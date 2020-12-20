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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 21 гру, 2020 15:08
yama написав:
я не пойму одно эти все люди которые берут жилье в аренду они же где-то жили раньше откуда-то приехали Возможно у них многодетная семья была и 5 братьев и сестер с родителями в однокомнатной квартире 30 м2 просто не помещались ?
Далеко не каждому ребёнку родители дарят на совершеннолетие жильё. Логично, что в детстве ребёнок живёт с родителями, в идеале, в своей личной комнате. Предлагаете ютиться целой семьёй в комнате, где раньше жил 1 человек? Зачем?
$70 000 на покупку квартиры - это неподъёмная сумма, в отличии от $500 в месяц за аренду.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 15:19
шото прививочники притихли
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flyman
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Додано: Пон 21 гру, 2020 15:41
flyman написав:
шото прививочники притихли
Вони вакцинуються далі, якщо їм дають таку можливість. Одна смерть, на сотні тисяч щеплень - ні про що, від бджіл гинуть набагато більше, але пасіки ніхто не забороняє.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 15:47
freeze написав: Libo написав: freeze написав:
]
К лету тема коронавируса сойдет на нет полностью и станет неактуальной, моё почти убеждение, основанное на наблюдении как в динамике развивается ситуация.
К этому времени кто захочет, тот провакцинируется, кто не захочет - тот с вероятностью 100 процентов переболеет, может даже пару раз. И вся острота вопроса сойдёт на нет.
Интересная смена позиции.
Из стана паникеров-масочников переметнулся в стан оптимистов-антимасочников.
Чем обусловлено предательство?
Я об этом уже несколько месяцев назад писал, этим летом тема уйдет, по крайней мере особой остроты не будет.
Маски нужны только до того момента, когда все граждане будут иметь добровольный доступ к вакцинации, дальше личное дело каждого. Если человек не вакцинировался, то кто ему доктор )
С другой стороны после добровольного доступа к вакцинации, надо с целью экономии и так тощего бюджета у нас, перевести лечение коронавируса исключительно на платную основу, начиная от посуточной оплаты места в госбольнице. Если не захотели вакцинироваться, то значит сами виноваты, что попали в больницу, предупреждали же.
А вырученные дополнительно средства от пребывания в больницах антивакцинаторов, для соблюдения социальной справедливости, можно направить на лечение раковых больных или сердечников.
Ого, Фріз
Знову з "зеленими" щось курили? Чи Гетманцев заходив в гості?
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Додано: Пон 21 гру, 2020 15:54
flyman написав:
шото прививочники притихли
Вивчають відео. Фейслесу скаржаться)))
Почали в котрий раз шукати вакцину від гриппу. В аптеках немає...
Що б робити? Може біле простирадло і повзти вже? Все-рівно вихід один ((((
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Додано: Пон 21 гру, 2020 15:57
flyman написав:
шото прививочники притихли
А что вы хотите услышать? Ну не повезло этой медсестре, возможно,острая аллергическая реакция.У всех нас есть вероятность от чего-то совершенно непредсказуемого неожиданно ласты склеить.Кому-то сосульки на голову падают, кого-то пьяная сволочь на авто сбивает.Это не повод не выходить зимой из дома,не приближаться к дорогам или не делать прививок.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 16:02
Перша черга вакцинації - медичні робіники.
Уявляю, якщо вакцина з "дефектом" і весь світ без лікарів взагалі ...
ВП - великий пі...ц!
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Додано: Пон 21 гру, 2020 16:03
change_pm написав:
Перша черга вакцинації - медичні робіники.
Уявляю, якщо вакцина з "дефектом" і весь світ без лікарів взагалі ...
ВП - великий пі...ц!
почали б краще з нардепів
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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Додано: Пон 21 гру, 2020 16:11
change_pm написав:
Перша черга вакцинації - медичні робіники.
Уявляю, якщо вакцина з "дефектом" і весь світ без лікарів взагалі ...
ВП - великий пі...ц!
та за півроку на коліні склепали якусь чудо рідину.
Ну вата зі Спутником, це ще очікувано, але щоб так в країнах демократії лажати.
По ідеї, їх мали би мали самі чесні суди засудити до банкротства.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 16:17
Европейский лекарственный регулятор EMA согласовал файзеровскую вакцину для применения
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