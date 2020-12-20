Додано: Нед 20 гру, 2020 21:24

Libo написав: До 60-ти вы все защитники Украины и обязаны поддерживать свою физическую форму, фигуру, следить за здоровьем, простатой, зубами, волосами, ногами и пятками. Нам еще предстоит чистить Донбасс и Крым от русской гадины. Кто никак не может нажраться, голодает и пузо имеет право отращивать лишь в старческом возрасте.

Какие же лицемеры и подонки!

Тут каждый день пишут, что народу жрать нечего, по помойкам шарят, от голода умирают, денег им на жратву мало, а на самом деле позаплывали жиром и еще плачут сволочи, что скинуть никак не могут. До 60-ти вы все защитники Украины и обязаны поддерживать свою физическую форму, фигуру, следить за здоровьем, простатой, зубами, волосами, ногами и пятками. Нам еще предстоит чистить Донбасс и Крым от русской гадины.Кто никак не может нажраться, голодает и пузо имеет право отращивать лишь в старческом возрасте.Какие же лицемеры и подонки!Тут каждый день пишут, что народу жрать нечего, по помойкам шарят, от голода умирают, денег им на жратву мало, а на самом деле позаплывали жиром и еще плачут сволочи, что скинуть никак не могут.

Если некоторые люди - бездельники и леньтяи, которорые даже себя прокормить не могут, пусть, как вы написали, такие дальше шарятся по помойкам и умирают. Они сами загубили свою жизнь.А отбивать города идите сами. Донбас и Крым никогда не был ваш, как и тот город, в котором вы живёте, всё принадлежит олигархам. Пусть они сами идут и лично воюют между собой, а не пускают на мясо простых людей, для защиты своих заводов, под видом патриотизма.