. Подякували: 7431 раз. Профіль 5 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 гру, 2020 18:35 Re: Эпидемия коронавируса в мире justit написав: Таке, щоб рраз і почав прибирати вагу, то або якісь розлади у організмі, або стиль життя не той людина обрала. Таке, щоб рраз і почав прибирати вагу, то або якісь розлади у організмі, або стиль життя не той людина обрала.

Ну чого зразу - рраз? Воно поступово, по кіло-два на рік. Я вже раз худнув, щоб повернути індекс маси до норми - 10 кг за 10 тижнів, потім за 5 років знову набрав. Ну чого зразу - рраз? Воно поступово, по кіло-два на рік. Я вже раз худнув, щоб повернути індекс маси до норми - 10 кг за 10 тижнів, потім за 5 років знову набрав. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11356 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1152 раз. Подякували: 1312 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 гру, 2020 18:57 freeze написав: Сибарит написав: freeze написав: "Якобы" потому что данные по смертности не такие оптимистичные, вчера - 226 умерших, это как бы даже пятничный антирекорд, хотя надо признать, что и здесь визуально рост не очень большой, две недели назад в пятницу была цифра - 215. "Якобы" потому что данные по смертности не такие оптимистичные, вчера - 226 умерших, это как бы даже пятничный антирекорд, хотя надо признать, что и здесь визуально рост не очень большой, две недели назад в пятницу была цифра - 215.

Не буду утверждать, что статистика у нас идеальна, но мне видится, что график смертности и должен отставать от графика заболеваемости (я аккуратно не пишу о выявлении) на пару недель. Все процессы имеют свои сроки. Не буду утверждать, что статистика у нас идеальна, но мне видится, что график смертности и должен отставать от графика заболеваемости (я аккуратно не пишу о выявлении) на пару недель. Все процессы имеют свои сроки.



Соглашусь.

Тогда по идее, если не врут в МОЗе, то 19 декабря должно быть число умерших меньше 210, небольшой плюс-минус.

Не забыть проверить Соглашусь.Тогда по идее, если не врут в МОЗе, то 19 декабря должно быть число умерших меньше 210, небольшой плюс-минус.Не забыть проверить

Я не забыл, хоть и сомневался, что "пара" в моем утверждении - это именно 2. Мне не попадалась статистика по конкретным средним срокам.

213. Можем считать это небольшим плюс-минусом.

В сегодняшней сводке 116.



Также должен заметить, что при неизменной методике назначения тестирования, при уменьшении заболеваемости должно падать количество тестов. Обратная зависимость также справедлива. Поэтому очень трудно определить, кто на ком стоял. Я не забыл, хоть и сомневался, что "пара" в моем утверждении - это именно 2. Мне не попадалась статистика по конкретным средним срокам.213. Можем считать это небольшим плюс-минусом.В сегодняшней сводке 116.Также должен заметить, что при неизменной методике назначения тестирования, при уменьшении заболеваемости должно падать количество тестов. Обратная зависимость также справедлива. Поэтому очень трудно определить, кто на ком стоял. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 5466 З нами з: 02.09.15 Подякував: 3476 раз. Подякували: 9831 раз. Профіль 26 11 26 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 гру, 2020 19:21 freeze написав: moldashavanin написав:

Чтобы что-то признать - нужно сопоставить данные разных стран . Король Швеции высказал свое мнение а не факт .

Не нужно вводить людей в заблуждение . Чтобы что-то признать - нужно сопоставить данные разных стран . Король Швеции высказал свое мнение а не факт .Не нужно вводить людей в заблуждение .



Все вопросы королю Швеции - Король Швеции признал ошибочность шведской стратегии по борьбе с коронавирусом.

Я так понимаю вам до короля далеко, в том числе по осведомлённости фактами из Швеции, поэтому вы высказываете своё мнение, а не факты. Все вопросы королю Швеции - Король Швеции признал ошибочность шведской стратегии по борьбе с коронавирусом.Я так понимаю вам до короля далеко, в том числе по осведомлённости фактами из Швеции, поэтому вы высказываете своё мнение, а не факты.



не вводите людей в заблуждение . Король сейчас высказал свое мнение . в понедельник он выложит факты . посмотреть на его факты .

вы не понимаете разницу между фактами и мнением . не вводите людей в заблуждение . Король сейчас высказал свое мнение . в понедельник он выложит факты . посмотреть на его факты .вы не понимаете разницу между фактами и мнением . moldashavanin

Повідомлень: 715 З нами з: 22.07.11 Подякував: 265 раз. Подякували: 76 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2470247124722473> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: J і 3 гостейМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 732 , 733 , 734

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7336 1703098

ЛОБ Нед 20 гру, 2020 12:29