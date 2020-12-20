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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 21 гру, 2020 13:18
beee написав:
Да, генетика, мать её. Нужно с детства объяснять, что сладкое (крахмал, мучное и тд)- плохо, рыба - хорошо
Я до 40+ лет свободно булками сладкими объедался на ночь.
И... ничего.
Вес 66-70 как держался так и, тьфу-тьфу, держится.
Булки правда перестал жрать. Но не потому, что вредно, а просто как-то рраз и расхотелось.
Видосик про новичка притворившегося видел и не один.
Ну, что я бы сказал.
По внешнему виду "новичка" - я замечаю, что что-то он больно здоровым выглядит.
Тренера тоже должны бы заметить.
Мешковатая одежда не поможет, если глаз наметан.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 13:24
safonovstanislav написав:
Максимум на что хватает денег - это оплатить аренду и пожрат. Владельцы недвиги - тоже не бедные люди. Если хотят защищать свою собственность - это их право. А если защищать нечего, уж извините, воюйте без меня
Как показывает практика, мало разницы, на чьей чужой
земле собирать клубнику, хоть в Украине, хоть в Польше, хоть где либо ещё. А рабская сила нужна везде. Воевать за то, чтоб пахать за еду на украинского пана, а не польского - прям верх "патриотизма", при том, что украинский пан ещё и кормит хуже. А про то, что ты сидел в окопе, защищая его
землю, он и не вспомнит
я понял что тут тема обо всем кроме ковида
я не пойму одно эти все люди которые берут жилье в аренду они же где-то жили раньше откуда-то приехали
Возможно у них многодетная семья была и 5 братьев и сестер с родителями в однокомнатной квартире 30 м2 просто не помещались ?
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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