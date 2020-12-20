beee написав:25 лет занимаюсь пауэрлифтингом. Уже давно непрофессионально. Больше кардио, меньше веса на штангах. До 25 лет можно было есть всё что угодно. До 30 вес растёт незаметно. Последние лет 5, адски сложно уходят килограммы. Тренируйся, хоть каждый день - физ нагрузки не влияют. Влияет только рацион. И очень жаль, что культура питания украинцев базируется на простых углеводах, картохе, мучном и, упаси господи, сладостях. Оказывается, инсулино резистентность - главный порок.
Вероятно генетическая предрасположенность. Или как оно зовется.
Я, когда в тренажерку ходил, встречал там парней с весом в 90, жмущих лежа наверное сотку, но в раздевалке у них визуально мышц не наблюдалось Точней выглядели они такими себе "рыхлыми" и с пузом.
Да, да, я понимаю, что сушка нужна, но все же. Есть же мускулистые люди, на которых завидно смотреть, а есть - вот как эти.
Все индивидуально.
Рацион - это отдельный вопрос. Разумеется, если 2 часа махать гирей, а потом съесть ведро макарон, то толку от гири будет не много.
Несколько лет назад к родителям знакомомого в приграничном городке зашли мойщики и алкаши, гордо ознаменовавшиеся повстанцами днр. Отжали большой и красивый коттедж и вдруг война сама пришла в его жизнь. Ты можешь прятаться от окружающего мира, но рано или поздно он придёт к тебе. У олигархов есть второй паспорт. И если бы не пацаны в грязных окопах, в твоё окно в какой то момент, может прилететь снаряд.
Почти каждый второй совершеннолетний американец на удаленке (46%) хотя бы раз за время пандемии втайне заканчивал работу пораньше, чтобы выпить алкогольного напитка. Еще 45% позволили себе пропустить стаканчик в течение рабочего дня. Также 64% респондентов признались, что из-за виртуального общения с коллегами стали чаще выпивать.
Т.е. почти половина американцев сидит перед компом и подбухивает. А как у вас? Если тоже, то тогда чем нынешняя ситуация вас не устраивает и напрягает? Посмотрите на проблему с другой стороны - сидишь себе дома, спишь на два часа дольше, не надо добираться на работу/с работы, бутылка и стакан с обратной стороны компа, отлучаешься на минутку по ту сторону линии фронта, грызнул огурчик и с умным видом опять внимательно их слушаешь ... А из них половина в такой же кондиции ... И за это тебя не только на гауптвахту не сажают, а еще з/п тебе платят и даже премии. Ваши отцы и деды такого кайфа даже представить себе не могли.
zРадио написав: Так от чьего имени говоришь ты? И какая твоя цель на форуме культивировать чуждые нашей культуре ненависть и ксенофобию?
От своего........... носит?!
вот давайте без переходов на личности ! что делать с оккупантами я категорически согласен - "мочить в сортирах" ( не всех русских, а только тех кто поддерживает агрессию против Украины) , а вот последнее предложение удерживает меня от того что бы поставить плюсик
А давайте этого.... (грубое непечатное выражение)при*** не цитировать.Он у меня в черном списке, а из-за цитат его гнусности появляются перед глазами. И модераторы не реагируют на явные нарушения правил форума.Эй, модеры, вы совсем мышей не ловите ??
12 - 15 Что вы делали, чтоб набрать столько? Неужели в среднем возрасте активно плевали на свое тело? Пиво и еда до отвала?
я потрохи набираю вагу, але достатньо поїхати на вихідні на дачу пару вихідних, так мінус пару кіло, але так то карантинні обмеження, то свята, то ще щось, то поступово від березня набрав +5кг зайвих.
Але ж тут боротьба з вірусом массового враження йде вовсю. Куда з такими дрібницями. Заплюють свідки корони.
Карантинное наблюдение : за один день поездки и работы в офисе теряется столько же веса,как и за проплытие 2,5 км в бассейне.То ли начальство так на нервы действует,то и удаление от домашнего холодильника
Вже, правда, не раз обговорювали й ковід-дисиденти все одно скажуть, що місячний коефіцієнт природного зменшення населення, який став рекордним за 20 років ніяк не пов'язаний з Covid, а Василь з Рівного придумає чергові відмазки, чому зросла загальна смертність на 20% порівняно з попереднім періодом, але все одно продублюю.
В жовтні природне скорочення населення України природним чинником прискорилося через дуже різке збільшення смертності: з вересня вона зросла на 22,1%, до одного з найбільших місячних значень останніх років, а місячний коефіцієнт смертності став в жовтні 2020-го найбільшим серед жовтневих коефіцієнтів за 20 років. Народжуваність в жовтні, навпаки, зменшилася з вересня, а її коефіцієнт залишається одним з найменших за 20 років. Річна ж кількість народжених (12-місячною сумою) – на мінімумі з часів II світової війни. В результаті цього жовтневий місячний коефіцієнт природного зменшення населення виявився найбільшим за 20 років: жовтень 2020-го став найгіршим в демографічному плані серед аналогічних місяців після 90-х рр. https://ucap.io/demografiya-naselennya- ... lizacziya/
Libo написав:Почти каждый второй совершеннолетний американец на удаленке (46%) хотя бы раз за время пандемии втайне заканчивал работу пораньше, чтобы выпить алкогольного напитка. Еще 45% позволили себе пропустить стаканчик в течение рабочего дня. Также 64% респондентов признались, что из-за виртуального общения с коллегами стали чаще выпивать.
Т.е. почти половина американцев сидит перед компом и подбухивает. А как у вас? Если тоже, то тогда чем нынешняя ситуация вас не устраивает и напрягает? Посмотрите на проблему с другой стороны - сидишь себе дома, спишь на два часа дольше, не надо добираться на работу/с работы, бутылка и стакан с обратной стороны компа, отлучаешься на минутку по ту сторону линии фронта, грызнул огурчик и с умным видом опять внимательно их слушаешь ... А из них половина в такой же кондиции ... И за это тебя не только на гауптвахту не сажают, а еще з/п тебе платят и даже премии. Ваши отцы и деды такого кайфа даже представить себе не могли.
beee написав:Несколько лет назад к родителям знакомомого в приграничном городке зашли мойщики и алкаши, гордо ознаменовавшиеся повстанцами днр. Отжали большой и красивый коттедж и вдруг война сама пришла в его жизнь. Ты можешь прятаться от окружающего мира, но рано или поздно он придёт к тебе. У олигархов есть второй паспорт. И если бы не пацаны в грязных окопах, в твоё окно в какой то момент, может прилететь снаряд.
А если нет своего окна, в который может прилететь снаряд, как у большинства жителей Украины? Максимум на что хватает денег - это оплатить аренду и пожрат. Владельцы недвиги - тоже не бедные люди. Если хотят защищать свою собственность - это их право. А если защищать нечего, уж извините, воюйте без меня