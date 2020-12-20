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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 99
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
34%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
42
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
17
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 22:01

  tumos написав:Действительно, хотелось бы понять в чем стратегия Швеции оказалось провальной.
У них показатель смертности больше по отношению к показателям Франции, Германии ?


Шведы равняют себя не с африканцами, американцами, россиянами, французами и молдаванами.
Они равняют себя с соседями скандинавами, которые живут в очень близких условиях - отсутствие мегаполисов, низкая плотность населения и тд.
Золотой принцип логики и статистики - сравнивай со сравнимым.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 22:15

  freeze написав:Истерика у вас )
Не стоить думать, что плиточник понимает разницу между фактом и мнением и лучше разбирается в происходящем в Швеции, чем король и правительство Швеции ))
У вас излишнее самомнение, не соответствующее полученному образованию, в сравнении с Королем и Премьером )))


Т.е вы опять свое мнение выдаете за факт . сколько можно ! научитесь видеть ржницу между мнением и фактом .
moldashavanin
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