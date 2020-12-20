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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 21 гру, 2020 11:09
Вкладчик1234
Что-то все намешано - и ОП, и "западные политики". Вряд ли "западные политики" хоть немного думают об Украине.
Новый год на Западе практически везде "отбирают", кое-где и Рождество.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 11:11
vladislavlvov написав:
Растущий список стран
Интересно найдется ли в следующем году хоть одно правительство которое наберётся храбрости выйти из секты короноиндых с фразой "да вы за*****"
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Додано: Пон 21 гру, 2020 11:11
stryzhko написав:
freeze написав:Вчера в 17:40 в Борисполь прилетел самолёт с Лондона. И завтра в 17:40 тоже прилетит. Встречаем.
Тим часом Франція, Данія, Нідерланди і навіть Туреччина припиняє авіасполучення з UK.
И в Турцию новый вирус привезут наши люди,прилетевшие из Лондона и отправившиеся встречть новый год на лыжах или гулять по Стамбулу.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 11:14
Я конечно не сторонник теорий заговора, но то что сторонники теорий заговора такие глупые похоже на заговор по снижению интеллекта человечества.
Для вакцин подбираются наиболее функционально важные и как следствие консервативные участки вируса. Мутации обычно их не затрагивают. Этим собственно генноинжинерные вакцины отличаются от инактивированных в которых иммунитет может выработаться к случайным участкам на поверхности вируса и поэтому менее предсказуем.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 11:15
ЛАД написав:Вкладчик1234
Что-то все намешано - и ОП, и "западные политики". Вряд ли "западные политики" хоть немного думают об Украине.
Новый год на Западе практически везде "отбирают", кое-где и Рождество.
Они думают о себе.
А наши:
1. Тупо плагиатят
2. Поддерживают "позицию партнёров"
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Додано: Пон 21 гру, 2020 11:15
vitaliy_berdinskikh
Не распостранялся бы так быстро. Да
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Додано: Пон 21 гру, 2020 11:15
Ребята і дівчата, нова мутація не зовсім нові і їй вже точно пару місяців. За цей час її однозначно розвезли по світу.
Тому готуємось до рісту кількості хворих, а також новий рекордів (((
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Додано: Пон 21 гру, 2020 11:16
IgA написав:
Я конечно не сторонник теорий заговора, но то что сторонники теорий заговора такие глупые похоже на заговор по снижению интеллекта человечества.
Для вакцин подбираются наиболее функционально важные и как следствие консервативные участки вируса. Мутации обычно их не затрагивают. Этим собственно генноинжинерные вакцины отличаются от инактивированных в которых иммунитет может выработаться к случайным участкам на поверхности вируса и поэтому менее предсказуем.
Много текста.
Где результат?
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Додано: Пон 21 гру, 2020 11:17
change_pm написав:
Ребята і дівчата, нова мутація не зовсім нові і їй вже точно пару місяців. За цей час її однозначно розвезли по світу.
Тому готуємось до рісту кількості хворих, а також новий рекордів (((
Как будет называться? Royal-ковид?
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Додано: Пон 21 гру, 2020 11:18
change_pm написав:
Ребята і дівчата, нова мутація не зовсім нові і їй вже точно пару місяців. За цей час її однозначно розвезли по світу.
Тому готуємось
до рісту кількості хворих, а також новий рекордів (((
Хорошо!
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