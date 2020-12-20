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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2473247424752476

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 100
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
34%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
43
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
17
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 09:21

  safonovstanislav написав:"Новая мутация вируса. В Лондоне вводят локдаун


Однако надо признать, что Великобритания в мировом рейтинге новых случаев за сутки, вчера впервые за историю пандемии вышла на 2-е место.

По Украине Степанов по вчерашнему дню доложил просто замечательные цифры - количество новых случаев неумолимо падает, уже всего + 6545.

Возможно стоит цель не только сравнять количество новых случаев с количеством госпитализированных за сутки, но и более амбициозная цель - сравнять количество новых случаев с количеством сделанных тестов, ибо вчера сделали такое мизерное количество тестов, что даже непонятно чем занимаются эти десятки лабораторий по Украине.
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 09:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Уже нагоняют оптимизм )

Рост заразности коронавируса поможет быстрее достичь иммунной прослойки в 60-70% населения и остановить эпидемию, - специалист по особо опасным инфекциям Жемчугов

Российский "Комаровский" доктор Мясников:
Вирусы мутируют и будут мутировать. Первоначальный Уханьский коронавирус давно вытеснен мутациями G614 и D614. Ещё летом они распространились по южной Европе и далее везде.
Теперь вот новая мутация в Англии. Только закрывать с ней границу совершенно бессмысленно! Это «новая» мутация известна там с сентября месяца (отсюда и кавычки в слове новая- ситуация с коронавирусом меняется столь стремительно, что 3 месяца- это уже давно!). А это обозначает, что эта мутация за три месяца давно уже вышла за пределы Англии. Более того- то, что ее обнаружили в Англии не значит, что мутация произошла именно там! Британские ученые- молодцы, обнаружили, но где гарантия того, что ее туда в августе не завезли, например, из Индии?!
Что нам главное знать об этих мутациях? Очевидно, что проходя через массы людей и их иммунную систему, вирус будет мутировать и дальше.
Главное, чтобы вакцины, созданные к одному генотипу вируса, работали и на других. Сегодня это так и есть, мы видим, что вакцины, разработанные на основе генома Уханьского вируса работают и на D614G.
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 10:15

В Лондоне народ расслабился, носят маски на подбородке, афроангличане и прочие смугляши часто без масок вовсе. Социальную дистанцию в забитых перед Рождеством магазинах никто не соблюдает естественно. Вот и результат.
Сам тоже расслабился, пошел в офис встретиться с коллегами перед праздниками. Через 2 дня один из них слег с ковидом. Видимо был еще не заразным, сегодня 11ый день, симптомов нет. Больше всего пострадало Рождество, придется встречать без гостей. Ну и рождественские распродажи только онлайн.
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