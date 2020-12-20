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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 21 гру, 2020 09:21
safonovstanislav написав:
"Новая мутация вируса. В Лондоне вводят локдаун
Однако надо признать, что Великобритания в мировом рейтинге новых случаев за сутки, вчера впервые за историю пандемии вышла на 2-е место.
По Украине Степанов по вчерашнему дню доложил просто замечательные цифры - количество новых случаев неумолимо падает, уже всего + 6545.
Возможно стоит цель не только сравнять количество новых случаев с количеством госпитализированных за сутки, но и более амбициозная цель - сравнять количество новых случаев с количеством сделанных тестов, ибо вчера сделали такое мизерное количество тестов, что даже непонятно чем занимаются эти десятки лабораторий по Украине.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 09:37
Уже нагоняют оптимизм )
Рост заразности коронавируса поможет быстрее достичь иммунной прослойки в 60-70% населения и остановить эпидемию, - специалист по особо опасным инфекциям Жемчугов
Российский "Комаровский" доктор Мясников:
Вирусы мутируют и будут мутировать. Первоначальный Уханьский коронавирус давно вытеснен мутациями G614 и D614. Ещё летом они распространились по южной Европе и далее везде.
Теперь вот новая мутация в Англии. Только закрывать с ней границу совершенно бессмысленно! Это «новая» мутация известна там с сентября месяца (отсюда и кавычки в слове новая- ситуация с коронавирусом меняется столь стремительно, что 3 месяца- это уже давно!). А это обозначает, что эта мутация за три месяца давно уже вышла за пределы Англии. Более того- то, что ее обнаружили в Англии не значит, что мутация произошла именно там! Британские ученые- молодцы, обнаружили, но где гарантия того, что ее туда в августе не завезли, например, из Индии?!
Что нам главное знать об этих мутациях? Очевидно, что проходя через массы людей и их иммунную систему, вирус будет мутировать и дальше.
Главное, чтобы вакцины, созданные к одному генотипу вируса, работали и на других. Сегодня это так и есть, мы видим, что вакцины, разработанные на основе генома Уханьского вируса работают и на D614G.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 10:15
В Лондоне народ расслабился, носят маски на подбородке, афроангличане и прочие смугляши часто без масок вовсе. Социальную дистанцию в забитых перед Рождеством магазинах никто не соблюдает естественно. Вот и результат.
Сам тоже расслабился, пошел в офис встретиться с коллегами перед праздниками. Через 2 дня один из них слег с ковидом. Видимо был еще не заразным, сегодня 11ый день, симптомов нет. Больше всего пострадало Рождество, придется встречать без гостей. Ну и рождественские распродажи только онлайн.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 10:26
Растущий список стран, преимущественно в Европе, закрыл и скоро закроет сообщение с Великобританией.
Нидерланды - в начале декабря здесь также был выявлен случай заражения новым типом вируса, который мог быть завезен из Британии. Запрет введен до 1 января;
Италия - министр иностранных дел сообщил, что запрет будет введен, но когда и на сколько, пока неизвестно; о случаях нового "британского" штамма здесь не сообщается;
Бельгия - приостановлены с воскресенья все авирейсы из Великобритании, как и поезда "Евростар" из Лондона по крайней мере на 24 часа;
Ирландия - с полуночи воскресенья приостановит воздушное и паромное сообщение с Великобританией, предварительно на 48 часов. Ирландия, впрочем, имеет и сухопутную границу с Соединенным Королевством;
Франция - закрытие границ с Британией сроком на 48 часов вступит в силу с полуночи по местному времени (23:00 по Гринвичу в воскресенье). Это касается всех пассажирских и грузовых перевозок из Соединенного Королевства по воздуху, воде и железной дороге;
Германия - перестает принимать авиарейсы из Британии с полуночи воскресенья;
Австрия - готовится объявить о схожих мерах;
Латвия - МИД Латвии сообщил, что авиасообщение с Британией прекращается с полуночи 21 декабря до 1 января;
Эстония - отменены авиарейсы с 00.00 часов 21 декабря до 1 января;
Литва
Румыния
Болгария
Чехия
Швеция также рассматривает возможность закрытия въезда из Великобритании, окончательное решение об этом будет принято в понедельник.
Израиль - с воскресенья предварительно на ближайшие 7 дней закрыл сообщение с Британией, Данией и Южной Африкой - странами, где выявлены два новых штамма коронавируса;
Турция приостановила авиасообщение с Великобританией, Данией и Нидерландами. На какой срок, пока не сообщается.
Швейцария с полуночи по местному времени (23:00 по Гринвичу) приостановит все авиарейсы в Великобританию и из нее впредь до особого распоряжения.
Кувейт - закрыл авиасообщение с Британией на неопределенный срок.
Саудовская Аравия: закрыла все пропускные пункты через границу, включая аэропорты, порты и наземные переходы, на неделю
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Додано: Пон 21 гру, 2020 10:35
freeze написав: safonovstanislav написав:
"Новая мутация вируса. В Лондоне вводят локдаун
Однако надо признать, что Великобритания в мировом рейтинге новых случаев за сутки, вчера впервые за историю пандемии вышла на 2-е место.
По Украине Степанов по вчерашнему дню доложил просто замечательные цифры - количество новых случаев неумолимо падает, уже всего + 6545.
Возможно стоит цель не только сравнять количество новых случаев с количеством госпитализированных за сутки, но и более амбициозная цель - сравнять количество новых случаев с количеством сделанных тестов, ибо вчера сделали такое мизерное количество тестов, что даже непонятно чем занимаются эти десятки лабораторий по Украине.
Я же говорил, что со второй декады ноября полностью изменился подход к тестированию населения. Тестируют по самому минимуму - либо тяжелых, либо скандальных.
С тех пор количество госпитализаций в сутки выросло более чем вдвое, а количество заболевших в сутки типа вдвое упало.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 10:45
safonovstanislav написав: beee написав:
Несколько лет назад к родителям знакомомого в приграничном городке зашли мойщики и алкаши, гордо ознаменовавшиеся повстанцами днр. Отжали большой и красивый коттедж и вдруг война сама пришла в его жизнь.
Ты можешь прятаться от окружающего мира, но рано или поздно он придёт к тебе. У олигархов есть второй паспорт. И если бы не пацаны в грязных окопах, в твоё окно в какой то момент, может прилететь снаряд.
А если нет своего окна, в который может прилететь снаряд, как у большинства жителей Украины? Максимум на что хватает денег - это оплатить аренду и пожрат. Владельцы недвиги - тоже не бедные люди. Если хотят защищать свою собственность - это их право. А если защищать нечего, уж извините, воюйте без меня
Как показывает практика, мало разницы, на чьей чужой
земле собирать клубнику, хоть в Украине, хоть в Польше, хоть где либо ещё. А рабская сила нужна везде. Воевать за то, чтоб пахать за еду на украинского пана, а не польского - прям верх "патриотизма", при том, что украинский пан ещё и кормит хуже. А про то, что ты сидел в окопе, защищая его
землю, он и не вспомнит
В Украине украинцам ничего не принадлежит, кроме долгов и обязанностей.
Полностью поддерживаю: в случае войны - ылита спрячется в дворцах короля Леопольда, а пересичных кинут на амбразуру.
В случае победы - ылита вернётся "царювать", а пересичным достанутся долги, и обязанность восстанавливать страну. После чего, всё созданное пересичными будет приватизировано ылитой, и обложено "абонплатой"
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Додано: Пон 21 гру, 2020 10:48
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Додано: Пон 21 гру, 2020 10:53
Интересное мнение:
Очень вовремя
В Украине уже третью неделю подряд снижаются показатели заболеваемости коронавирусом среди населения. И это несмотря на тот факт, что в конце ноября многие эксперты прогнозировали скорое достижение отметки в 20-25 тысяч заболевших ежедневно.
Тем не менее, каждый отдающий себе отчёт человек понимает, что показатели заболеваемости искусственно занижаются. Ранее мы писали, что причиной таких действий со стороны МОЗ является потребность в отсрочке локдауна "чтобы не портить людям Новый год".
Ранее в ОП ломали голову над тем, как объяснить скачок заболеваемости, который будет в январе, хотя самые большие скопления людей в магазинах, на улицах и в ТЦ можно наблюдать именно сейчас (просто сходите в пятницу вечером или на выходных в "Эпицентр" или "Ашан" и попробуйте соотнести увиденное со "стабильным снижением заболеваемости").
Однако проблема "решилась сама собой" - в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса, который "на 70% более заразен", о чём сообщил британский премьер-министр Борис Джонсон. Теперь МОЗ может спокойно продолжить занижать показатели заболеваемости до Нового года. Когда же начнётся подготовка к январскому локдауну - показатели заболеваемости снова начнут расти. И тогда новые антирекорды будут объяснять тем, что "британский штамм всё-таки как-то к нам проник".
Учитывая массовое недовольство локдаунами среди жителей Европы, этот "новый штамм" вполне может оказаться технологией устрашения людей и сохранения собственного рейтинга, придуманной западными политиками. Всё-таки любой премьер/президент, который посмеет "отобрать у людей праздник", рискует приобрести статус политического трупа. Ведь человечество любит назначать козлов отпущения, а правитель, который и борьбу с пандемией провалил, и Рождество/Новый год у людей отобрал - это отличный кандидат на звание "реинкарнации Гитлера".
Вовремя, однако, коронавирус мутировал.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 11:04
Мы, конечно, не сторонники теорий заговора. НО еще вчера указали на то, что штамм появился очень вовремя для активизации продажи западных вакцин.
Вчера мы также написали, что что-то нам подсказывает - надо ждать объявления, что западные вакцины будут объявлены эффективными против британского вируса.
И вот - вуаля. Глава МОЗ Германии Йенс Шпан заявил, что существующие вакцины эффективны и против нового штамма. Такое заявление он сделал, добавив, что это подтвердили эксперты, представляющие европейские власти. То есть Шпан говорил о вакцине Pfizer и BioNTech, которой уже начали вакцинировать население Великобритании.
Вся эта паника позволит повысить вакцинирование населения в странах Западной Европы западными вакцинами не менее чем на 30-40%, а то и в разы. Все зависит от степени истерии. В условиях появления все новых и новых вакцин в разных странах основные сливки сейчас снимут те производители, которые смогут продать больше вакцин в период первой волны прививок в странах первого мира.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 11:05
vladislavlvov написав:
Растущий список стран, преимущественно в Европе, закрыл и скоро закроет сообщение с Великобританией.
Brexit так Brexit !
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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