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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2473247424752476>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 100
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
34%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
43
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
17
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 23:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вже, правда, не раз обговорювали й ковід-дисиденти все одно скажуть, що місячний коефіцієнт природного зменшення населення, який став рекордним за 20 років ніяк не пов'язаний з Covid, а Василь з Рівного придумає чергові відмазки, чому зросла загальна смертність на 20% порівняно з попереднім періодом, але все одно продублюю.

В жовтні природне скорочення населення України природним чинником прискорилося через дуже різке збільшення смертності: з вересня вона зросла на 22,1%, до одного з найбільших місячних значень останніх років, а місячний коефіцієнт смертності став в жовтні 2020-го найбільшим серед жовтневих коефіцієнтів за 20 років.
Народжуваність в жовтні, навпаки, зменшилася з вересня, а її коефіцієнт залишається одним з найменших за 20 років. Річна ж кількість народжених (12-місячною сумою) – на мінімумі з часів II світової війни.
В результаті цього жовтневий місячний коефіцієнт природного зменшення населення виявився найбільшим за 20 років: жовтень 2020-го став найгіршим в демографічному плані серед аналогічних місяців після 90-х рр.
Зображення
https://ucap.io/demografiya-naselennya- ... lizacziya/
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 00:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Libo написав:Почти каждый второй совершеннолетний американец на удаленке (46%) хотя бы раз за время пандемии втайне заканчивал работу пораньше, чтобы выпить алкогольного напитка. Еще 45% позволили себе пропустить стаканчик в течение рабочего дня. Также 64% респондентов признались, что из-за виртуального общения с коллегами стали чаще выпивать.

Т.е. почти половина американцев сидит перед компом и подбухивает. :?
А как у вас? :roll:
Если тоже, то тогда чем нынешняя ситуация вас не устраивает и напрягает?
Посмотрите на проблему с другой стороны - сидишь себе дома, спишь на два часа дольше, не надо добираться на работу/с работы, бутылка и стакан с обратной стороны компа, отлучаешься на минутку по ту сторону линии фронта, грызнул огурчик и с умным видом опять внимательно их слушаешь ... А из них половина в такой же кондиции ... И за это тебя не только на гауптвахту не сажают, а еще з/п тебе платят и даже премии. :shock:
Ваши отцы и деды такого кайфа даже представить себе не могли.
Не на удаленке тоже можно порой
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 04:12

  beee написав:Несколько лет назад к родителям знакомомого в приграничном городке зашли мойщики и алкаши, гордо ознаменовавшиеся повстанцами днр. Отжали большой и красивый коттедж и вдруг война сама пришла в его жизнь.
Ты можешь прятаться от окружающего мира, но рано или поздно он придёт к тебе. У олигархов есть второй паспорт. И если бы не пацаны в грязных окопах, в твоё окно в какой то момент, может прилететь снаряд.

А если нет своего окна, в который может прилететь снаряд, как у большинства жителей Украины? Максимум на что хватает денег - это оплатить аренду и пожрат. Владельцы недвиги - тоже не бедные люди. Если хотят защищать свою собственность - это их право. А если защищать нечего, уж извините, воюйте без меня

Как показывает практика, мало разницы, на чьей чужой земле собирать клубнику, хоть в Украине, хоть в Польше, хоть где либо ещё. А рабская сила нужна везде. Воевать за то, чтоб пахать за еду на украинского пана, а не польского - прям верх "патриотизма", при том, что украинский пан ещё и кормит хуже. А про то, что ты сидел в окопе, защищая его землю, он и не вспомнит
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 06:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

"Новая мутация вируса. В Лондоне вводят локдаун, запрет на контакты с кем-либо за пределами их дома"

Вот и COVID-20 к новому году подвезли

https://www.google.com/search?q=%D0%B2% ... 8F&tbm=nws
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 06:51

  safonovstanislav написав:"Новая мутация вируса. В Лондоне вводят локдаун, запрет на контакты с кем-либо за пределами их дома"

Вот и COVID-20 к новому году подвезли

https://www.google.com/search?q=%D0%B2% ... 8F&tbm=nws


чудный вопрос - как кошельки людей и бюджет страны все это выдержит ?
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 07:14

  moldashavanin написав:чудный вопрос - как кошельки людей и бюджет страны все это выдержит ?

Идёт передел мира. Также, как развалили СССР, сейчас разваливают Европу. Купили первых лиц, и их руками делают своё дело. Кто-то решил использовать вирус себе во благо. ИМХО.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 08:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Власти Китая планируют к 15 февраля вакцинировать от COVID 50 миллионов человек.

Производство вакцины Спутник началось в Казахстане.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 08:39

  freeze написав:Власти Китая планируют к 15 февраля вакцинировать от COVID 50 миллионов человек.

Производство вакцины Спутник началось в Казахстане.

Сначала прочёл COVID 50 и удивился,когда пропустил столько прошивок ))
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 08:43

Re: Эпидемия коронавируса в мире

safonovstanislav написав:"Новая мутация вируса. В Лондоне вводят локдаун, запрет на контакты с кем-либо за пределами их дома"

Вот и COVID-20 к новому году подвезли


Вчера в 17:40 в Борисполь прилетел самолёт с Лондона. И завтра в 17:40 тоже прилетит. Встречаем.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 08:48

Re: Эпидемия коронавируса в мире

freeze написав:Вчера в 17:40 в Борисполь прилетел самолёт с Лондона. И завтра в 17:40 тоже прилетит. Встречаем.

Тим часом Франція, Данія, Нідерланди і навіть Туреччина припиняє авіасполучення з UK.
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