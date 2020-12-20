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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 20 гру, 2020 22:48
freeze написав:
Как мы себя постоянно сравниваем практически всегда или с россиянами или с поляками, так и шведы живут в своем скандинавском мышлении, помните историю Швеции, они всегда сравнивают себя с норвежцами и финами. А в данной истории шведы выглядят плохо.
Возможно это и и так. Сравнительных данных на сей день не встречал. Но если бы вдруг показатель смертности в Швеции оказался бы больше, чем во Франции, то формула сравнивай скандинавов со скандинавами не сработала. Опять же, насколько я понимаю другие скандинавские страны вводили карантин. Шведы нет. Надо еще сравнить экономические показатели этих стран в условиях ковида.
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tumos
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Додано: Нед 20 гру, 2020 22:49
justit написав: beee написав:
25 лет занимаюсь пауэрлифтингом. Уже давно непрофессионально. Больше кардио, меньше веса на штангах.
До 25 лет можно было есть всё что угодно. До 30 вес растёт незаметно. Последние лет 5, адски сложно уходят килограммы. Тренируйся, хоть каждый день - физ нагрузки не влияют. Влияет только рацион. И очень жаль, что культура питания украинцев базируется на простых углеводах, картохе, мучном и, упаси господи, сладостях. Оказывается, инсулино резистентность - главный порок.
Вероятно генетическая предрасположенность.
Или как оно зовется.
Я, когда в тренажерку ходил, встречал там парней с весом в 90, жмущих лежа наверное сотку, но в раздевалке у них визуально мышц не наблюдалось
Точней выглядели они такими себе "рыхлыми" и с пузом.
Да, да, я понимаю, что сушка нужна, но все же.
Есть же мускулистые люди, на которых завидно смотреть, а есть - вот как эти.
Все индивидуально.
Рацион - это отдельный вопрос.
Разумеется, если 2 часа махать гирей, а потом съесть ведро макарон, то толку от гири будет не много.
Кому-то повезло с обменом веществ и подкожного и висцерального жира у них мало. Но таких еденицы. И то до определённого возраста.
Закон сохранения энергии не обманешь никак - разницу в расходе калорий и их поеданием.
Но вот незадача. Можно съесть калорий меньше, но инсулин послушно всё разнесет в жир.
Да, генетика, мать её. Нужно с детства объяснять, что сладкое (крахмал, мучное и тд)- плохо, рыба - хорошо
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beee
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Додано: Нед 20 гру, 2020 22:51
justit написав: beee написав:
25 лет занимаюсь пауэрлифтингом. Уже давно непрофессионально. Больше кардио, меньше веса на штангах.
До 25 лет можно было есть всё что угодно. До 30 вес растёт незаметно. Последние лет 5, адски сложно уходят килограммы. Тренируйся, хоть каждый день - физ нагрузки не влияют. Влияет только рацион. И очень жаль, что культура питания украинцев базируется на простых углеводах, картохе, мучном и, упаси господи, сладостях. Оказывается, инсулино резистентность - главный порок.
Вероятно генетическая предрасположенность.
Или как оно зовется.
Я, когда в тренажерку ходил, встречал там парней с весом в 90, жмущих лежа наверное сотку, но в раздевалке у них визуально мышц не наблюдалось
Точней выглядели они такими себе "рыхлыми" и с пузом.
Да, да, я понимаю, что сушка нужна, но все же.
Есть же мускулистые люди, на которых завидно смотреть, а есть - вот как эти.
Все индивидуально.
Рацион - это отдельный вопрос.
Разумеется, если 2 часа махать гирей, а потом съесть ведро макарон, то толку от гири будет не много.
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Zebra
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Додано: Нед 20 гру, 2020 22:58
Несколько лет назад к родителям знакомомого в приграничном городке зашли мойщики и алкаши, гордо ознаменовавшиеся повстанцами днр. Отжали большой и красивый коттедж и вдруг война сама пришла в его жизнь.
Ты можешь прятаться от окружающего мира, но рано или поздно он придёт к тебе. У олигархов есть второй паспорт. И если бы не пацаны в грязных окопах, в твоё окно в какой то момент, может прилететь снаряд.
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beee
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Додано: Нед 20 гру, 2020 22:59
tumos написав:
Возможно это и и так. Сравнительных данных на сей день не встречал.
Это не является военной тайной, вся информация открыта.
Удельная смертность - в пересчете на миллион населения
Швеция - 789 человек
Финляндия - 88 человек
Норвегия - 74 человек
Это фиаско, братан (с)
Кстати - Украина - 380 человек/млн, гораздо лучше Швеции
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freeze
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Додано: Нед 20 гру, 2020 23:05
Почти каждый второй совершеннолетний американец на удаленке (46%) хотя бы раз за время пандемии втайне заканчивал работу пораньше, чтобы выпить алкогольного напитка. Еще 45% позволили себе пропустить стаканчик в течение рабочего дня. Также 64% респондентов признались, что из-за виртуального общения с коллегами стали чаще выпивать.
Т.е. почти половина американцев сидит перед компом и подбухивает.
А как у вас?
Если тоже, то тогда чем нынешняя ситуация вас не устраивает и напрягает?
Посмотрите на проблему с другой стороны - сидишь себе дома, спишь на два часа дольше, не надо добираться на работу/с работы, бутылка и стакан с обратной стороны компа, отлучаешься на минутку по ту сторону линии фронта, грызнул огурчик и с умным видом опять внимательно их слушаешь ... А из них половина в такой же кондиции ... И за это тебя не только на гауптвахту не сажают, а еще з/п тебе платят и даже премии.
Ваши отцы и деды такого кайфа даже представить себе не могли.
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Libo
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Додано: Нед 20 гру, 2020 23:18
yama написав: Libo написав: zРадио написав:
Так от чьего имени говоришь ты? И какая твоя цель на форуме культивировать чуждые нашей культуре ненависть и ксенофобию?
От своего........... носит?!
вот давайте без переходов на личности ! что делать с оккупантами я категорически согласен - "мочить в сортирах" ( не всех русских
, а только тех кто поддерживает агрессию против Украины) , а вот последнее предложение удерживает меня от того что бы поставить плюсик
А давайте этого.... (грубое непечатное выражение)при*** не цитировать.Он у меня в черном списке, а из-за цитат его гнусности появляются перед глазами. И модераторы не реагируют на явные нарушения правил форума.Эй, модеры, вы совсем мышей не ловите ??
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Tat_888
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Додано: Нед 20 гру, 2020 23:21
Tat_888 написав:
А давайте этого.... (грубое непечатное выражение)при*** не цитировать.Он у меня в черном списке, а из-за цитат его гнусности появляются перед глазами. И модераторы не реагируют на явные нарушения правил форума.Эй, модеры, вы совсем мышей не ловите ??
Успокойся и побрей пелотку.
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Libo
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Додано: Нед 20 гру, 2020 23:37
flyman написав: justit написав:
М-да парни.
12 - 15
Что вы делали, чтоб набрать столько?
Неужели в среднем возрасте активно плевали на свое тело?
Пиво и еда до отвала?
я потрохи набираю вагу,
але достатньо поїхати на вихідні на дачу пару вихідних, так мінус пару кіло,
але так то карантинні обмеження, то свята, то ще щось, то поступово від березня набрав +5кг зайвих.
Але ж тут боротьба з вірусом массового враження йде вовсю. Куда з такими дрібницями. Заплюють свідки корони.
Карантинное наблюдение : за один день поездки и работы в офисе теряется столько же веса,как и за проплытие 2,5 км в бассейне.То ли начальство так на нервы действует,то и удаление от домашнего холодильника
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Tat_888
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Нед 20 гру, 2020 12:29
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