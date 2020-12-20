beee написав:Да, генетика, мать её. Нужно с детства объяснять, что сладкое (крахмал, мучное и тд)- плохо, рыба - хорошо
Я до 40+ лет свободно булками сладкими объедался на ночь. И... ничего. Вес 66-70 как держался так и, тьфу-тьфу, держится. Булки правда перестал жрать. Но не потому, что вредно, а просто как-то рраз и расхотелось.
Видосик про новичка притворившегося видел и не один. Ну, что я бы сказал. По внешнему виду "новичка" - я замечаю, что что-то он больно здоровым выглядит. Тренера тоже должны бы заметить. Мешковатая одежда не поможет, если глаз наметан.
safonovstanislav написав: Максимум на что хватает денег - это оплатить аренду и пожрат. Владельцы недвиги - тоже не бедные люди. Если хотят защищать свою собственность - это их право. А если защищать нечего, уж извините, воюйте без меня
Как показывает практика, мало разницы, на чьей чужой земле собирать клубнику, хоть в Украине, хоть в Польше, хоть где либо ещё. А рабская сила нужна везде. Воевать за то, чтоб пахать за еду на украинского пана, а не польского - прям верх "патриотизма", при том, что украинский пан ещё и кормит хуже. А про то, что ты сидел в окопе, защищая его землю, он и не вспомнит
я понял что тут тема обо всем кроме ковида я не пойму одно эти все люди которые берут жилье в аренду они же где-то жили раньше откуда-то приехали Возможно у них многодетная семья была и 5 братьев и сестер с родителями в однокомнатной квартире 30 м2 просто не помещались ?
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Интересно найдется ли в следующем году хоть одно правительство которое наберётся храбрости выйти из секты короноиндых с фразой "да вы за*****"
такой уже один был ...Бацька Лукашенко ... и чем ему это аукнулось ? теперь он изгой Я еще удивлялся как ему такое разрешают. А вот оно оказывается как .. новый список санкций на подходе и так далее . Еще был один чудак хотел ввести золотой динар привязанный к золоту, а не к доллару США ... тоже плохо закончил
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
freeze написав:] К лету тема коронавируса сойдет на нет полностью и станет неактуальной, моё почти убеждение, основанное на наблюдении как в динамике развивается ситуация. К этому времени кто захочет, тот провакцинируется, кто не захочет - тот с вероятностью 100 процентов переболеет, может даже пару раз. И вся острота вопроса сойдёт на нет.
Интересная смена позиции. Из стана паникеров-масочников переметнулся в стан оптимистов-антимасочников. Чем обусловлено предательство?
IgA написав:Я конечно не сторонник теорий заговора, но то что сторонники теорий заговора такие глупые похоже на заговор по снижению интеллекта человечества. Для вакцин подбираются наиболее функционально важные и как следствие консервативные участки вируса. Мутации обычно их не затрагивают. Этим собственно генноинжинерные вакцины отличаются от инактивированных в которых иммунитет может выработаться к случайным участкам на поверхности вируса и поэтому менее предсказуем.
уже в документах в первых числах апреля 2020 нужные люди уже знали что это будет только первая волна , а за ней втора и так далее
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
«Беларусь стала первой страной, которая приняла участие в зарубежных клинических исследованиях вакцины «Спутник V», а также первым государством после России, официально зарегистрировавшим вакцину», — приводятся в сообщении РФПИ слова главы фонда Кирилла Дмитриева.
Белорусский минздрав ориентировался на данные двойного слепого рандомизированного плацебо-контролируемого клинического исследования «Спутника V», организованного в стране при поддержке РФПИ, а также на данные, которые были получены при проведении исследования на добровольцах в России. Удостоверение российского Минздрава вакцина получила 11 августа.
Исследования российского препарата в Белоруссии шли с 1 октября, в нем приняли участие 100 добровольцев. Белоруссия стала первой страной, получившей российскую вакцину против COVID-19 «Спутник V» для испытаний, об этом лидеры двух государств договорились еще в конце августа.
freeze написав:А с коронавирусом наука справится, ничего не стоит обновлять ежегодно вакцины от коронавируса как и вакцины от гриппа, такая замена достаточно проста и не требует испытаний особых. Тем более по видимо совместят эти две вакцины в одну ампулу, уже первая фаза испытаний таких комбинированных вакцин завершилась. Ну, будет жизнь в год стоить долларов на 40 дороже из-за вакцины, ай-я-яй, с нашими ценами на газ, никто и не заметит
напомню пару любопытных фактов 1) freeze в этом году не вакцинировался от гриппа 2) далеко не все платят за газ более 17 грн\мес (транспортировки), у некоторых центральное отопление
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
freeze написав:] К лету тема коронавируса сойдет на нет полностью и станет неактуальной, моё почти убеждение, основанное на наблюдении как в динамике развивается ситуация. К этому времени кто захочет, тот провакцинируется, кто не захочет - тот с вероятностью 100 процентов переболеет, может даже пару раз. И вся острота вопроса сойдёт на нет.
Интересная смена позиции. Из стана паникеров-масочников переметнулся в стан оптимистов-антимасочников. Чем обусловлено предательство?
Я об этом уже несколько месяцев назад писал, этим летом тема уйдет, по крайней мере особой остроты не будет. Маски нужны только до того момента, когда все граждане будут иметь добровольный доступ к вакцинации, дальше личное дело каждого. Если человек не вакцинировался, то кто ему доктор ) С другой стороны после добровольного доступа к вакцинации, надо с целью экономии и так тощего бюджета у нас, перевести лечение коронавируса исключительно на платную основу, начиная от посуточной оплаты места в госбольнице. Если не захотели вакцинироваться, то значит сами виноваты, что попали в больницу, предупреждали же. А вырученные дополнительно средства от пребывания в больницах антивакцинаторов, для соблюдения социальной справедливости, можно направить на лечение раковых больных или сердечников.