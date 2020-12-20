safonovstanislav написав:

Максимум на что хватает денег - это оплатить аренду и пожрат. Владельцы недвиги - тоже не бедные люди. Если хотят защищать свою собственность - это их право. А если защищать нечего, уж извините, воюйте без меняКак показывает практика, мало разницы, на чьейземле собирать клубнику, хоть в Украине, хоть в Польше, хоть где либо ещё. А рабская сила нужна везде. Воевать за то, чтоб пахать за еду на украинского пана, а не польского - прям верх "патриотизма", при том, что украинский пан ещё и кормит хуже. А про то, что ты сидел в окопе, защищаяземлю, он и не вспомнит