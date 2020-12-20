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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2478247924802481

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 100
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
34%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
43
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
17
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 13:58

  yama написав:напомню пару любопытных фактов
1) freeze в этом году не вакцинировался от гриппа


Напомню, что я с 1996 года вакцинировался больше 20 раз, у меня такой иммунитет от гриппа, что броня. Хоть перекрёстным его назовите, хоть прямым. ))
Впрочем я до сих пор жду вакцины от гриппа, чтобы продолжить традицию, может раздуплятся наши аптеки.
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 13:59

  yama написав:2) далеко не все платят за газ более 17 грн\мес (транспортировки), у некоторых центральное отопление


Железная логика ))) Вы какой ВУЗ заканчивали ?
А что у нас центральное отопление на дровах и не зависит от цены газа )))
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 14:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Маски нужны только до того момента, когда все граждане будут иметь добровольный доступ к вакцинации, дальше личное дело каждого. Если человек не вакцинировался, то кто ему доктор )
С другой стороны после добровольного доступа к вакцинации, надо с целью экономии и так тощего бюджета у нас, перевести лечение коронавируса исключительно на платную основу, начиная от посуточной оплаты места в госбольнице. Если не захотели вакцинироваться, то значит сами виноваты, что попали в больницу, предупреждали же.

Все ж таки, думаю, що влада вімінить карантинні обмеження тільки після того, як буде безкоштовний доступ до вакцини. Принаймі, поки епідемія піде на спад. Усі охочі матимуть право вакцинуватись задарма, принаймі один раз. А потім вже за свої гроші весь пакет лікування.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 14:05

  lapay написав:
  freeze написав:Маски нужны только до того момента, когда все граждане будут иметь добровольный доступ к вакцинации, дальше личное дело каждого. Если человек не вакцинировался, то кто ему доктор )
С другой стороны после добровольного доступа к вакцинации, надо с целью экономии и так тощего бюджета у нас, перевести лечение коронавируса исключительно на платную основу, начиная от посуточной оплаты места в госбольнице. Если не захотели вакцинироваться, то значит сами виноваты, что попали в больницу, предупреждали же.

Все ж таки, думаю, що влада вімінить карантинні обмеження тільки після того, як буде безкоштовний доступ до вакцини. Принаймі, поки епідемія піде на спад. Усі охочі матимуть право вакцинуватись задарма, принаймі один раз. А потім вже за свої гроші весь пакет лікування.


Согласен. Можно и так сделать.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 14:26

  yama написав:у некоторых центральное отопление


Разве центральное отопление не дороже автономного?
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 14:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  lapay написав:буде безкоштовний доступ до вакцини
по Конституции :D
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 14:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Приплыли.

В больнице водников в Одессе обустроили 60 мест для больных ковидом, подключили кислород ко всем местам. но пациентов принимать не могут, потому что нет врачей.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 14:42

  freeze написав:Приплыли.

В больнице водников в Одессе обустроили 60 мест для больных ковидом, подключили кислород ко всем местам. но пациентов принимать не могут, потому что нет врачей.

пусть призывают волонтёров
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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