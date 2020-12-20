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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 20 гру, 2020 22:01
tumos написав:
Действительно, хотелось бы понять в чем стратегия Швеции оказалось провальной.
У них показатель смертности больше по отношению к показателям Франции, Германии ?
Шведы равняют себя не с африканцами, американцами, россиянами, французами и молдаванами.
Они равняют себя с соседями скандинавами, которые живут в очень близких условиях - отсутствие мегаполисов, низкая плотность населения и тд.
Золотой принцип логики и статистики - сравнивай со сравнимым.
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freeze
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Додано: Нед 20 гру, 2020 22:15
freeze написав:
Истерика у вас )
Не стоить думать, что плиточник понимает разницу между фактом и мнением и лучше разбирается в происходящем в Швеции, чем король и правительство Швеции ))
У вас излишнее самомнение, не соответствующее полученному образованию, в сравнении с Королем и Премьером )))
Т.е вы опять свое мнение выдаете за факт . сколько можно ! научитесь видеть ржницу между мнением и фактом .
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moldashavanin
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Нед 20 гру, 2020 12:29
ЛОБ
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