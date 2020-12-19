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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 20 гру, 2020 19:24
justit написав: flyman написав:
німці теж з жиру пухнуть
Не мають грошей на гантелі та якийсь велотренажер?
Ліниві вони просто дуже
Взагалі то в середньому вони куди спортивніші за пересічного українця
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Додано: Нед 20 гру, 2020 19:29
moldashavanin написав:
не вводите людей в заблуждение . Король сейчас высказал свое мнение . в понедельник он выложит факты . посмотреть на его факты .
вы не понимаете разницу между фактами и мнением .
Я понимаю одно - у вас-то точно по Швеции нет никаких фактов, поэтому доверьтесь королю Швеции, чай не дурак, раз его в Швеции уважают.
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Додано: Нед 20 гру, 2020 19:33
Faceless написав: justit написав: flyman написав:
німці теж з жиру пухнуть
Не мають грошей на гантелі та якийсь велотренажер?
Ліниві вони просто дуже
Взагалі то в середньому вони куди спортивніші за пересічного українця
flyman мабудь мав на увазі бюргерів з пивнима черевиськами
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Додано: Нед 20 гру, 2020 19:50
freeze написав: moldashavanin написав:
не вводите людей в заблуждение . Король сейчас высказал свое мнение . в понедельник он выложит факты . посмотреть на его факты .
вы не понимаете разницу между фактами и мнением .
Я понимаю одно - у вас-то точно по Швеции нет никаких фактов, поэтому доверьтесь королю Швеции, чай не дурак, раз его в Швеции уважают.
научитесь понимать разницу между фактами и мнением .
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Додано: Нед 20 гру, 2020 20:07
moldashavanin написав: freeze написав: moldashavanin написав:
не вводите людей в заблуждение . Король сейчас высказал свое мнение . в понедельник он выложит факты . посмотреть на его факты .
вы не понимаете разницу между фактами и мнением .
Я понимаю одно - у вас-то точно по Швеции нет никаких фактов, поэтому доверьтесь королю Швеции, чай не дурак, раз его в Швеции уважают.
научитесь понимать разницу между фактами и мнением .
Насколько я информирован шведы прислушиваются к своему королю, но вот к мнению Молдовы, которая вместе с Албанией показывает неспособность обеспечить своих граждан, и занимающая второе место с конца по уровню жизни, шведы вообще не прислушиваются.
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Нед 20 гру, 2020 12:29
ЛОБ
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