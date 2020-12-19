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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2470247124722473

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 99
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
34%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
42
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
17
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 19:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

justit написав:
  flyman написав:німці теж з жиру пухнуть


Не мають грошей на гантелі та якийсь велотренажер? :mrgreen:
Ліниві вони просто дуже
Взагалі то в середньому вони куди спортивніші за пересічного українця
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 19:29

  moldashavanin написав:не вводите людей в заблуждение . Король сейчас высказал свое мнение . в понедельник он выложит факты . посмотреть на его факты .
вы не понимаете разницу между фактами и мнением .


Я понимаю одно - у вас-то точно по Швеции нет никаких фактов, поэтому доверьтесь королю Швеции, чай не дурак, раз его в Швеции уважают.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 19:33

  Faceless написав:
justit написав:
  flyman написав:німці теж з жиру пухнуть


Не мають грошей на гантелі та якийсь велотренажер? :mrgreen:
Ліниві вони просто дуже
Взагалі то в середньому вони куди спортивніші за пересічного українця


flyman мабудь мав на увазі бюргерів з пивнима черевиськами :-)
justit
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 19:50

  freeze написав:
  moldashavanin написав:не вводите людей в заблуждение . Король сейчас высказал свое мнение . в понедельник он выложит факты . посмотреть на его факты .
вы не понимаете разницу между фактами и мнением .


Я понимаю одно - у вас-то точно по Швеции нет никаких фактов, поэтому доверьтесь королю Швеции, чай не дурак, раз его в Швеции уважают.


научитесь понимать разницу между фактами и мнением .
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 20:07

  moldashavanin написав:
  freeze написав:
  moldashavanin написав:не вводите людей в заблуждение . Король сейчас высказал свое мнение . в понедельник он выложит факты . посмотреть на его факты .
вы не понимаете разницу между фактами и мнением .


Я понимаю одно - у вас-то точно по Швеции нет никаких фактов, поэтому доверьтесь королю Швеции, чай не дурак, раз его в Швеции уважают.


научитесь понимать разницу между фактами и мнением .


Насколько я информирован шведы прислушиваются к своему королю, но вот к мнению Молдовы, которая вместе с Албанией показывает неспособность обеспечить своих граждан, и занимающая второе место с конца по уровню жизни, шведы вообще не прислушиваются.
freeze
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