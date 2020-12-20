Так их и в этом году хватает: Беларусь, Таджикистан (Узбекистан?), у арабов кто-то там шашкой тоже махал. Бразилия с этого, собственно, и начинала -- потом непойми почему "передумала"...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 21 гру, 2020 11:26
Так их и в этом году хватает: Беларусь, Таджикистан (Узбекистан?), у арабов кто-то там шашкой тоже махал. Бразилия с этого, собственно, и начинала -- потом непойми почему "передумала"...
Додано: Пон 21 гру, 2020 11:33
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 21 гру, 2020 11:35
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Ну так эти просто сразу решили не играть в эту дурнуватую игру. Вопрос про тех кто сначала на хайпе вошел, а потом понял что кроме как попила бабла и убивания бизнеса других результатов у борьбы с пандемией нет.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 21 гру, 2020 11:40
Кстати возможно и не мутировал бы. В РНК вирусов большинство мутаций - ошибки копирования, они возможны только когда вирус размножается внутри клетки. А при каждое новое заражение отбирает из этих мутантов самых эффективных в плане заражения в том числе. Соответственно, чем больше больных - тем больше вероятность появления новых более заразных мутаций.
ПС. Извините если ничего не поняли, нет времени писать более понятные объяснения
Додано: Пон 21 гру, 2020 11:43
К лету тема коронавируса сойдет на нет полностью и станет неактуальной, моё почти убеждение, основанное на наблюдении как в динамике развивается ситуация.
К этому времени кто захочет, тот провакцинируется, кто не захочет - тот с вероятностью 100 процентов переболеет, может даже пару раз. И вся острота вопроса сойдёт на нет.
Додано: Пон 21 гру, 2020 11:45
Re: Эпидемия коронавируса в мире
ОК
Тогда почему вирус найден в Великобритании, а не в Украине. В Великобритании все великобританцы сидели по домам два-три месяца. Даже поездка на своём автомобиле наказывалась штрафом. Даже покидание дома сопровождаемое удалением от дома на пять миль - наказывалось штрафом. Даже на машине медсестры ездившей в больницу на работу - оказывалась бумажка с угрозами и проклятиями в адрес нарушителя карантина шастающего (с) Кличко
Тоесть тот ничтожный процент негров с масками на подбородке - это смех и слёзы в сравнении с Украиной.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 21 гру, 2020 11:51
Потому что в Украине никто не будет расшифровывать геном вируса, некому, имхо, тут тесты не могут наладить, 46-е предпоследнее место в Европе после Албании.
Не удивлюсь если этот "британский" вирус давно в Украине, может он даже местный. Никто не исследовал вероятно.
Додано: Пон 21 гру, 2020 11:54
Это было весной. Летом уже все расслабились и к осени не напряглись тоже. Новый штамм появился вроде в сентябре.
Весной в школу ходили только несколько классов и по половине класса за счет тех кто отсутствовал. С осени все и в полном составе. Весной спортивные и детские площадки были закрыты, осенью - открыты, и дистанцию там никто не соблюдает.
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