Додано: Нед 20 гру, 2020 22:27

beee написав: 25 лет занимаюсь пауэрлифтингом. Уже давно непрофессионально. Больше кардио, меньше веса на штангах.

До 25 лет можно было есть всё что угодно. До 30 вес растёт незаметно. Последние лет 5, адски сложно уходят килограммы. Тренируйся, хоть каждый день - физ нагрузки не влияют. Влияет только рацион. И очень жаль, что культура питания украинцев базируется на простых углеводах, картохе, мучном и, упаси господи, сладостях. Оказывается, инсулино резистентность - главный порок. 25 лет занимаюсь пауэрлифтингом. Уже давно непрофессионально. Больше кардио, меньше веса на штангах.До 25 лет можно было есть всё что угодно. До 30 вес растёт незаметно. Последние лет 5, адски сложно уходят килограммы. Тренируйся, хоть каждый день - физ нагрузки не влияют. Влияет только рацион. И очень жаль, что культура питания украинцев базируется на простых углеводах, картохе, мучном и, упаси господи, сладостях. Оказывается, инсулино резистентность - главный порок.

Вероятно генетическая предрасположенность.Или как оно зовется.Я, когда в тренажерку ходил, встречал там парней с весом в 90, жмущих лежа наверное сотку, но в раздевалке у них визуально мышц не наблюдалосьТочней выглядели они такими себе "рыхлыми" и с пузом.Да, да, я понимаю, что сушка нужна, но все же.Есть же мускулистые люди, на которых завидно смотреть, а есть - вот как эти.Все индивидуально.Рацион - это отдельный вопрос.Разумеется, если 2 часа махать гирей, а потом съесть ведро макарон, то толку от гири будет не много.