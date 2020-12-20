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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 21 гру, 2020 12:05
IgA написав:
Эти карантинные меры были так же эффективны как и в Украине, народ расслабился и не воспринимал их всерьез.
Ну да, ну да. ОК, вопросов больше не имею.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Додано: Пон 21 гру, 2020 12:07
vitaliy_berdinskikh написав:
Тогда почему вирус найден в Великобритании, а не в Украине. В Великобритании все великобританцы сидели по домам два-три месяца.
Тільки кількість хворих все одно більше, ніж в нас. До того ж, можливо, саме карантинні обмеження могли спровокувати поширення більш заразної мутації, яка долала невисокий бар'єр ізоляції.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 12:09
IgA написав:
Я конечно не сторонник теорий заговора, но то что сторонники теорий заговора такие глупые похоже на заговор по снижению интеллекта человечества.
....
Для этого не нужен заговор.
Заговор, и серьёзный, нужен для повышения интеллекта, а снижение происходит само собой, автоматически, без всяких усилий.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 12:36
Вкладчик1234 написав: IgA написав:
Я конечно не сторонник теорий заговора, но то что сторонники теорий заговора такие глупые похоже на заговор по снижению интеллекта человечества.
Для вакцин подбираются наиболее функционально важные и как следствие консервативные участки вируса. Мутации обычно их не затрагивают. Этим собственно генноинжинерные вакцины отличаются от инактивированных в которых иммунитет может выработаться к случайным участкам на поверхности вируса и поэтому менее предсказуем.
Много текста.
Где результат?
Какой результат Вы хотите увидеть?
Результат действия вакцины? Ещё явно рано, только начинают применять. Посмотрим.
Какой-то другой результат? Какой?
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Додано: Пон 21 гру, 2020 12:43
ЛАД написав:
Результат действия вакцины? Ещё явно рано, только начинают применять. Посмотрим.
Какой-то другой результат? Какой?
С учётом того, что по разным данным люди переболевшие другими видами коронавируса, еще в доковидную эпоху, из-за перекрёстного иммунитета вероятно легче переносят нынешний ковид-19, то уж точно вакцинация будет облегчать течение и уменьшать смертность от ковида-19 как бы он там понемногу не менялся. Тем более сотни мутаций отличаются друг от друга мизером, в то время как ковид-19 отличается от старых коронавирусов очень сильно.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 12:45
vitaliy_berdinskikh написав:
... кроме как попила бабла и убивания бизнеса других результатов у борьбы с пандемией нет.
Незважаючи на Ваш скепсис реально таке цілком може бути - але не тому , що вірус віртуальний чи неважливий , а якраз навпаки - це сила , яку наша цивілізація ( технологічна медицина ) не зможе подолати ...
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Додано: Пон 21 гру, 2020 12:53
Вкладчик1234 написав: change_pm написав:
Ребята і дівчата, нова мутація не зовсім нові і їй вже точно пару місяців. За цей час її однозначно розвезли по світу.
Тому готуємось до рісту кількості хворих, а також новий рекордів (((
Как будет называться? Royal-ковид
?
Нащо складнювати ... Просто ковід-20 )))
Я вже десь таке значення бачив...Щост там Сарс-в2-2020...блаблабла
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Додано: Пон 21 гру, 2020 12:55
freeze написав: vitaliy_berdinskikh написав: vladislavlvov написав:
Растущий список стран
Интересно найдется ли в следующем году хоть одно правительство которое наберётся храбрости выйти из секты короноиндых с фразой "да вы за*****"
К лету тема коронавируса сойдет на нет полностью и станет неактуальной, моё почти убеждение, основанное на наблюдении как в динамике развивается ситуация.
К этому времени кто захочет, тот провакцинируется, кто не захочет - тот с вероятностью 100 процентов переболеет, может даже пару раз. И вся острота вопроса сойдёт на нет.
Таки залежить чи не буде ця тєма востребувана для політики і геополітики...
Вірите чи ні, але думаю, що мутацію ковіду-21 вже пропобляють відповідні лаби )))
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Додано: Пон 21 гру, 2020 12:59
vitaliy_berdinskikh написав: IgA написав:
Кстати возможно и не мутировал бы.
ОКТогда почему вирус найден в Великобритании
, а не в Украине. В Великобритании все великобританцы сидели по домам два-три месяца. Даже поездка на своём автомобиле наказывалась штрафом. Даже покидание дома сопровождаемое удалением от дома на пять миль - наказывалось штрафом. Даже на машине медсестры ездившей в больницу на работу - оказывалась бумажка с угрозами и проклятиями в адрес нарушителя карантина шастающего
(с) Кличко
Тоесть тот ничтожный процент негров с масками на подбородке - это смех и слёзы в сравнении с Украиной.
Ця мутація (погугліть) виявлена спочатку в Гонконзі ... Десь може літом. В вересні вже він був а Англії, але ще не прижився...
Ось наразі почав скоріш за все витісняти попередню версію.
Враховуючи, що весь цей час багато людей їздило по світу, буваючи в Лондоні, то імхо, і факти підтверджують, що ця мутація вже є на всіх континентах.
Ну, може в Антарктиді немає, але нам від цього не легше.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 13:08
change_pm написав:
Вірите чи ні, але думаю, що мутацію ковіду-21 вже пропобляють відповідні лаби )))
Если какие-либо террористы и будут изготавливать подобное, то нет смысла делать ковид-21, встроить условный нужный участок генома ВИЧ в геном насморка(аденовирус) и планета свободна от людей.
А с коронавирусом наука справится, ничего не стоит обновлять ежегодно вакцины от коронавируса как и вакцины от гриппа, такая замена достаточно проста и не требует испытаний особых. Тем более по видимо совместят эти две вакцины в одну ампулу, уже первая фаза испытаний таких комбинированных вакцин завершилась.
Ну, будет жизнь в год стоить долларов на 40 дороже из-за вакцины, ай-я-яй, с нашими ценами на газ, никто и не заметит
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