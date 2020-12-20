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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2480248124822483>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 100
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
34%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
43
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
17
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 15:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:я не пойму одно эти все люди которые берут жилье в аренду они же где-то жили раньше откуда-то приехали Возможно у них многодетная семья была и 5 братьев и сестер с родителями в однокомнатной квартире 30 м2 просто не помещались ?

Далеко не каждому ребёнку родители дарят на совершеннолетие жильё. Логично, что в детстве ребёнок живёт с родителями, в идеале, в своей личной комнате. Предлагаете ютиться целой семьёй в комнате, где раньше жил 1 человек? Зачем?

$70 000 на покупку квартиры - это неподъёмная сумма, в отличии от $500 в месяц за аренду.
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 15:19

  Uppi написав:Медсестра которая в прямом эфире сделала прививку , упала в обморок , а потом умерла.
https://youtu.be/Oie2E3qsLe4

шото прививочники притихли
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 15:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  flyman написав:шото прививочники притихли

Вони вакцинуються далі, якщо їм дають таку можливість. Одна смерть, на сотні тисяч щеплень - ні про що, від бджіл гинуть набагато більше, але пасіки ніхто не забороняє.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 15:47

  freeze написав:
  Libo написав:
  freeze написав:]
К лету тема коронавируса сойдет на нет полностью и станет неактуальной, моё почти убеждение, основанное на наблюдении как в динамике развивается ситуация.
К этому времени кто захочет, тот провакцинируется, кто не захочет - тот с вероятностью 100 процентов переболеет, может даже пару раз. И вся острота вопроса сойдёт на нет.


Интересная смена позиции.
Из стана паникеров-масочников переметнулся в стан оптимистов-антимасочников.
Чем обусловлено предательство? :roll:


Я об этом уже несколько месяцев назад писал, этим летом тема уйдет, по крайней мере особой остроты не будет.
Маски нужны только до того момента, когда все граждане будут иметь добровольный доступ к вакцинации, дальше личное дело каждого. Если человек не вакцинировался, то кто ему доктор )
С другой стороны после добровольного доступа к вакцинации, надо с целью экономии и так тощего бюджета у нас, перевести лечение коронавируса исключительно на платную основу, начиная от посуточной оплаты места в госбольнице. Если не захотели вакцинироваться, то значит сами виноваты, что попали в больницу, предупреждали же.
А вырученные дополнительно средства от пребывания в больницах антивакцинаторов, для соблюдения социальной справедливости, можно направить на лечение раковых больных или сердечников.

Ого, Фріз :shock:

Знову з "зеленими" щось курили? Чи Гетманцев заходив в гості? :roll:
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 15:54

  flyman написав:
  Uppi написав:Медсестра которая в прямом эфире сделала прививку , упала в обморок , а потом умерла.
https://youtu.be/Oie2E3qsLe4

шото прививочники притихли

Вивчають відео. Фейслесу скаржаться)))

Почали в котрий раз шукати вакцину від гриппу. В аптеках немає...
Що б робити? Може біле простирадло і повзти вже? Все-рівно вихід один ((((
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 15:57

  flyman написав:
  Uppi написав:Медсестра которая в прямом эфире сделала прививку , упала в обморок , а потом умерла.
https://youtu.be/Oie2E3qsLe4

шото прививочники притихли

А что вы хотите услышать? Ну не повезло этой медсестре, возможно,острая аллергическая реакция.У всех нас есть вероятность от чего-то совершенно непредсказуемого неожиданно ласты склеить.Кому-то сосульки на голову падают, кого-то пьяная сволочь на авто сбивает.Это не повод не выходить зимой из дома,не приближаться к дорогам или не делать прививок.
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 16:02

Крейзі думка

Перша черга вакцинації - медичні робіники.

Уявляю, якщо вакцина з "дефектом" і весь світ без лікарів взагалі ...

ВП - великий пі...ц!
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 16:03

  change_pm написав:Перша черга вакцинації - медичні робіники.

Уявляю, якщо вакцина з "дефектом" і весь світ без лікарів взагалі ...

ВП - великий пі...ц!

почали б краще з нардепів
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 16:11

  change_pm написав:Перша черга вакцинації - медичні робіники.

Уявляю, якщо вакцина з "дефектом" і весь світ без лікарів взагалі ...

ВП - великий пі...ц!


та за півроку на коліні склепали якусь чудо рідину.
Ну вата зі Спутником, це ще очікувано, але щоб так в країнах демократії лажати.
По ідеї, їх мали би мали самі чесні суди засудити до банкротства.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 16:17

Европейский лекарственный регулятор EMA согласовал файзеровскую вакцину для применения
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