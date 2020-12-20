Додано: Нед 20 гру, 2020 23:05

Почти каждый второй совершеннолетний американец на удаленке (46%) хотя бы раз за время пандемии втайне заканчивал работу пораньше, чтобы выпить алкогольного напитка. Еще 45% позволили себе пропустить стаканчик в течение рабочего дня. Также 64% респондентов признались, что из-за виртуального общения с коллегами стали чаще выпивать.Т.е. почти половина американцев сидит перед компом и подбухивает.А как у вас?Если тоже, то тогда чем нынешняя ситуация вас не устраивает и напрягает?Посмотрите на проблему с другой стороны - сидишь себе дома, спишь на два часа дольше, не надо добираться на работу/с работы, бутылка и стакан с обратной стороны компа, отлучаешься на минутку по ту сторону линии фронта, грызнул огурчик и с умным видом опять внимательно их слушаешь ... А из них половина в такой же кондиции ... И за это тебя не только на гауптвахту не сажают, а еще з/п тебе платят и даже премии.Ваши отцы и деды такого кайфа даже представить себе не могли.