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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2473247424752476

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 99
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
34%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
42
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
17
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 06:51

  safonovstanislav написав:"Новая мутация вируса. В Лондоне вводят локдаун, запрет на контакты с кем-либо за пределами их дома"

Вот и COVID-20 к новому году подвезли

https://www.google.com/search?q=%D0%B2% ... 8F&tbm=nws


чудный вопрос - как кошельки людей и бюджет страны все это выдержит ?
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 07:14

  moldashavanin написав:чудный вопрос - как кошельки людей и бюджет страны все это выдержит ?

Идёт передел мира. Также, как развалили СССР, сейчас разваливают Европу. Купили первых лиц, и их руками делают своё дело. Кто-то решил использовать вирус себе во благо. ИМХО.
safonovstanislav
 
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