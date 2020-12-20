moldashavanin написав:не вводите людей в заблуждение . Король сейчас высказал свое мнение . в понедельник он выложит факты . посмотреть на его факты . вы не понимаете разницу между фактами и мнением .
Я понимаю одно - у вас-то точно по Швеции нет никаких фактов, поэтому доверьтесь королю Швеции, чай не дурак, раз его в Швеции уважают.
научитесь понимать разницу между фактами и мнением .
Насколько я информирован шведы прислушиваются к своему королю, но вот к мнению Молдовы, которая вместе с Албанией показывает неспособность обеспечить своих граждан, и занимающая второе место с конца по уровню жизни, шведы вообще не прислушиваются.
moldashavanin написав: научитесь понимать разницу между фактами и мнением .
Насколько я информирован шведы прислушиваются к своему королю, но вот к мнению Молдовы, которая вместе с Албанией показывает неспособность обеспечить своих граждан, и занимающая второе место с конца по уровню жизни, шведы вообще не прислушиваются.
К чему ваша истерика ? не читали книг по логике ? не можете понять разницу между фактом и мнением ?!
25 лет занимаюсь пауэрлифтингом. Уже давно непрофессионально. Больше кардио, меньше веса на штангах. До 25 лет можно было есть всё что угодно. До 30 вес растёт незаметно. Последние лет 5, адски сложно уходят килограммы. Тренируйся, хоть каждый день - физ нагрузки не влияют. Влияет только рацион. И очень жаль, что культура питания украинцев базируется на простых углеводах, картохе, мучном и, упаси господи, сладостях. Оказывается, инсулино резистентность - главный порок.
beee написав:25 лет занимаюсь пауэрлифтингом. Уже давно непрофессионально. Больше кардио, меньше веса на штангах. До 25 лет можно было есть всё что угодно. До 30 вес растёт незаметно. Последние лет 5, адски сложно уходят килограммы. Тренируйся, хоть каждый день - физ нагрузки не влияют. Влияет только рацион. И очень жаль, что культура питания украинцев базируется на простых углеводах, картохе, мучном и, упаси господи, сладостях. Оказывается, инсулино резистентность - главный порок.
Согласен, основа всего - рацион. И достаточное количество воды.
Libo написав:До 60-ти вы все защитники Украины и обязаны поддерживать свою физическую форму, фигуру, следить за здоровьем, простатой, зубами, волосами, ногами и пятками. Нам еще предстоит чистить Донбасс и Крым от русской гадины. Кто никак не может нажраться, голодает и пузо имеет право отращивать лишь в старческом возрасте. Какие же лицемеры и подонки! Тут каждый день пишут, что народу жрать нечего, по помойкам шарят, от голода умирают, денег им на жратву мало, а на самом деле позаплывали жиром и еще плачут сволочи, что скинуть никак не могут.
Если некоторые люди - бездельники и леньтяи, которорые даже себя прокормить не могут, пусть, как вы написали, такие дальше шарятся по помойкам и умирают. Они сами загубили свою жизнь. А отбивать города идите сами. Донбас и Крым никогда не был ваш, как и тот город, в котором вы живёте, всё принадлежит олигархам. Пусть они сами идут и лично воюют между собой, а не пускают на мясо простых людей, для защиты своих заводов, под видом патриотизма.
Востаннє редагувалось safonovstanislav в Нед 20 гру, 2020 21:26, всього редагувалось 2 разів.
freeze написав:Насколько я информирован шведы прислушиваются к своему королю, но вот к мнению Молдовы, которая вместе с Албанией показывает неспособность обеспечить своих граждан, и занимающая второе место с конца по уровню жизни, шведы вообще не прислушиваются.
Some commentators took the comments as a rebuke of Sweden's controversial coronavirus strategy, which has most relied on non-coercive measures. Sweden's king has largely ceremonial powers and does not typically comment on political issues. Questioned by AFP, the Swedish Royal Court however stressed that the comments should not be taken as a comment on the strategy and were "unpolitical". "The King is referring to the whole of Sweden and the whole society. What the King is doing is showing empathy for all those affected in different ways and also those who have died in the pandemic," Margareta Thorgren, head of information at the court, said. The comment comes at a time when the Swedish strategy is again under scrutiny as a difficult second wave has seen both the number of new cases and deaths surging.
moldashavanin написав: научитесь понимать разницу между фактами и мнением .
Насколько я информирован шведы прислушиваются к своему королю, но вот к мнению Молдовы, которая вместе с Албанией показывает неспособность обеспечить своих граждан, и занимающая второе место с конца по уровню жизни, шведы вообще не прислушиваются.
К чему ваша истерика ? не читали книг по логике ? не можете понять разницу между фактом и мнением ?!
Истерика у вас ) Не стоить думать, что плиточник понимает разницу между фактом и мнением и лучше разбирается в происходящем в Швеции, чем король и правительство Швеции )) У вас излишнее самомнение, не соответствующее полученному образованию, в сравнении с Королем и Премьером )))
Востаннє редагувалось freeze в Нед 20 гру, 2020 22:10, всього редагувалось 3 разів.