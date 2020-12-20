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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2475247624772478>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 100
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
34%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
43
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
17
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 11:09

Вкладчик1234
Что-то все намешано - и ОП, и "западные политики". Вряд ли "западные политики" хоть немного думают об Украине.
Новый год на Западе практически везде "отбирают", кое-где и Рождество.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 11:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vladislavlvov написав:Растущий список стран

Интересно найдется ли в следующем году хоть одно правительство которое наберётся храбрости выйти из секты короноиндых с фразой "да вы за*****"
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 11:11

  stryzhko написав:
freeze написав:Вчера в 17:40 в Борисполь прилетел самолёт с Лондона. И завтра в 17:40 тоже прилетит. Встречаем.

Тим часом Франція, Данія, Нідерланди і навіть Туреччина припиняє авіасполучення з UK.

И в Турцию новый вирус привезут наши люди,прилетевшие из Лондона и отправившиеся встречть новый год на лыжах или гулять по Стамбулу.
Tat_888
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 11:14

Я конечно не сторонник теорий заговора, но то что сторонники теорий заговора такие глупые похоже на заговор по снижению интеллекта человечества.
Для вакцин подбираются наиболее функционально важные и как следствие консервативные участки вируса. Мутации обычно их не затрагивают. Этим собственно генноинжинерные вакцины отличаются от инактивированных в которых иммунитет может выработаться к случайным участкам на поверхности вируса и поэтому менее предсказуем.
IgA
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 11:15

  ЛАД написав:Вкладчик1234
Что-то все намешано - и ОП, и "западные политики". Вряд ли "западные политики" хоть немного думают об Украине.
Новый год на Западе практически везде "отбирают", кое-где и Рождество.

Они думают о себе.
А наши:
1. Тупо плагиатят
2. Поддерживают "позицию партнёров"
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 11:15

vitaliy_berdinskikh
Не распостранялся бы так быстро. Да
IgA
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 11:15

Ковід-20

Ребята і дівчата, нова мутація не зовсім нові і їй вже точно пару місяців. За цей час її однозначно розвезли по світу.

Тому готуємось до рісту кількості хворих, а також новий рекордів (((
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 11:16

  IgA написав:Я конечно не сторонник теорий заговора, но то что сторонники теорий заговора такие глупые похоже на заговор по снижению интеллекта человечества.
Для вакцин подбираются наиболее функционально важные и как следствие консервативные участки вируса. Мутации обычно их не затрагивают. Этим собственно генноинжинерные вакцины отличаются от инактивированных в которых иммунитет может выработаться к случайным участкам на поверхности вируса и поэтому менее предсказуем.

Много текста.

Где результат?
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 11:17

  change_pm написав:Ребята і дівчата, нова мутація не зовсім нові і їй вже точно пару місяців. За цей час її однозначно розвезли по світу.

Тому готуємось до рісту кількості хворих, а також новий рекордів (((

Как будет называться? Royal-ковид? :)
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 11:18

  change_pm написав:Ребята і дівчата, нова мутація не зовсім нові і їй вже точно пару місяців. За цей час її однозначно розвезли по світу.

Тому готуємось до рісту кількості хворих, а також новий рекордів (((

Хорошо!
vetka
 
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