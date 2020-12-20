RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2478247924802481>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 100
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
34%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
43
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
17
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 13:18

  beee написав:Да, генетика, мать её. Нужно с детства объяснять, что сладкое (крахмал, мучное и тд)- плохо, рыба - хорошо


Я до 40+ лет свободно булками сладкими объедался на ночь.
И... ничего.
Вес 66-70 как держался так и, тьфу-тьфу, держится.
Булки правда перестал жрать. Но не потому, что вредно, а просто как-то рраз и расхотелось.

Видосик про новичка притворившегося видел и не один.
Ну, что я бы сказал.
По внешнему виду "новичка" - я замечаю, что что-то он больно здоровым выглядит.
Тренера тоже должны бы заметить.
Мешковатая одежда не поможет, если глаз наметан.
justit
 
Повідомлень: 4970
З нами з: 12.03.09
Подякував: 1538 раз.
Подякували: 356 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 13:24

  safonovstanislav написав: Максимум на что хватает денег - это оплатить аренду и пожрат. Владельцы недвиги - тоже не бедные люди. Если хотят защищать свою собственность - это их право. А если защищать нечего, уж извините, воюйте без меня

Как показывает практика, мало разницы, на чьей чужой земле собирать клубнику, хоть в Украине, хоть в Польше, хоть где либо ещё. А рабская сила нужна везде. Воевать за то, чтоб пахать за еду на украинского пана, а не польского - прям верх "патриотизма", при том, что украинский пан ещё и кормит хуже. А про то, что ты сидел в окопе, защищая его землю, он и не вспомнит

я понял что тут тема обо всем кроме ковида :)
я не пойму одно эти все люди которые берут жилье в аренду они же где-то жили раньше откуда-то приехали :? Возможно у них многодетная семья была и 5 братьев и сестер с родителями в однокомнатной квартире 30 м2 просто не помещались ?
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
Повідомлень: 3141
З нами з: 12.08.17
Подякував: 6237 раз.
Подякували: 654 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 13:26

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  IgA написав:Сам тоже расслабился, пошел в офис встретиться с коллегами перед праздниками. Через 2 дня один из них слег с ковидом.


Какое прикольное сознание в том, что заразил коллегу :D

Шутка.
justit
 
Повідомлень: 4970
З нами з: 12.03.09
Подякував: 1538 раз.
Подякували: 356 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 13:30

  vitaliy_berdinskikh написав:
  vladislavlvov написав:Растущий список стран

Интересно найдется ли в следующем году хоть одно правительство которое наберётся храбрости выйти из секты короноиндых с фразой "да вы за*****"

такой уже один был ...Бацька Лукашенко ... и чем ему это аукнулось ? теперь он изгой :( Я еще удивлялся как ему такое разрешают. А вот оно оказывается как .. новый список санкций на подходе и так далее . Еще был один чудак хотел ввести золотой динар привязанный к золоту, а не к доллару США ... тоже плохо закончил
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
Повідомлень: 3141
З нами з: 12.08.17
Подякував: 6237 раз.
Подякували: 654 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 13:31

  freeze написав:]
К лету тема коронавируса сойдет на нет полностью и станет неактуальной, моё почти убеждение, основанное на наблюдении как в динамике развивается ситуация.
К этому времени кто захочет, тот провакцинируется, кто не захочет - тот с вероятностью 100 процентов переболеет, может даже пару раз. И вся острота вопроса сойдёт на нет.


Интересная смена позиции.
Из стана паникеров-масочников переметнулся в стан оптимистов-антимасочников.
Чем обусловлено предательство? :roll:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 9058
З нами з: 14.11.11
Подякував: 362 раз.
Подякували: 4134 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 13:33

  IgA написав:Я конечно не сторонник теорий заговора, но то что сторонники теорий заговора такие глупые похоже на заговор по снижению интеллекта человечества.
Для вакцин подбираются наиболее функционально важные и как следствие консервативные участки вируса. Мутации обычно их не затрагивают. Этим собственно генноинжинерные вакцины отличаются от инактивированных в которых иммунитет может выработаться к случайным участкам на поверхности вируса и поэтому менее предсказуем.

https://youtu.be/qAPKHbB_-T8

уже в документах в первых числах апреля 2020 нужные люди уже знали что это будет только первая волна , а за ней втора и так далее
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
Повідомлень: 3141
З нами з: 12.08.17
Подякував: 6237 раз.
Подякували: 654 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 13:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Не допомогла Бацьке самогонка:

«Беларусь стала первой страной, которая приняла участие в зарубежных клинических исследованиях вакцины «Спутник V», а также первым государством после России, официально зарегистрировавшим вакцину», — приводятся в сообщении РФПИ слова главы фонда Кирилла Дмитриева.

Белорусский минздрав ориентировался на данные двойного слепого рандомизированного плацебо-контролируемого клинического исследования «Спутника V», организованного в стране при поддержке РФПИ, а также на данные, которые были получены при проведении исследования на добровольцах в России. Удостоверение российского Минздрава вакцина получила 11 августа.

Исследования российского препарата в Белоруссии шли с 1 октября, в нем приняли участие 100 добровольцев. Белоруссия стала первой страной, получившей российскую вакцину против COVID-19 «Спутник V» для испытаний, об этом лидеры двух государств договорились еще в конце августа.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/21/12/2020/5 ... m=newsfeed
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 11359
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1152 раз.
Подякували: 1312 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 13:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Медсестра которая в прямом эфире сделала прививку , упала в обморок , а потом умерла.
https://youtu.be/Oie2E3qsLe4
Uppi
 
Повідомлень: 181
З нами з: 22.04.20
Подякував: 32 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 13:55

  freeze написав:А с коронавирусом наука справится, ничего не стоит обновлять ежегодно вакцины от коронавируса как и вакцины от гриппа, такая замена достаточно проста и не требует испытаний особых. Тем более по видимо совместят эти две вакцины в одну ампулу, уже первая фаза испытаний таких комбинированных вакцин завершилась.
Ну, будет жизнь в год стоить долларов на 40 дороже из-за вакцины, ай-я-яй, с нашими ценами на газ, никто и не заметит :mrgreen:

напомню пару любопытных фактов
1) freeze в этом году не вакцинировался от гриппа
2) далеко не все платят за газ более 17 грн\мес (транспортировки), у некоторых центральное отопление
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
Повідомлень: 3141
З нами з: 12.08.17
Подякував: 6237 раз.
Подякували: 654 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 13:55

  Libo написав:
  freeze написав:]
К лету тема коронавируса сойдет на нет полностью и станет неактуальной, моё почти убеждение, основанное на наблюдении как в динамике развивается ситуация.
К этому времени кто захочет, тот провакцинируется, кто не захочет - тот с вероятностью 100 процентов переболеет, может даже пару раз. И вся острота вопроса сойдёт на нет.


Интересная смена позиции.
Из стана паникеров-масочников переметнулся в стан оптимистов-антимасочников.
Чем обусловлено предательство? :roll:


Я об этом уже несколько месяцев назад писал, этим летом тема уйдет, по крайней мере особой остроты не будет.
Маски нужны только до того момента, когда все граждане будут иметь добровольный доступ к вакцинации, дальше личное дело каждого. Если человек не вакцинировался, то кто ему доктор )
С другой стороны после добровольного доступа к вакцинации, надо с целью экономии и так тощего бюджета у нас, перевести лечение коронавируса исключительно на платную основу, начиная от посуточной оплаты места в госбольнице. Если не захотели вакцинироваться, то значит сами виноваты, что попали в больницу, предупреждали же.
А вырученные дополнительно средства от пребывания в больницах антивакцинаторов, для соблюдения социальной справедливости, можно направить на лечение раковых больных или сердечников.
freeze
4
Форумчанин року
 
Повідомлень: 19585
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4683 раз.
Подякували: 7434 раз.
 
Профіль
5
22
5
1
  #<1 ... 2478247924802481>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вело і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 732, 733, 734
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7336 1703555
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 гру, 2020 12:29
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.