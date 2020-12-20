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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2472247324742475 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 99 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 34% 34 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 6 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 42% 42 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 17% 17 Всього голосів : 99 Додано: Нед 20 гру, 2020 22:51 justit написав: beee написав: 25 лет занимаюсь пауэрлифтингом. Уже давно непрофессионально. Больше кардио, меньше веса на штангах.

До 25 лет можно было есть всё что угодно. До 30 вес растёт незаметно. Последние лет 5, адски сложно уходят килограммы. Тренируйся, хоть каждый день - физ нагрузки не влияют. Влияет только рацион. И очень жаль, что культура питания украинцев базируется на простых углеводах, картохе, мучном и, упаси господи, сладостях. Оказывается, инсулино резистентность - главный порок. 25 лет занимаюсь пауэрлифтингом. Уже давно непрофессионально. Больше кардио, меньше веса на штангах.До 25 лет можно было есть всё что угодно. До 30 вес растёт незаметно. Последние лет 5, адски сложно уходят килограммы. Тренируйся, хоть каждый день - физ нагрузки не влияют. Влияет только рацион. И очень жаль, что культура питания украинцев базируется на простых углеводах, картохе, мучном и, упаси господи, сладостях. Оказывается, инсулино резистентность - главный порок.



Вероятно генетическая предрасположенность.

Или как оно зовется.



Я, когда в тренажерку ходил, встречал там парней с весом в 90, жмущих лежа наверное сотку, но в раздевалке у них визуально мышц не наблюдалось

Точней выглядели они такими себе "рыхлыми" и с пузом.



Да, да, я понимаю, что сушка нужна, но все же.

Есть же мускулистые люди, на которых завидно смотреть, а есть - вот как эти.



Все индивидуально.



Рацион - это отдельный вопрос.

Разумеется, если 2 часа махать гирей, а потом съесть ведро макарон, то толку от гири будет не много. Вероятно генетическая предрасположенность.Или как оно зовется.Я, когда в тренажерку ходил, встречал там парней с весом в 90, жмущих лежа наверное сотку, но в раздевалке у них визуально мышц не наблюдалосьТочней выглядели они такими себе "рыхлыми" и с пузом.Да, да, я понимаю, что сушка нужна, но все же.Есть же мускулистые люди, на которых завидно смотреть, а есть - вот как эти.Все индивидуально.Рацион - это отдельный вопрос.Разумеется, если 2 часа махать гирей, а потом съесть ведро макарон, то толку от гири будет не много.

Zebra

Повідомлень: 9366 З нами з: 21.09.12 Подякував: 1182 раз. Подякували: 1639 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 гру, 2020 22:58 Несколько лет назад к родителям знакомомого в приграничном городке зашли мойщики и алкаши, гордо ознаменовавшиеся повстанцами днр. Отжали большой и красивый коттедж и вдруг война сама пришла в его жизнь.

Ты можешь прятаться от окружающего мира, но рано или поздно он придёт к тебе. У олигархов есть второй паспорт. И если бы не пацаны в грязных окопах, в твоё окно в какой то момент, может прилететь снаряд. beee Повідомлень: 133 З нами з: 26.11.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 41 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 гру, 2020 22:59 tumos написав: Возможно это и и так. Сравнительных данных на сей день не встречал. Возможно это и и так. Сравнительных данных на сей день не встречал.



Это не является военной тайной, вся информация открыта.

Удельная смертность - в пересчете на миллион населения



Швеция - 789 человек

Финляндия - 88 человек

Норвегия - 74 человек



Это фиаско, братан (с)



Кстати - Украина - 380 человек/млн, гораздо лучше Швеции Это не является военной тайной, вся информация открыта.Удельная смертность - в пересчете на миллион населенияШвеция - 789 человекФинляндия - 88 человекНорвегия - 74 человекЭто фиаско, братан (с)Кстати - Украина - 380 человек/млн, гораздо лучше Швеции freeze 4 Повідомлень: 19571 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4678 раз. Подякували: 7431 раз. Профіль 5 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 гру, 2020 23:05



Т.е. почти половина американцев сидит перед компом и подбухивает.

А как у вас?

Если тоже, то тогда чем нынешняя ситуация вас не устраивает и напрягает?

Посмотрите на проблему с другой стороны - сидишь себе дома, спишь на два часа дольше, не надо добираться на работу/с работы, бутылка и стакан с обратной стороны компа, отлучаешься на минутку по ту сторону линии фронта, грызнул огурчик и с умным видом опять внимательно их слушаешь ... А из них половина в такой же кондиции ... И за это тебя не только на гауптвахту не сажают, а еще з/п тебе платят и даже премии.

Ваши отцы и деды такого кайфа даже представить себе не могли. Почти каждый второй совершеннолетний американец на удаленке (46%) хотя бы раз за время пандемии втайне заканчивал работу пораньше, чтобы выпить алкогольного напитка. Еще 45% позволили себе пропустить стаканчик в течение рабочего дня. Также 64% респондентов признались, что из-за виртуального общения с коллегами стали чаще выпивать.Т.е. почти половина американцев сидит перед компом и подбухивает.А как у вас?Если тоже, то тогда чем нынешняя ситуация вас не устраивает и напрягает?Посмотрите на проблему с другой стороны - сидишь себе дома, спишь на два часа дольше, не надо добираться на работу/с работы, бутылка и стакан с обратной стороны компа, отлучаешься на минутку по ту сторону линии фронта, грызнул огурчик и с умным видом опять внимательно их слушаешь ... А из них половина в такой же кондиции ... И за это тебя не только на гауптвахту не сажают, а еще з/п тебе платят и даже премии.Ваши отцы и деды такого кайфа даже представить себе не могли. Libo 2

Повідомлень: 9051 З нами з: 14.11.11 Подякував: 362 раз. Подякували: 4133 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 гру, 2020 23:18 yama написав: Libo написав: zРадио написав: Так от чьего имени говоришь ты? И какая твоя цель на форуме культивировать чуждые нашей культуре ненависть и ксенофобию? Так от чьего имени говоришь ты? И какая твоя цель на форуме культивировать чуждые нашей культуре ненависть и ксенофобию?



От своего........... носит?! От своего........... носит?!

вот давайте без переходов на личности ! что делать с оккупантами я категорически согласен - "мочить в сортирах" ( не всех русских, а только тех кто поддерживает агрессию против Украины) , а вот последнее предложение удерживает меня от того что бы поставить плюсик вот давайте без переходов на личности ! что делать с оккупантами я категорически согласен - "мочить в сортирах" (, а только тех кто поддерживает агрессию против Украины) , а вот последнее предложение удерживает меня от того что бы поставить плюсик

А давайте этого.... (грубое непечатное выражение)при*** не цитировать.Он у меня в черном списке, а из-за цитат его гнусности появляются перед глазами. И модераторы не реагируют на явные нарушения правил форума.Эй, модеры, вы совсем мышей не ловите ?? А давайте этого.... (грубое непечатное выражение)при*** не цитировать.Он у меня в черном списке, а из-за цитат его гнусности появляются перед глазами. И модераторы не реагируют на явные нарушения правил форума.Эй, модеры, вы совсем мышей не ловите ?? Tat_888

Повідомлень: 100 З нами з: 11.06.15 Подякував: 373 раз. Подякували: 29 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 гру, 2020 23:37 flyman написав: justit написав: М-да парни.



12 - 15

Что вы делали, чтоб набрать столько?

Неужели в среднем возрасте активно плевали на свое тело?

Пиво и еда до отвала? М-да парни.12 - 15Что вы делали, чтоб набрать столько?Неужели в среднем возрасте активно плевали на свое тело?Пиво и еда до отвала?

я потрохи набираю вагу,

але достатньо поїхати на вихідні на дачу пару вихідних, так мінус пару кіло,

але так то карантинні обмеження, то свята, то ще щось, то поступово від березня набрав +5кг зайвих.



Але ж тут боротьба з вірусом массового враження йде вовсю. Куда з такими дрібницями. Заплюють свідки корони. я потрохи набираю вагу,але достатньо поїхати на вихідні на дачу пару вихідних, так мінус пару кіло,але так то карантинні обмеження, то свята, то ще щось, то поступово від березня набрав +5кг зайвих.Але ж тут боротьба з вірусом массового враження йде вовсю. Куда з такими дрібницями. Заплюють свідки корони.

Карантинное наблюдение : за один день поездки и работы в офисе теряется столько же веса,как и за проплытие 2,5 км в бассейне.То ли начальство так на нервы действует,то и удаление от домашнего холодильника Карантинное наблюдение : за один день поездки и работы в офисе теряется столько же веса,как и за проплытие 2,5 км в бассейне.То ли начальство так на нервы действует,то и удаление от домашнего холодильника Tat_888

Повідомлень: 100 З нами з: 11.06.15 Подякував: 373 раз. Подякували: 29 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 гру, 2020 23:50 Re: Эпидемия коронавируса в мире



В жовтні природне скорочення населення України природним чинником прискорилося через дуже різке збільшення смертності: з вересня вона зросла на 22,1%, до одного з найбільших місячних значень останніх років, а місячний коефіцієнт смертності став в жовтні 2020-го найбільшим серед жовтневих коефіцієнтів за 20 років.

Народжуваність в жовтні, навпаки, зменшилася з вересня, а її коефіцієнт залишається одним з найменших за 20 років. Річна ж кількість народжених (12-місячною сумою) – на мінімумі з часів II світової війни.

В результаті цього жовтневий місячний коефіцієнт природного зменшення населення виявився найбільшим за 20 років: жовтень 2020-го став найгіршим в демографічному плані серед аналогічних місяців після 90-х рр.



https://ucap.io/demografiya-naselennya- ... lizacziya/

В жовтні природне скорочення населення України природним чинником прискорилося через дуже різке збільшення смертності: з вересня вона зросла на 22,1%, до одного з найбільших місячних значень останніх років, а місячний коефіцієнт смертності став в жовтні 2020-го найбільшим серед жовтневих коефіцієнтів за 20 років.Народжуваність в жовтні, навпаки, зменшилася з вересня, а її коефіцієнт залишається одним з найменших за 20 років. Річна ж кількість народжених (12-місячною сумою) – на мінімумі з часів II світової війни.В результаті цього жовтневий місячний коефіцієнт природного зменшення населення виявився найбільшим за 20 років: жовтень 2020-го став найгіршим в демографічному плані серед аналогічних місяців після 90-х рр. Вже, правда, не раз обговорювали й ковід-дисиденти все одно скажуть, що місячний коефіцієнт природного зменшення населення, який став рекордним за 20 років ніяк не пов'язаний з Covid, а Василь з Рівного придумає чергові відмазки, чому зросла загальна смертність на 20% порівняно з попереднім періодом, але все одно продублюю. stryzhko Повідомлень: 1536 З нами з: 04.10.16 Подякував: 357 раз. Подякували: 310 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 гру, 2020 00:21 Re: Эпидемия коронавируса в мире Libo написав: Почти каждый второй совершеннолетний американец на удаленке (46%) хотя бы раз за время пандемии втайне заканчивал работу пораньше, чтобы выпить алкогольного напитка. Еще 45% позволили себе пропустить стаканчик в течение рабочего дня. Также 64% респондентов признались, что из-за виртуального общения с коллегами стали чаще выпивать.



Т.е. почти половина американцев сидит перед компом и подбухивает.

А как у вас?

Если тоже, то тогда чем нынешняя ситуация вас не устраивает и напрягает?

Посмотрите на проблему с другой стороны - сидишь себе дома, спишь на два часа дольше, не надо добираться на работу/с работы, бутылка и стакан с обратной стороны компа, отлучаешься на минутку по ту сторону линии фронта, грызнул огурчик и с умным видом опять внимательно их слушаешь ... А из них половина в такой же кондиции ... И за это тебя не только на гауптвахту не сажают, а еще з/п тебе платят и даже премии.

Ваши отцы и деды такого кайфа даже представить себе не могли. Почти каждый второй совершеннолетний американец на удаленке (46%) хотя бы раз за время пандемии втайне заканчивал работу пораньше, чтобы выпить алкогольного напитка. Еще 45% позволили себе пропустить стаканчик в течение рабочего дня. Также 64% респондентов признались, что из-за виртуального общения с коллегами стали чаще выпивать.Т.е. почти половина американцев сидит перед компом и подбухивает.А как у вас?Если тоже, то тогда чем нынешняя ситуация вас не устраивает и напрягает?Посмотрите на проблему с другой стороны - сидишь себе дома, спишь на два часа дольше, не надо добираться на работу/с работы, бутылка и стакан с обратной стороны компа, отлучаешься на минутку по ту сторону линии фронта, грызнул огурчик и с умным видом опять внимательно их слушаешь ... А из них половина в такой же кондиции ... И за это тебя не только на гауптвахту не сажают, а еще з/п тебе платят и даже премии.Ваши отцы и деды такого кайфа даже представить себе не могли. Не на удаленке тоже можно порой Не на удаленке тоже можно порой Faceless

Модератор Повідомлень: 28356 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1187 раз. Подякували: 6844 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2472247324742475 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7336 1703255

ЛОБ Нед 20 гру, 2020 12:29