Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2473247424752476 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 100 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 34% 34 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 6 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 43% 43 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 17% 17 Всього голосів : 100 Додано: Пон 21 гру, 2020 09:21 safonovstanislav написав: "Новая мутация вируса. В Лондоне вводят локдаун "Новая мутация вируса. В Лондоне вводят локдаун



Однако надо признать, что Великобритания в мировом рейтинге новых случаев за сутки, вчера впервые за историю пандемии вышла на 2-е место.



По Украине Степанов по вчерашнему дню доложил просто замечательные цифры - количество новых случаев неумолимо падает, уже всего + 6545.



Возможно стоит цель не только сравнять количество новых случаев с количеством госпитализированных за сутки, но и более амбициозная цель - сравнять количество новых случаев с количеством сделанных тестов, ибо вчера сделали такое мизерное количество тестов, что даже непонятно чем занимаются эти десятки лабораторий по Украине. Однако надо признать, что Великобритания в мировом рейтинге новых случаев за сутки, вчера впервые за историю пандемии вышла на 2-е место.По Украине Степанов по вчерашнему дню доложил просто замечательные цифры - количество новых случаев неумолимо падает, уже всего + 6545.Возможно стоит цель не только сравнять количество новых случаев с количеством госпитализированных за сутки, но и более амбициозная цель - сравнять количество новых случаев с количеством сделанных тестов, ибо вчера сделали такое мизерное количество тестов, что даже непонятно чем занимаются эти десятки лабораторий по Украине. freeze 4 Повідомлень: 19575 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4679 раз. Подякували: 7431 раз. Профіль 5 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 гру, 2020 09:37 Re: Эпидемия коронавируса в мире Уже нагоняют оптимизм )



Рост заразности коронавируса поможет быстрее достичь иммунной прослойки в 60-70% населения и остановить эпидемию, - специалист по особо опасным инфекциям Жемчугов



Российский "Комаровский" доктор Мясников:

Вирусы мутируют и будут мутировать. Первоначальный Уханьский коронавирус давно вытеснен мутациями G614 и D614. Ещё летом они распространились по южной Европе и далее везде.

Теперь вот новая мутация в Англии. Только закрывать с ней границу совершенно бессмысленно! Это «новая» мутация известна там с сентября месяца (отсюда и кавычки в слове новая- ситуация с коронавирусом меняется столь стремительно, что 3 месяца- это уже давно!). А это обозначает, что эта мутация за три месяца давно уже вышла за пределы Англии. Более того- то, что ее обнаружили в Англии не значит, что мутация произошла именно там! Британские ученые- молодцы, обнаружили, но где гарантия того, что ее туда в августе не завезли, например, из Индии?!

Что нам главное знать об этих мутациях? Очевидно, что проходя через массы людей и их иммунную систему, вирус будет мутировать и дальше.

Главное, чтобы вакцины, созданные к одному генотипу вируса, работали и на других. Сегодня это так и есть, мы видим, что вакцины, разработанные на основе генома Уханьского вируса работают и на D614G. freeze 4 Повідомлень: 19575 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4679 раз. Подякували: 7431 раз. Профіль 5 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 гру, 2020 10:15 В Лондоне народ расслабился, носят маски на подбородке, афроангличане и прочие смугляши часто без масок вовсе. Социальную дистанцию в забитых перед Рождеством магазинах никто не соблюдает естественно. Вот и результат.

Сам тоже расслабился, пошел в офис встретиться с коллегами перед праздниками. Через 2 дня один из них слег с ковидом. Видимо был еще не заразным, сегодня 11ый день, симптомов нет. Больше всего пострадало Рождество, придется встречать без гостей. Ну и рождественские распродажи только онлайн. IgA Повідомлень: 310 З нами з: 02.07.15 Подякував: 34 раз. Подякували: 55 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2473247424752476 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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