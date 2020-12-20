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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2475247624772478

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 100
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
34%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
43
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
17
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 11:26

  vitaliy_berdinskikh написав:
  vladislavlvov написав:Растущий список стран

Интересно найдется ли в следующем году хоть одно правительство которое наберётся храбрости выйти из секты короноиндых с фразой "да вы за*****"

Так их и в этом году хватает: Беларусь, Таджикистан (Узбекистан?), у арабов кто-то там шашкой тоже махал. Бразилия с этого, собственно, и начинала -- потом непойми почему "передумала"...
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 11:33

  IgA написав:vitaliy_berdinskikh
Не распостранялся бы так быстро. Да

Почему?
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 11:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  _hunter написав:Так их и в этом году хватает

Ну так эти просто сразу решили не играть в эту дурнуватую игру. Вопрос про тех кто сначала на хайпе вошел, а потом понял что кроме как попила бабла и убивания бизнеса других результатов у борьбы с пандемией нет.
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 11:40

  vitaliy_berdinskikh написав:Почему?


Кстати возможно и не мутировал бы. В РНК вирусов большинство мутаций - ошибки копирования, они возможны только когда вирус размножается внутри клетки. А при каждое новое заражение отбирает из этих мутантов самых эффективных в плане заражения в том числе. Соответственно, чем больше больных - тем больше вероятность появления новых более заразных мутаций.
ПС. Извините если ничего не поняли, нет времени писать более понятные объяснения
IgA
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 11:43

  vitaliy_berdinskikh написав:
  vladislavlvov написав:Растущий список стран

Интересно найдется ли в следующем году хоть одно правительство которое наберётся храбрости выйти из секты короноиндых с фразой "да вы за*****"


К лету тема коронавируса сойдет на нет полностью и станет неактуальной, моё почти убеждение, основанное на наблюдении как в динамике развивается ситуация.
К этому времени кто захочет, тот провакцинируется, кто не захочет - тот с вероятностью 100 процентов переболеет, может даже пару раз. И вся острота вопроса сойдёт на нет.
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 11:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  IgA написав:Кстати возможно и не мутировал бы.

ОК

Тогда почему вирус найден в Великобритании, а не в Украине. В Великобритании все великобританцы сидели по домам два-три месяца. Даже поездка на своём автомобиле наказывалась штрафом. Даже покидание дома сопровождаемое удалением от дома на пять миль - наказывалось штрафом. Даже на машине медсестры ездившей в больницу на работу - оказывалась бумажка с угрозами и проклятиями в адрес нарушителя карантина шастающего (с) Кличко

Тоесть тот ничтожный процент негров с масками на подбородке - это смех и слёзы в сравнении с Украиной.
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 11:51

  vitaliy_berdinskikh написав:Тогда почему вирус найден в Великобритании, а не в Украине.


Потому что в Украине никто не будет расшифровывать геном вируса, некому, имхо, тут тесты не могут наладить, 46-е предпоследнее место в Европе после Албании.
Не удивлюсь если этот "британский" вирус давно в Украине, может он даже местный. Никто не исследовал вероятно.
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 11:54

  vitaliy_berdinskikh написав:В Великобритании все великобританцы сидели по домам два-три месяца. Даже поездка на своём автомобиле наказывалась штрафом.

Это было весной. Летом уже все расслабились и к осени не напряглись тоже. Новый штамм появился вроде в сентябре.
Весной в школу ходили только несколько классов и по половине класса за счет тех кто отсутствовал. С осени все и в полном составе. Весной спортивные и детские площадки были закрыты, осенью - открыты, и дистанцию там никто не соблюдает.
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