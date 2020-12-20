yama написав:такой уже один был ...Бацька Лукашенко ... и чем ему это аукнулось ? теперь он изгой
Чем именно аукнулось? Изгой он был и до коронои, было небольшое потепление, но последняя попытка иммитировать выборы с черезколенным способом сохранением царского трона свела всё потеплением на нет. У Северной Кореи, к слову, потепление закончилось раньше, когда ихний Ыр чего-то там ляпнул в адрес Трампа. Никакой связи с короноей тут не вижу. Батьке не нужно ещё сильней закручивать гайки под соусом коронавируса поскольку они и так уже достаточно закручены - вот он и не занимался копированием фигни в которую игрались европейские демократии.
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freeze написав:] К лету тема коронавируса сойдет на нет полностью и станет неактуальной, моё почти убеждение, основанное на наблюдении как в динамике развивается ситуация. К этому времени кто захочет, тот провакцинируется, кто не захочет - тот с вероятностью 100 процентов переболеет, может даже пару раз. И вся острота вопроса сойдёт на нет.
Интересная смена позиции. Из стана паникеров-масочников переметнулся в стан оптимистов-антимасочников. Чем обусловлено предательство?
Я тоже как прочитал аж удивился - тот ли это freeze с которым я спорил
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
Почали в котрий раз шукати вакцину від гриппу. В аптеках немає... Що б робити? Може біле простирадло і повзти вже? Все-рівно вихід один
......
_Mykola_ написав:Частные клиники. Через аптеку, нереально.
в Львове уже появилось в двух аптеках по 500 грн после того как тут написал наверное завтра уже не будет - проверю силу форума. Таблетки юа в помощь
_Mykola_ написав:Так можно ж забарикадироваться в цоколе, накупить на месяц на 100 баксов еды, и не выходить вообще. Не все так могут. Курсы открывать будешь?
а чего не выходить ? в лес погулять к озеру в горы или у кого что . А кушать на 100 у.е мес я уже приводил ссылки как вполне реально еще и мышечную массу при этом набирать тут курсов не надо https://youtu.be/JTVGAIYFskE
P.S. я не несу ответственности если с вами вдруг чего случиться у меня на поготове адреналин и тот кто может уколоть его дома
Востаннє редагувалось yama в Пон 21 гру, 2020 17:49, всього редагувалось 1 раз.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
А что вы хотите услышать? Ну не повезло этой медсестре, возможно,острая аллергическая реакция.У всех нас есть вероятность от чего-то совершенно непредсказуемого неожиданно ласты склеить.Кому-то сосульки на голову падают, кого-то пьяная сволочь на авто сбивает.Это не повод не выходить зимой из дома,не приближаться к дорогам или не делать прививок.
Пля, я всё ждала когда эту пургу разнесут. Она жива, просто грохнулась в обморок в прямом эфире. На второй день что бы нежные антипрививочники успокоились вакцину вколол Израильский премьер, тоже в прямом эфире, ничего выжил. Давайте следующую новость что премьеру кололи плацебо, а всем остальным, для уменьшения населения планеты вколят хрень и через год мы все умрём, кроме антипривовочников верующих в Трампа-святого спасителя