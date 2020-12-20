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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 24742475247624772478> Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 100 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 34% 34 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 6 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 43% 43 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 17% 17 Всього голосів : 100 Додано: Пон 21 гру, 2020 09:21 safonovstanislav написав: "Новая мутация вируса. В Лондоне вводят локдаун "Новая мутация вируса. В Лондоне вводят локдаун



Однако надо признать, что Великобритания в мировом рейтинге новых случаев за сутки, вчера впервые за историю пандемии вышла на 2-е место.



По Украине Степанов по вчерашнему дню доложил просто замечательные цифры - количество новых случаев неумолимо падает, уже всего + 6545.



Возможно стоит цель не только сравнять количество новых случаев с количеством госпитализированных за сутки, но и более амбициозная цель - сравнять количество новых случаев с количеством сделанных тестов, ибо вчера сделали такое мизерное количество тестов, что даже непонятно чем занимаются эти десятки лабораторий по Украине. Однако надо признать, что Великобритания в мировом рейтинге новых случаев за сутки, вчера впервые за историю пандемии вышла на 2-е место.По Украине Степанов по вчерашнему дню доложил просто замечательные цифры - количество новых случаев неумолимо падает, уже всего + 6545.Возможно стоит цель не только сравнять количество новых случаев с количеством госпитализированных за сутки, но и более амбициозная цель - сравнять количество новых случаев с количеством сделанных тестов, ибо вчера сделали такое мизерное количество тестов, что даже непонятно чем занимаются эти десятки лабораторий по Украине. freeze 4 Повідомлень: 19577 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4682 раз. Подякували: 7432 раз. Профіль 5 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 гру, 2020 09:37 Re: Эпидемия коронавируса в мире Уже нагоняют оптимизм )



Рост заразности коронавируса поможет быстрее достичь иммунной прослойки в 60-70% населения и остановить эпидемию, - специалист по особо опасным инфекциям Жемчугов



Российский "Комаровский" доктор Мясников:

Вирусы мутируют и будут мутировать. Первоначальный Уханьский коронавирус давно вытеснен мутациями G614 и D614. Ещё летом они распространились по южной Европе и далее везде.

Теперь вот новая мутация в Англии. Только закрывать с ней границу совершенно бессмысленно! Это «новая» мутация известна там с сентября месяца (отсюда и кавычки в слове новая- ситуация с коронавирусом меняется столь стремительно, что 3 месяца- это уже давно!). А это обозначает, что эта мутация за три месяца давно уже вышла за пределы Англии. Более того- то, что ее обнаружили в Англии не значит, что мутация произошла именно там! Британские ученые- молодцы, обнаружили, но где гарантия того, что ее туда в августе не завезли, например, из Индии?!

Что нам главное знать об этих мутациях? Очевидно, что проходя через массы людей и их иммунную систему, вирус будет мутировать и дальше.

Главное, чтобы вакцины, созданные к одному генотипу вируса, работали и на других. Сегодня это так и есть, мы видим, что вакцины, разработанные на основе генома Уханьского вируса работают и на D614G. freeze 4 Повідомлень: 19577 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4682 раз. Подякували: 7432 раз. Профіль 5 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 гру, 2020 10:15 В Лондоне народ расслабился, носят маски на подбородке, афроангличане и прочие смугляши часто без масок вовсе. Социальную дистанцию в забитых перед Рождеством магазинах никто не соблюдает естественно. Вот и результат.

Сам тоже расслабился, пошел в офис встретиться с коллегами перед праздниками. Через 2 дня один из них слег с ковидом. Видимо был еще не заразным, сегодня 11ый день, симптомов нет. Больше всего пострадало Рождество, придется встречать без гостей. Ну и рождественские распродажи только онлайн. IgA Повідомлень: 314 З нами з: 02.07.15 Подякував: 34 раз. Подякували: 57 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 гру, 2020 10:26 ЕВРОКИПИШ Растущий список стран, преимущественно в Европе, закрыл и скоро закроет сообщение с Великобританией.



Нидерланды - в начале декабря здесь также был выявлен случай заражения новым типом вируса, который мог быть завезен из Британии. Запрет введен до 1 января;

Италия - министр иностранных дел сообщил, что запрет будет введен, но когда и на сколько, пока неизвестно; о случаях нового "британского" штамма здесь не сообщается;

Бельгия - приостановлены с воскресенья все авирейсы из Великобритании, как и поезда "Евростар" из Лондона по крайней мере на 24 часа;

Ирландия - с полуночи воскресенья приостановит воздушное и паромное сообщение с Великобританией, предварительно на 48 часов. Ирландия, впрочем, имеет и сухопутную границу с Соединенным Королевством;

Франция - закрытие границ с Британией сроком на 48 часов вступит в силу с полуночи по местному времени (23:00 по Гринвичу в воскресенье). Это касается всех пассажирских и грузовых перевозок из Соединенного Королевства по воздуху, воде и железной дороге;

Германия - перестает принимать авиарейсы из Британии с полуночи воскресенья;

Австрия - готовится объявить о схожих мерах;

Латвия - МИД Латвии сообщил, что авиасообщение с Британией прекращается с полуночи 21 декабря до 1 января;

Эстония - отменены авиарейсы с 00.00 часов 21 декабря до 1 января;

Литва

Румыния

Болгария

Чехия

Швеция также рассматривает возможность закрытия въезда из Великобритании, окончательное решение об этом будет принято в понедельник.

Израиль - с воскресенья предварительно на ближайшие 7 дней закрыл сообщение с Британией, Данией и Южной Африкой - странами, где выявлены два новых штамма коронавируса;

Турция приостановила авиасообщение с Великобританией, Данией и Нидерландами. На какой срок, пока не сообщается.

Швейцария с полуночи по местному времени (23:00 по Гринвичу) приостановит все авиарейсы в Великобританию и из нее впредь до особого распоряжения.

Кувейт - закрыл авиасообщение с Британией на неопределенный срок.

Саудовская Аравия: закрыла все пропускные пункты через границу, включая аэропорты, порты и наземные переходы, на неделю vladislavlvov

Повідомлень: 2395 З нами з: 02.03.07 Подякував: 134 раз. Подякували: 432 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 гру, 2020 10:35 freeze написав: safonovstanislav написав: "Новая мутация вируса. В Лондоне вводят локдаун "Новая мутация вируса. В Лондоне вводят локдаун



Однако надо признать, что Великобритания в мировом рейтинге новых случаев за сутки, вчера впервые за историю пандемии вышла на 2-е место.



По Украине Степанов по вчерашнему дню доложил просто замечательные цифры - количество новых случаев неумолимо падает, уже всего + 6545.



Возможно стоит цель не только сравнять количество новых случаев с количеством госпитализированных за сутки, но и более амбициозная цель - сравнять количество новых случаев с количеством сделанных тестов, ибо вчера сделали такое мизерное количество тестов, что даже непонятно чем занимаются эти десятки лабораторий по Украине. Однако надо признать, что Великобритания в мировом рейтинге новых случаев за сутки, вчера впервые за историю пандемии вышла на 2-е место.По Украине Степанов по вчерашнему дню доложил просто замечательные цифры - количество новых случаев неумолимо падает, уже всего + 6545.Возможно стоит цель не только сравнять количество новых случаев с количеством госпитализированных за сутки, но и более амбициозная цель - сравнять количество новых случаев с количеством сделанных тестов, ибо вчера сделали такое мизерное количество тестов, что даже непонятно чем занимаются эти десятки лабораторий по Украине.

Я же говорил, что со второй декады ноября полностью изменился подход к тестированию населения. Тестируют по самому минимуму - либо тяжелых, либо скандальных.

С тех пор количество госпитализаций в сутки выросло более чем вдвое, а количество заболевших в сутки типа вдвое упало. Я же говорил, что со второй декады ноября полностью изменился подход к тестированию населения. Тестируют по самому минимуму - либо тяжелых, либо скандальных.С тех пор количество госпитализаций в сутки выросло более чем вдвое, а количество заболевших в сутки типа вдвое упало. antey1969 1

Повідомлень: 10274 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1258 раз. Подякували: 2907 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 гру, 2020 10:45 safonovstanislav написав: beee написав: Несколько лет назад к родителям знакомомого в приграничном городке зашли мойщики и алкаши, гордо ознаменовавшиеся повстанцами днр. Отжали большой и красивый коттедж и вдруг война сама пришла в его жизнь.

Ты можешь прятаться от окружающего мира, но рано или поздно он придёт к тебе. У олигархов есть второй паспорт. И если бы не пацаны в грязных окопах, в твоё окно в какой то момент, может прилететь снаряд. Несколько лет назад к родителям знакомомого в приграничном городке зашли мойщики и алкаши, гордо ознаменовавшиеся повстанцами днр. Отжали большой и красивый коттедж и вдруг война сама пришла в его жизнь.Ты можешь прятаться от окружающего мира, но рано или поздно он придёт к тебе. У олигархов есть второй паспорт. И если бы не пацаны в грязных окопах, в твоё окно в какой то момент, может прилететь снаряд.

А если нет своего окна, в который может прилететь снаряд, как у большинства жителей Украины? Максимум на что хватает денег - это оплатить аренду и пожрат. Владельцы недвиги - тоже не бедные люди. Если хотят защищать свою собственность - это их право. А если защищать нечего, уж извините, воюйте без меня



Как показывает практика, мало разницы, на чьей чужой земле собирать клубнику, хоть в Украине, хоть в Польше, хоть где либо ещё. А рабская сила нужна везде. Воевать за то, чтоб пахать за еду на украинского пана, а не польского - прям верх "патриотизма", при том, что украинский пан ещё и кормит хуже. А про то, что ты сидел в окопе, защищая его землю, он и не вспомнит А если нет своего окна, в который может прилететь снаряд, как у большинства жителей Украины? Максимум на что хватает денег - это оплатить аренду и пожрат. Владельцы недвиги - тоже не бедные люди. Если хотят защищать свою собственность - это их право. А если защищать нечего, уж извините, воюйте без меняКак показывает практика, мало разницы, на чьейземле собирать клубнику, хоть в Украине, хоть в Польше, хоть где либо ещё. А рабская сила нужна везде. Воевать за то, чтоб пахать за еду на украинского пана, а не польского - прям верх "патриотизма", при том, что украинский пан ещё и кормит хуже. А про то, что ты сидел в окопе, защищаяземлю, он и не вспомнит

В Украине украинцам ничего не принадлежит, кроме долгов и обязанностей.

Полностью поддерживаю: в случае войны - ылита спрячется в дворцах короля Леопольда, а пересичных кинут на амбразуру.

В случае победы - ылита вернётся "царювать", а пересичным достанутся долги, и обязанность восстанавливать страну. После чего, всё созданное пересичными будет приватизировано ылитой, и обложено "абонплатой" В Украине украинцам ничего не принадлежит, кроме долгов и обязанностей.Полностью поддерживаю: в случае войны - ылита спрячется в дворцах короля Леопольда, а пересичных кинут на амбразуру.В случае победы - ылита вернётся "царювать", а пересичным достанутся долги, и обязанность восстанавливать страну. После чего, всё созданное пересичными будет приватизировано ылитой, и обложено "абонплатой" Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13582 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7443 раз. Подякували: 3568 раз. Профіль 3 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 гру, 2020 10:48 Faceless

Модератор Повідомлень: 28359 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1187 раз. Подякували: 6844 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 гру, 2020 10:53



Очень вовремя



В Украине уже третью неделю подряд снижаются показатели заболеваемости коронавирусом среди населения. И это несмотря на тот факт, что в конце ноября многие эксперты прогнозировали скорое достижение отметки в 20-25 тысяч заболевших ежедневно.



Тем не менее, каждый отдающий себе отчёт человек понимает, что показатели заболеваемости искусственно занижаются. Ранее мы писали, что причиной таких действий со стороны МОЗ является потребность в отсрочке локдауна "чтобы не портить людям Новый год".



Ранее в ОП ломали голову над тем, как объяснить скачок заболеваемости, который будет в январе, хотя самые большие скопления людей в магазинах, на улицах и в ТЦ можно наблюдать именно сейчас (просто сходите в пятницу вечером или на выходных в "Эпицентр" или "Ашан" и попробуйте соотнести увиденное со "стабильным снижением заболеваемости").



Однако проблема "решилась сама собой" - в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса, который "на 70% более заразен", о чём сообщил британский премьер-министр Борис Джонсон. Теперь МОЗ может спокойно продолжить занижать показатели заболеваемости до Нового года. Когда же начнётся подготовка к январскому локдауну - показатели заболеваемости снова начнут расти. И тогда новые антирекорды будут объяснять тем, что "британский штамм всё-таки как-то к нам проник".



Учитывая массовое недовольство локдаунами среди жителей Европы, этот "новый штамм" вполне может оказаться технологией устрашения людей и сохранения собственного рейтинга, придуманной западными политиками. Всё-таки любой премьер/президент, который посмеет "отобрать у людей праздник", рискует приобрести статус политического трупа. Ведь человечество любит назначать козлов отпущения, а правитель, который и борьбу с пандемией провалил, и Рождество/Новый год у людей отобрал - это отличный кандидат на звание "реинкарнации Гитлера".



Вовремя, однако, коронавирус мутировал. Интересное мнение: Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13582 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7443 раз. Подякували: 3568 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 гру, 2020 11:04 Мы, конечно, не сторонники теорий заговора. НО еще вчера указали на то, что штамм появился очень вовремя для активизации продажи западных вакцин.



Вчера мы также написали, что что-то нам подсказывает - надо ждать объявления, что западные вакцины будут объявлены эффективными против британского вируса.



И вот - вуаля. Глава МОЗ Германии Йенс Шпан заявил, что существующие вакцины эффективны и против нового штамма. Такое заявление он сделал, добавив, что это подтвердили эксперты, представляющие европейские власти. То есть Шпан говорил о вакцине Pfizer и BioNTech, которой уже начали вакцинировать население Великобритании.



Вся эта паника позволит повысить вакцинирование населения в странах Западной Европы западными вакцинами не менее чем на 30-40%, а то и в разы. Все зависит от степени истерии. В условиях появления все новых и новых вакцин в разных странах основные сливки сейчас снимут те производители, которые смогут продать больше вакцин в период первой волны прививок в странах первого мира. Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13582 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7443 раз. Подякували: 3568 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 гру, 2020 11:05 Re: Эпидемия коронавируса в мире vladislavlvov написав: Растущий список стран, преимущественно в Европе, закрыл и скоро закроет сообщение с Великобританией. Растущий список стран, преимущественно в Европе, закрыл и скоро закроет сообщение с Великобританией.

Brexit так Brexit ! Brexit так Brexit ! Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.

Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив) Мизантрóп

Повідомлень: 4934 З нами з: 03.12.14 Подякував: 747 раз. Подякували: 893 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата #<1 ... 24742475247624772478> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7336 1703467

ЛОБ Нед 20 гру, 2020 12:29