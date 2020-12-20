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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 21 гру, 2020 13:58
yama написав:
напомню пару любопытных фактов
1) freeze в этом году не вакцинировался от гриппа
Напомню, что я с 1996 года вакцинировался больше 20 раз, у меня такой иммунитет от гриппа, что броня. Хоть перекрёстным его назовите, хоть прямым. ))
Впрочем я до сих пор жду вакцины от гриппа, чтобы продолжить традицию, может раздуплятся наши аптеки.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 13:59
yama написав:
2) далеко не все платят за газ более 17 грн\мес (транспортировки), у некоторых центральное отопление
Железная логика ))) Вы какой ВУЗ заканчивали ?
А что у нас центральное отопление на дровах и не зависит от цены газа )))
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Додано: Пон 21 гру, 2020 14:03
freeze написав:
Маски нужны только до того момента, когда все граждане будут иметь добровольный доступ к вакцинации, дальше личное дело каждого. Если человек не вакцинировался, то кто ему доктор )
С другой стороны после добровольного доступа к вакцинации, надо с целью экономии и так тощего бюджета у нас, перевести лечение коронавируса исключительно на платную основу, начиная от посуточной оплаты места в госбольнице. Если не захотели вакцинироваться, то значит сами виноваты, что попали в больницу, предупреждали же.
Все ж таки, думаю, що влада вімінить карантинні обмеження тільки після того, як буде безкоштовний
доступ до вакцини. Принаймі, поки епідемія піде на спад. Усі охочі матимуть право вакцинуватись задарма, принаймі один раз. А потім вже за свої гроші весь пакет лікування.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 14:05
lapay написав: freeze написав:
Маски нужны только до того момента, когда все граждане будут иметь добровольный доступ к вакцинации, дальше личное дело каждого. Если человек не вакцинировался, то кто ему доктор )
С другой стороны после добровольного доступа к вакцинации, надо с целью экономии и так тощего бюджета у нас, перевести лечение коронавируса исключительно на платную основу, начиная от посуточной оплаты места в госбольнице. Если не захотели вакцинироваться, то значит сами виноваты, что попали в больницу, предупреждали же.
Все ж таки, думаю, що влада вімінить карантинні обмеження тільки після того, як буде безкоштовний
доступ до вакцини. Принаймі, поки епідемія піде на спад. Усі охочі матимуть право вакцинуватись задарма, принаймі один раз. А потім вже за свої гроші весь пакет лікування.
Согласен. Можно и так сделать.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 14:26
yama написав:
у некоторых центральное отопление
Разве центральное отопление не дороже автономного?
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Додано: Пон 21 гру, 2020 14:38
lapay написав:
буде безкоштовний доступ до вакцини
по Конституции
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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Додано: Пон 21 гру, 2020 14:40
Приплыли.
В больнице водников в Одессе обустроили 60 мест для больных ковидом, подключили кислород ко всем местам. но пациентов принимать не могут, потому что нет врачей.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 14:42
freeze написав:
Приплыли.
В больнице водников в Одессе обустроили 60 мест для больных ковидом, подключили кислород ко всем местам. но пациентов принимать не могут, потому что нет врачей.
пусть призывают волонтёров
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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