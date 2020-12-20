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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2473247424752476>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 100
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
34%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
43
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
17
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 23:37

  flyman написав:
  justit написав:М-да парни.

12 - 15
Что вы делали, чтоб набрать столько?
Неужели в среднем возрасте активно плевали на свое тело?
Пиво и еда до отвала?

я потрохи набираю вагу,
але достатньо поїхати на вихідні на дачу пару вихідних, так мінус пару кіло,
але так то карантинні обмеження, то свята, то ще щось, то поступово від березня набрав +5кг зайвих.

Але ж тут боротьба з вірусом массового враження йде вовсю. Куда з такими дрібницями. Заплюють свідки корони.

Карантинное наблюдение : за один день поездки и работы в офисе теряется столько же веса,как и за проплытие 2,5 км в бассейне.То ли начальство так на нервы действует,то и удаление от домашнего холодильника :roll:
Tat_888
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 23:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вже, правда, не раз обговорювали й ковід-дисиденти все одно скажуть, що місячний коефіцієнт природного зменшення населення, який став рекордним за 20 років ніяк не пов'язаний з Covid, а Василь з Рівного придумає чергові відмазки, чому зросла загальна смертність на 20% порівняно з попереднім періодом, але все одно продублюю.

В жовтні природне скорочення населення України природним чинником прискорилося через дуже різке збільшення смертності: з вересня вона зросла на 22,1%, до одного з найбільших місячних значень останніх років, а місячний коефіцієнт смертності став в жовтні 2020-го найбільшим серед жовтневих коефіцієнтів за 20 років.
Народжуваність в жовтні, навпаки, зменшилася з вересня, а її коефіцієнт залишається одним з найменших за 20 років. Річна ж кількість народжених (12-місячною сумою) – на мінімумі з часів II світової війни.
В результаті цього жовтневий місячний коефіцієнт природного зменшення населення виявився найбільшим за 20 років: жовтень 2020-го став найгіршим в демографічному плані серед аналогічних місяців після 90-х рр.
Зображення
https://ucap.io/demografiya-naselennya- ... lizacziya/
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 00:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Libo написав:Почти каждый второй совершеннолетний американец на удаленке (46%) хотя бы раз за время пандемии втайне заканчивал работу пораньше, чтобы выпить алкогольного напитка. Еще 45% позволили себе пропустить стаканчик в течение рабочего дня. Также 64% респондентов признались, что из-за виртуального общения с коллегами стали чаще выпивать.

Т.е. почти половина американцев сидит перед компом и подбухивает. :?
А как у вас? :roll:
Если тоже, то тогда чем нынешняя ситуация вас не устраивает и напрягает?
Посмотрите на проблему с другой стороны - сидишь себе дома, спишь на два часа дольше, не надо добираться на работу/с работы, бутылка и стакан с обратной стороны компа, отлучаешься на минутку по ту сторону линии фронта, грызнул огурчик и с умным видом опять внимательно их слушаешь ... А из них половина в такой же кондиции ... И за это тебя не только на гауптвахту не сажают, а еще з/п тебе платят и даже премии. :shock:
Ваши отцы и деды такого кайфа даже представить себе не могли.
Не на удаленке тоже можно порой
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 04:12

  beee написав:Несколько лет назад к родителям знакомомого в приграничном городке зашли мойщики и алкаши, гордо ознаменовавшиеся повстанцами днр. Отжали большой и красивый коттедж и вдруг война сама пришла в его жизнь.
Ты можешь прятаться от окружающего мира, но рано или поздно он придёт к тебе. У олигархов есть второй паспорт. И если бы не пацаны в грязных окопах, в твоё окно в какой то момент, может прилететь снаряд.

А если нет своего окна, в который может прилететь снаряд, как у большинства жителей Украины? Максимум на что хватает денег - это оплатить аренду и пожрат. Владельцы недвиги - тоже не бедные люди. Если хотят защищать свою собственность - это их право. А если защищать нечего, уж извините, воюйте без меня

Как показывает практика, мало разницы, на чьей чужой земле собирать клубнику, хоть в Украине, хоть в Польше, хоть где либо ещё. А рабская сила нужна везде. Воевать за то, чтоб пахать за еду на украинского пана, а не польского - прям верх "патриотизма", при том, что украинский пан ещё и кормит хуже. А про то, что ты сидел в окопе, защищая его землю, он и не вспомнит
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 06:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

"Новая мутация вируса. В Лондоне вводят локдаун, запрет на контакты с кем-либо за пределами их дома"

Вот и COVID-20 к новому году подвезли

https://www.google.com/search?q=%D0%B2% ... 8F&tbm=nws
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 06:51

  safonovstanislav написав:"Новая мутация вируса. В Лондоне вводят локдаун, запрет на контакты с кем-либо за пределами их дома"

Вот и COVID-20 к новому году подвезли

https://www.google.com/search?q=%D0%B2% ... 8F&tbm=nws


чудный вопрос - как кошельки людей и бюджет страны все это выдержит ?
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 07:14

  moldashavanin написав:чудный вопрос - как кошельки людей и бюджет страны все это выдержит ?

Идёт передел мира. Также, как развалили СССР, сейчас разваливают Европу. Купили первых лиц, и их руками делают своё дело. Кто-то решил использовать вирус себе во благо. ИМХО.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 08:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Власти Китая планируют к 15 февраля вакцинировать от COVID 50 миллионов человек.

Производство вакцины Спутник началось в Казахстане.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 08:39

  freeze написав:Власти Китая планируют к 15 февраля вакцинировать от COVID 50 миллионов человек.

Производство вакцины Спутник началось в Казахстане.

Сначала прочёл COVID 50 и удивился,когда пропустил столько прошивок ))
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 08:43

Re: Эпидемия коронавируса в мире

safonovstanislav написав:"Новая мутация вируса. В Лондоне вводят локдаун, запрет на контакты с кем-либо за пределами их дома"

Вот и COVID-20 к новому году подвезли


Вчера в 17:40 в Борисполь прилетел самолёт с Лондона. И завтра в 17:40 тоже прилетит. Встречаем.
freeze
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