Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2480248124822483 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 100 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 34% 34 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 6 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 43% 43 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 17% 17 Всього голосів : 100 Додано: Пон 21 гру, 2020 16:18 Re: Эпидемия коронавируса в мире yama написав: такой уже один был ...Бацька Лукашенко ... и чем ему это аукнулось ? теперь он изгой такой уже один был ...Бацька Лукашенко ... и чем ему это аукнулось ? теперь он изгой

Чем именно аукнулось? Изгой он был и до коронои, было небольшое потепление, но последняя попытка иммитировать выборы с черезколенным способом сохранением царского трона свела всё потеплением на нет. У Северной Кореи, к слову, потепление закончилось раньше, когда ихний Ыр чего-то там ляпнул в адрес Трампа. Никакой связи с короноей тут не вижу. Батьке не нужно ещё сильней закручивать гайки под соусом коронавируса поскольку они и так уже достаточно закручены - вот он и не занимался копированием фигни в которую игрались европейские демократии. Чем именно аукнулось? Изгой он был и до коронои, было небольшое потепление, но последняя попытка иммитировать выборы с черезколенным способом сохранением царского трона свела всё потеплением на нет. У Северной Кореи, к слову, потепление закончилось раньше, когда ихний Ыр чего-то там ляпнул в адрес Трампа. Никакой связи с короноей тут не вижу. Батьке не нужно ещё сильней закручивать гайки под соусом коронавируса поскольку они и так уже достаточно закручены - вот он и не занимался копированием фигни в которую игрались европейские демократии.

You can't go over your budgets if you don't check! Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce

для Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift Mind the gap.You can't go over your budgets if you don't check! vitaliy_berdinskikh

Повідомлень: 2348 З нами з: 06.08.19 Подякував: 572 раз. Подякували: 355 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 гру, 2020 16:19 Libo написав: freeze написав: ]

К лету тема коронавируса сойдет на нет полностью и станет неактуальной, моё почти убеждение, основанное на наблюдении как в динамике развивается ситуация.

К этому времени кто захочет, тот провакцинируется, кто не захочет - тот с вероятностью 100 процентов переболеет, может даже пару раз. И вся острота вопроса сойдёт на нет. К лету тема коронавируса сойдет на нет полностью и станет неактуальной, моё почти убеждение, основанное на наблюдении как в динамике развивается ситуация.К этому времени кто захочет, тот провакцинируется, кто не захочет - тот с вероятностью 100 процентов переболеет, может даже пару раз. И вся острота вопроса сойдёт на нет.



Интересная смена позиции.

Из стана паникеров-масочников переметнулся в стан оптимистов-антимасочников.

Чем обусловлено предательство? Интересная смена позиции.Из стана паникеров-масочников переметнулся в стан оптимистов-антимасочников.Чем обусловлено предательство?

Я тоже как прочитал аж удивился - тот ли это freeze с которым я спорил Я тоже как прочитал аж удивился - тот ли это freeze с которым я спорил

You can't go over your budgets if you don't check! Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce

для Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift Mind the gap.You can't go over your budgets if you don't check! vitaliy_berdinskikh

Повідомлень: 2348 З нами з: 06.08.19 Подякував: 572 раз. Подякували: 355 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 гру, 2020 17:05 yama написав: напомню пару любопытных фактов

1) freeze в этом году не вакцинировался от гриппа

2) далеко не все платят за газ более 17 грн\мес (транспортировки), у некоторых центральное отопление напомню пару любопытных фактов1)в этом году не вакцинировался от гриппа2) далеко не все платят за газ более 17 грн\мес (транспортировки), у некоторых центральное отопление

+ Сделали Ваксигрип, всей семьей. + Сделали Ваксигрип, всей семьей. _Mykola_ Повідомлень: 4077 З нами з: 09.02.09 Подякував: 598 раз. Подякували: 579 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 гру, 2020 17:09 change_pm написав: flyman написав: Uppi написав: Медсестра которая в прямом эфире сделала прививку , упала в обморок , а потом умерла.

https://youtu.be/Oie2E3qsLe4 Медсестра которая в прямом эфире сделала прививку , упала в обморок , а потом умерла.

шото прививочники притихли шото прививочники

Вивчають відео. Фейслесу скаржаться)))



Почали в котрий раз шукати вакцину від гриппу. В аптеках немає...

Що б робити? Може біле простирадло і повзти вже? Все-рівно вихід один (((( Вивчають відео. Фейслесу скаржаться)))Почали в котрий раз шукати вакцину від гриппу. В аптеках немає...Що б робити? Може біле простирадло і повзти вже? Все-рівно вихід один ((((

Частные клиники. Через аптеку, нереально. Частные клиники. Через аптеку, нереально. _Mykola_ Повідомлень: 4077 З нами з: 09.02.09 Подякував: 598 раз. Подякували: 579 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 гру, 2020 17:11 flyman написав: change_pm написав: Перша черга вакцинації - медичні робіники.



Уявляю, якщо вакцина з "дефектом" і весь світ без лікарів взагалі ...



ВП - великий пі...ц! Перша черга вакцинації - медичні робіники.Уявляю, якщо вакцина з "дефектом" і весь світ без лікарів взагалі ...ВП - великий пі...ц!



та за півроку на коліні склепали якусь чудо рідину.

Ну вата зі Спутником, це ще очікувано, але щоб так в країнах демократії лажати.

По ідеї, їх мали би мали самі чесні суди засудити до банкротства. та за півроку на коліні склепали якусь чудо рідину.Ну вата зі Спутником, це ще очікувано, але щоб так в країнах демократії лажати.По ідеї, їх мали би мали самі чесні суди засудити до банкротства.

Так можно ж забарикадироваться в цоколе, накупить на месяц на 100 баксов еды, и не выходить вообще. Не все так могут.

Курсы открывать будешь? Так можно ж забарикадироваться в цоколе, накупить на месяц на 100 баксов еды, и не выходить вообще. Не все так могут.Курсы открывать будешь? _Mykola_ Повідомлень: 4077 З нами з: 09.02.09 Подякував: 598 раз. Подякували: 579 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 гру, 2020 17:36 Почали в котрий раз шукати вакцину від гриппу. В аптеках немає...

Що б робити? Може біле простирадло і повзти вже? Все-рівно вихід один

...... _Mykola_ написав: Частные клиники. Через аптеку, нереально. Частные клиники. Через аптеку, нереально.

в Львове уже появилось в двух аптеках по 500 грн после того как тут написал наверное завтра уже не будет - проверю силу форума.

Таблетки юа в помощь

_Mykola_ написав: Так можно ж забарикадироваться в цоколе, накупить на месяц на 100 баксов еды, и не выходить вообще. Не все так могут.

Курсы открывать будешь? Так можно ж забарикадироваться в цоколе, накупить на месяц на 100 баксов еды, и не выходить вообще. Не все так могут.Курсы открывать будешь? а чего не выходить ? в лес погулять к озеру в горы или у кого что . А кушать на 100 у.е мес я уже приводил ссылки как вполне реально еще и мышечную массу при этом набирать тут курсов не надо

https://youtu.be/JTVGAIYFskE



P.S. я не несу ответственности если с вами вдруг чего случиться у меня на поготове адреналин и тот кто может уколоть его дома ......в Львове уже появилось в двух аптеках по 500 грн после того как тут написал наверное завтра уже не будет - проверю силу форума.Таблетки юа в помощьа чего не выходить ? в лес погулять к озеру в горы или у кого что . А кушать на 100 у.е мес я уже приводил ссылки как вполне реально еще и мышечную массу при этом набирать тут курсов не надоP.S. я не несу ответственности если с вами вдруг чего случиться у меня на поготове адреналин и тот кто может уколоть его дома Востаннє редагувалось yama в Пон 21 гру, 2020 17:49, всього редагувалось 1 раз. "людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України yama Повідомлень: 3144 З нами з: 12.08.17 Подякував: 6241 раз. Подякували: 654 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 гру, 2020 17:47 Tat_888 написав: flyman написав: Uppi написав: Медсестра которая в прямом эфире сделала прививку , упала в обморок , а потом умерла.

https://youtu.be/Oie2E3qsLe4 Медсестра которая в прямом эфире сделала прививку , упала в обморок , а потом умерла.

шото прививочники притихли шото прививочники притихли

А что вы хотите услышать? Ну не повезло этой медсестре, возможно,острая аллергическая реакция.У всех нас есть вероятность от чего-то совершенно непредсказуемого неожиданно ласты склеить.Кому-то сосульки на голову падают, кого-то пьяная сволочь на авто сбивает.Это не повод не выходить зимой из дома,не приближаться к дорогам или не делать прививок. А что вы хотите услышать? Ну не повезло этой медсестре, возможно,острая аллергическая реакция.У всех нас есть вероятность от чего-то совершенно непредсказуемого неожиданно ласты склеить.Кому-то сосульки на голову падают, кого-то пьяная сволочь на авто сбивает.Это не повод не выходить зимой из дома,не приближаться к дорогам или не делать прививок.

Пля, я всё ждала когда эту пургу разнесут. Она жива, просто грохнулась в обморок в прямом эфире. На второй день что бы нежные антипрививочники успокоились вакцину вколол Израильский премьер, тоже в прямом эфире, ничего выжил. Давайте следующую новость что премьеру кололи плацебо, а всем остальным, для уменьшения населения планеты вколят хрень и через год мы все умрём, кроме антипривовочников верующих в Трампа-святого спасителя Пля, я всё ждала когда эту пургу разнесут. Она жива, просто грохнулась в обморок в прямом эфире. На второй день что бы нежные антипрививочники успокоились вакцину вколол Израильский премьер, тоже в прямом эфире, ничего выжил. Давайте следующую новость что премьеру кололи плацебо, а всем остальным, для уменьшения населения планеты вколят хрень и через год мы все умрём, кроме антипривовочников верующих в Трампа-святого спасителя stm

Повідомлень: 2632 З нами з: 04.03.15 Подякував: 68 раз. Подякували: 471 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 гру, 2020 17:47 _Mykola_ написав: flyman написав: change_pm написав: Перша черга вакцинації - медичні робіники.



Уявляю, якщо вакцина з "дефектом" і весь світ без лікарів взагалі ...



ВП - великий пі...ц! Перша черга вакцинації - медичні робіники.Уявляю, якщо вакцина з "дефектом" і весь світ без лікарів взагалі ...ВП - великий пі...ц!



та за півроку на коліні склепали якусь чудо рідину.

Ну вата зі Спутником, це ще очікувано, але щоб так в країнах демократії лажати.

По ідеї, їх мали би мали самі чесні суди засудити до банкротства. та за півроку на коліні склепали якусь чудо рідину.Ну вата зі Спутником, це ще очікувано, але щоб так в країнах демократії лажати.По ідеї, їх мали би мали самі чесні суди засудити до банкротства.

Так можно ж забарикадироваться в цоколе, накупить на месяц на 100 баксов еды, и не выходить вообще. Не все так могут.

Курсы открывать будешь? Так можно ж забарикадироваться в цоколе, накупить на месяц на 100 баксов еды, и не выходить вообще. Не все так могут.Курсы открывать будешь?

онлайн менторшіп онлайн менторшіп https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 22700 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1186 раз. Подякували: 1686 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2480248124822483 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Нед 20 гру, 2020 12:29