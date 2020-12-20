Вже, правда, не раз обговорювали й ковід-дисиденти все одно скажуть, що місячний коефіцієнт природного зменшення населення, який став рекордним за 20 років ніяк не пов'язаний з Covid, а Василь з Рівного придумає чергові відмазки, чому зросла загальна смертність на 20% порівняно з попереднім періодом, але все одно продублюю.
В жовтні природне скорочення населення України природним чинником прискорилося через дуже різке збільшення смертності: з вересня вона зросла на 22,1%, до одного з найбільших місячних значень останніх років, а місячний коефіцієнт смертності став в жовтні 2020-го найбільшим серед жовтневих коефіцієнтів за 20 років. Народжуваність в жовтні, навпаки, зменшилася з вересня, а її коефіцієнт залишається одним з найменших за 20 років. Річна ж кількість народжених (12-місячною сумою) – на мінімумі з часів II світової війни. В результаті цього жовтневий місячний коефіцієнт природного зменшення населення виявився найбільшим за 20 років: жовтень 2020-го став найгіршим в демографічному плані серед аналогічних місяців після 90-х рр. https://ucap.io/demografiya-naselennya- ... lizacziya/
Libo написав:Почти каждый второй совершеннолетний американец на удаленке (46%) хотя бы раз за время пандемии втайне заканчивал работу пораньше, чтобы выпить алкогольного напитка. Еще 45% позволили себе пропустить стаканчик в течение рабочего дня. Также 64% респондентов признались, что из-за виртуального общения с коллегами стали чаще выпивать.
Т.е. почти половина американцев сидит перед компом и подбухивает. А как у вас? Если тоже, то тогда чем нынешняя ситуация вас не устраивает и напрягает? Посмотрите на проблему с другой стороны - сидишь себе дома, спишь на два часа дольше, не надо добираться на работу/с работы, бутылка и стакан с обратной стороны компа, отлучаешься на минутку по ту сторону линии фронта, грызнул огурчик и с умным видом опять внимательно их слушаешь ... А из них половина в такой же кондиции ... И за это тебя не только на гауптвахту не сажают, а еще з/п тебе платят и даже премии. Ваши отцы и деды такого кайфа даже представить себе не могли.
beee написав:Несколько лет назад к родителям знакомомого в приграничном городке зашли мойщики и алкаши, гордо ознаменовавшиеся повстанцами днр. Отжали большой и красивый коттедж и вдруг война сама пришла в его жизнь. Ты можешь прятаться от окружающего мира, но рано или поздно он придёт к тебе. У олигархов есть второй паспорт. И если бы не пацаны в грязных окопах, в твоё окно в какой то момент, может прилететь снаряд.
А если нет своего окна, в который может прилететь снаряд, как у большинства жителей Украины? Максимум на что хватает денег - это оплатить аренду и пожрат. Владельцы недвиги - тоже не бедные люди. Если хотят защищать свою собственность - это их право. А если защищать нечего, уж извините, воюйте без меня
Как показывает практика, мало разницы, на чьей чужой земле собирать клубнику, хоть в Украине, хоть в Польше, хоть где либо ещё. А рабская сила нужна везде. Воевать за то, чтоб пахать за еду на украинского пана, а не польского - прям верх "патриотизма", при том, что украинский пан ещё и кормит хуже. А про то, что ты сидел в окопе, защищая его землю, он и не вспомнит
freeze написав:Власти Китая планируют к 15 февраля вакцинировать от COVID 50 миллионов человек.
Производство вакцины Спутник началось в Казахстане.
Сначала прочёл COVID 50 и удивился,когда пропустил столько прошивок ))
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)