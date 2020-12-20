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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 21 гру, 2020 06:51
чудный вопрос - как кошельки людей и бюджет страны все это выдержит ?
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moldashavanin
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Додано: Пон 21 гру, 2020 07:14
moldashavanin написав:
чудный вопрос - как кошельки людей и бюджет страны все это выдержит ?
Идёт передел мира. Также, как развалили СССР, сейчас разваливают Европу. Купили первых лиц, и их руками делают своё дело. Кто-то решил использовать вирус себе во благо. ИМХО.
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safonovstanislav
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Нед 20 гру, 2020 12:29
ЛОБ
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