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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2480248124822483

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 100
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
34%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
43
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
17
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 16:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:такой уже один был ...Бацька Лукашенко ... и чем ему это аукнулось ? теперь он изгой

Чем именно аукнулось? Изгой он был и до коронои, было небольшое потепление, но последняя попытка иммитировать выборы с черезколенным способом сохранением царского трона свела всё потеплением на нет. У Северной Кореи, к слову, потепление закончилось раньше, когда ихний Ыр чего-то там ляпнул в адрес Трампа. Никакой связи с короноей тут не вижу. Батьке не нужно ещё сильней закручивать гайки под соусом коронавируса поскольку они и так уже достаточно закручены - вот он и не занимался копированием фигни в которую игрались европейские демократии.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 16:19

  Libo написав:
  freeze написав:]
К лету тема коронавируса сойдет на нет полностью и станет неактуальной, моё почти убеждение, основанное на наблюдении как в динамике развивается ситуация.
К этому времени кто захочет, тот провакцинируется, кто не захочет - тот с вероятностью 100 процентов переболеет, может даже пару раз. И вся острота вопроса сойдёт на нет.


Интересная смена позиции.
Из стана паникеров-масочников переметнулся в стан оптимистов-антимасочников.
Чем обусловлено предательство? :roll:

Я тоже как прочитал аж удивился - тот ли это freeze с которым я спорил :roll:
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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