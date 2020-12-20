yama написав:такой уже один был ...Бацька Лукашенко ... и чем ему это аукнулось ? теперь он изгой
Чем именно аукнулось? Изгой он был и до коронои, было небольшое потепление, но последняя попытка иммитировать выборы с черезколенным способом сохранением царского трона свела всё потеплением на нет. У Северной Кореи, к слову, потепление закончилось раньше, когда ихний Ыр чего-то там ляпнул в адрес Трампа. Никакой связи с короноей тут не вижу. Батьке не нужно ещё сильней закручивать гайки под соусом коронавируса поскольку они и так уже достаточно закручены - вот он и не занимался копированием фигни в которую игрались европейские демократии.
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freeze написав:] К лету тема коронавируса сойдет на нет полностью и станет неактуальной, моё почти убеждение, основанное на наблюдении как в динамике развивается ситуация. К этому времени кто захочет, тот провакцинируется, кто не захочет - тот с вероятностью 100 процентов переболеет, может даже пару раз. И вся острота вопроса сойдёт на нет.
Интересная смена позиции. Из стана паникеров-масочников переметнулся в стан оптимистов-антимасочников. Чем обусловлено предательство?
Я тоже как прочитал аж удивился - тот ли это freeze с которым я спорил
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift