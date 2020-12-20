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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 21 гру, 2020 09:21
safonovstanislav написав:
"Новая мутация вируса. В Лондоне вводят локдаун
Однако надо признать, что Великобритания в мировом рейтинге новых случаев за сутки, вчера впервые за историю пандемии вышла на 2-е место.
По Украине Степанов по вчерашнему дню доложил просто замечательные цифры - количество новых случаев неумолимо падает, уже всего + 6545.
Возможно стоит цель не только сравнять количество новых случаев с количеством госпитализированных за сутки, но и более амбициозная цель - сравнять количество новых случаев с количеством сделанных тестов, ибо вчера сделали такое мизерное количество тестов, что даже непонятно чем занимаются эти десятки лабораторий по Украине.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 09:37
Уже нагоняют оптимизм )
Рост заразности коронавируса поможет быстрее достичь иммунной прослойки в 60-70% населения и остановить эпидемию, - специалист по особо опасным инфекциям Жемчугов
Российский "Комаровский" доктор Мясников:
Вирусы мутируют и будут мутировать. Первоначальный Уханьский коронавирус давно вытеснен мутациями G614 и D614. Ещё летом они распространились по южной Европе и далее везде.
Теперь вот новая мутация в Англии. Только закрывать с ней границу совершенно бессмысленно! Это «новая» мутация известна там с сентября месяца (отсюда и кавычки в слове новая- ситуация с коронавирусом меняется столь стремительно, что 3 месяца- это уже давно!). А это обозначает, что эта мутация за три месяца давно уже вышла за пределы Англии. Более того- то, что ее обнаружили в Англии не значит, что мутация произошла именно там! Британские ученые- молодцы, обнаружили, но где гарантия того, что ее туда в августе не завезли, например, из Индии?!
Что нам главное знать об этих мутациях? Очевидно, что проходя через массы людей и их иммунную систему, вирус будет мутировать и дальше.
Главное, чтобы вакцины, созданные к одному генотипу вируса, работали и на других. Сегодня это так и есть, мы видим, что вакцины, разработанные на основе генома Уханьского вируса работают и на D614G.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 10:15
В Лондоне народ расслабился, носят маски на подбородке, афроангличане и прочие смугляши часто без масок вовсе. Социальную дистанцию в забитых перед Рождеством магазинах никто не соблюдает естественно. Вот и результат.
Сам тоже расслабился, пошел в офис встретиться с коллегами перед праздниками. Через 2 дня один из них слег с ковидом. Видимо был еще не заразным, сегодня 11ый день, симптомов нет. Больше всего пострадало Рождество, придется встречать без гостей. Ну и рождественские распродажи только онлайн.
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