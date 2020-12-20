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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 20 гру, 2020 22:01
tumos написав:
Действительно, хотелось бы понять в чем стратегия Швеции оказалось провальной.
У них показатель смертности больше по отношению к показателям Франции, Германии ?
Шведы равняют себя не с африканцами, американцами, россиянами, французами и молдаванами.
Они равняют себя с соседями скандинавами, которые живут в очень близких условиях - отсутствие мегаполисов, низкая плотность населения и тд.
Золотой принцип логики и статистики - сравнивай со сравнимым.
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Додано: Нед 20 гру, 2020 22:15
freeze написав:
Истерика у вас )
Не стоить думать, что плиточник понимает разницу между фактом и мнением и лучше разбирается в происходящем в Швеции, чем король и правительство Швеции ))
У вас излишнее самомнение, не соответствующее полученному образованию, в сравнении с Королем и Премьером )))
Т.е вы опять свое мнение выдаете за факт . сколько можно ! научитесь видеть ржницу между мнением и фактом .
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moldashavanin
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Додано: Нед 20 гру, 2020 22:17
freeze написав: tumos написав:
Действительно, хотелось бы понять в чем стратегия Швеции оказалось провальной.
У них показатель смертности больше по отношению к показателям Франции, Германии ?
Шведы равняют себя не с африканцами, американцами, россиянами, французами и молдаванами.
Они равняют себя с соседями скандинавами, которые живут в очень близких условиях - отсутствие мегаполисов, низкая плотность населения и тд.
Золотой принцип логики и статистики - сравнивай со сравнимым.
Где это чудо анализ ? или вы опять свое мнение выдаете за факт ?
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moldashavanin
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Додано: Нед 20 гру, 2020 22:21
moldashavanin написав: freeze написав:
Истерика у вас )
Не стоить думать, что плиточник понимает разницу между фактом и мнением и лучше разбирается в происходящем в Швеции, чем король и правительство Швеции ))
У вас излишнее самомнение, не соответствующее полученному образованию, в сравнении с Королем и Премьером )))
Т.е вы опять свое мнение выдаете за факт . сколько можно ! научитесь видеть ржницу между мнением и фактом .
У меня нет своего мнения, абсолютно не знаю, что там происходит в Швеции, я там не был, я просто довел до мало образованных персонажей мнение Короля и Премьера Швеции ))
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Додано: Нед 20 гру, 2020 22:23
freeze написав:
moldashavanin написав:
Т.е вы опять свое мнение выдаете за факт . сколько можно ! научитесь видеть ржницу между мнением и фактом .
У меня нет своего мнения, я просто довел до мало образованных персонажей мнение Короля и Премьера Швеции ))
Именно мнение ! я могу привести мнение шамана из Африки .
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Додано: Нед 20 гру, 2020 22:27
moldashavanin написав: freeze написав:
У меня нет своего мнения, я просто довел до мало образованных персонажей мнение Короля и Премьера Швеции ))
Именно мнение ! я могу привести мнение шамана из Африки .
Мнение уборщика, шамана или плиточника из Молдовы мало важно для шведов, в отличие от мнения короля или правительства Швеции.
Но можете написать петицию и отправить в Швецию )))
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Додано: Нед 20 гру, 2020 22:27
beee написав:
25 лет занимаюсь пауэрлифтингом. Уже давно непрофессионально. Больше кардио, меньше веса на штангах.
До 25 лет можно было есть всё что угодно. До 30 вес растёт незаметно. Последние лет 5, адски сложно уходят килограммы. Тренируйся, хоть каждый день - физ нагрузки не влияют. Влияет только рацион. И очень жаль, что культура питания украинцев базируется на простых углеводах, картохе, мучном и, упаси господи, сладостях. Оказывается, инсулино резистентность - главный порок.
Вероятно генетическая предрасположенность.
Или как оно зовется.
Я, когда в тренажерку ходил, встречал там парней с весом в 90, жмущих лежа наверное сотку, но в раздевалке у них визуально мышц не наблюдалось
Точней выглядели они такими себе "рыхлыми" и с пузом.
Да, да, я понимаю, что сушка нужна, но все же.
Есть же мускулистые люди, на которых завидно смотреть, а есть - вот как эти.
Все индивидуально.
Рацион - это отдельный вопрос.
Разумеется, если 2 часа махать гирей, а потом съесть ведро макарон, то толку от гири будет не много.
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Додано: Нед 20 гру, 2020 22:31
freeze написав: tumos написав:
Действительно, хотелось бы понять в чем стратегия Швеции оказалось провальной.
У них показатель смертности больше по отношению к показателям Франции, Германии ?
Шведы равняют себя не с африканцами, американцами, россиянами, французами и молдаванами.
Они равняют себя с соседями скандинавами, которые живут в очень близких условиях - отсутствие мегаполисов, низкая плотность населения и тд.Золотой принцип логики и статистики - сравнивай со сравнимым.
Хорошо, если бы в Швеции (где низкая плотность населения и отсутствуют мегаполисы) показатель смертности от ковида оказался бы больше, чем в США или Франции, то такая информация могла бы быть пищей к размышлению ?
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Додано: Нед 20 гру, 2020 22:37
tumos написав:Хорошо, если бы в Швеции (где низкая плотность населения и отсутствуют мегаполисы) показатель смертности от ковида оказался бы больше, чем в США или Франции, то такая информация могла бы быть пищей к размышлению ?
Как мы себя постоянно сравниваем практически всегда или с россиянами или с поляками, так и шведы живут в своем скандинавском мышлении, помните историю Швеции, они всегда сравнивают себя с норвежцами и финами. А в данной истории шведы выглядят плохо.
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Додано: Нед 20 гру, 2020 22:45
safonovstanislav написав:
Донбас и Крым никогда не был ваш
Гнида. Тварь. Животное.
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