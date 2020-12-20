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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2471247224732474 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 99 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 34% 34 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 6 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 42% 42 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 17% 17 Всього голосів : 99 Додано: Нед 20 гру, 2020 22:01 tumos написав: Действительно, хотелось бы понять в чем стратегия Швеции оказалось провальной.

У них показатель смертности больше по отношению к показателям Франции, Германии ? Действительно, хотелось бы понять в чем стратегия Швеции оказалось провальной.У них показатель смертности больше по отношению к показателям Франции, Германии ?



Шведы равняют себя не с африканцами, американцами, россиянами, французами и молдаванами.

Они равняют себя с соседями скандинавами, которые живут в очень близких условиях - отсутствие мегаполисов, низкая плотность населения и тд.

Золотой принцип логики и статистики - сравнивай со сравнимым. Шведы равняют себя не с африканцами, американцами, россиянами, французами и молдаванами.Они равняют себя с соседями скандинавами, которые живут в очень близких условиях - отсутствие мегаполисов, низкая плотность населения и тд.Золотой принцип логики и статистики - сравнивай со сравнимым. freeze 4 Повідомлень: 19566 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4678 раз. Подякували: 7431 раз. Профіль 5 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 гру, 2020 22:15 freeze написав: Истерика у вас )

Не стоить думать, что плиточник понимает разницу между фактом и мнением и лучше разбирается в происходящем в Швеции, чем король и правительство Швеции ))

У вас излишнее самомнение, не соответствующее полученному образованию, в сравнении с Королем и Премьером ))) Истерика у вас )Не стоить думать, что плиточник понимает разницу между фактом и мнением и лучше разбирается в происходящем в Швеции, чем король и правительство Швеции ))У вас излишнее самомнение, не соответствующее полученному образованию, в сравнении с Королем и Премьером )))



Т.е вы опять свое мнение выдаете за факт . сколько можно ! научитесь видеть ржницу между мнением и фактом . Т.е вы опять свое мнение выдаете за факт . сколько можно ! научитесь видеть ржницу между мнением и фактом . moldashavanin

Повідомлень: 717 З нами з: 22.07.11 Подякував: 265 раз. Подякували: 76 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2471247224732474 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7336 1703144

ЛОБ Нед 20 гру, 2020 12:29