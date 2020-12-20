RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2477247824792480

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 100
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
34%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
43
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
17
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 13:18

  beee написав:Да, генетика, мать её. Нужно с детства объяснять, что сладкое (крахмал, мучное и тд)- плохо, рыба - хорошо


Я до 40+ лет свободно булками сладкими объедался на ночь.
И... ничего.
Вес 66-70 как держался так и, тьфу-тьфу, держится.
Булки правда перестал жрать. Но не потому, что вредно, а просто как-то рраз и расхотелось.

Видосик про новичка притворившегося видел и не один.
Ну, что я бы сказал.
По внешнему виду "новичка" - я замечаю, что что-то он больно здоровым выглядит.
Тренера тоже должны бы заметить.
Мешковатая одежда не поможет, если глаз наметан.
justit
 
Повідомлень: 4968
З нами з: 12.03.09
Подякував: 1538 раз.
Подякували: 355 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 13:24

  safonovstanislav написав: Максимум на что хватает денег - это оплатить аренду и пожрат. Владельцы недвиги - тоже не бедные люди. Если хотят защищать свою собственность - это их право. А если защищать нечего, уж извините, воюйте без меня

Как показывает практика, мало разницы, на чьей чужой земле собирать клубнику, хоть в Украине, хоть в Польше, хоть где либо ещё. А рабская сила нужна везде. Воевать за то, чтоб пахать за еду на украинского пана, а не польского - прям верх "патриотизма", при том, что украинский пан ещё и кормит хуже. А про то, что ты сидел в окопе, защищая его землю, он и не вспомнит

я понял что тут тема обо всем кроме ковида :)
я не пойму одно эти все люди которые берут жилье в аренду они же где-то жили раньше откуда-то приехали :? Возможно у них многодетная семья была и 5 братьев и сестер с родителями в однокомнатной квартире 30 м2 просто не помещались ?
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
Повідомлень: 3138
З нами з: 12.08.17
Подякував: 6231 раз.
Подякували: 654 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2477247824792480
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: expert2009, Zebra і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 732, 733, 734
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7336 1703507
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 гру, 2020 12:29
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.