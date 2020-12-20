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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2481248224832484>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 100
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
34%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
43
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
17
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 16:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:такой уже один был ...Бацька Лукашенко ... и чем ему это аукнулось ? теперь он изгой

Чем именно аукнулось? Изгой он был и до коронои, было небольшое потепление, но последняя попытка иммитировать выборы с черезколенным способом сохранением царского трона свела всё потеплением на нет. У Северной Кореи, к слову, потепление закончилось раньше, когда ихний Ыр чего-то там ляпнул в адрес Трампа. Никакой связи с короноей тут не вижу. Батьке не нужно ещё сильней закручивать гайки под соусом коронавируса поскольку они и так уже достаточно закручены - вот он и не занимался копированием фигни в которую игрались европейские демократии.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 16:19

  Libo написав:
  freeze написав:]
К лету тема коронавируса сойдет на нет полностью и станет неактуальной, моё почти убеждение, основанное на наблюдении как в динамике развивается ситуация.
К этому времени кто захочет, тот провакцинируется, кто не захочет - тот с вероятностью 100 процентов переболеет, может даже пару раз. И вся острота вопроса сойдёт на нет.


Интересная смена позиции.
Из стана паникеров-масочников переметнулся в стан оптимистов-антимасочников.
Чем обусловлено предательство? :roll:

Я тоже как прочитал аж удивился - тот ли это freeze с которым я спорил :roll:
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 17:05

  yama написав:напомню пару любопытных фактов
1) freeze в этом году не вакцинировался от гриппа
2) далеко не все платят за газ более 17 грн\мес (транспортировки), у некоторых центральное отопление

+ Сделали Ваксигрип, всей семьей.
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 17:09

  change_pm написав:
  flyman написав:
  Uppi написав:Медсестра которая в прямом эфире сделала прививку , упала в обморок , а потом умерла.
https://youtu.be/Oie2E3qsLe4

шото прививочники притихли

Вивчають відео. Фейслесу скаржаться)))

Почали в котрий раз шукати вакцину від гриппу. В аптеках немає...
Що б робити? Може біле простирадло і повзти вже? Все-рівно вихід один ((((

Частные клиники. Через аптеку, нереально.
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 17:11

  flyman написав:
  change_pm написав:Перша черга вакцинації - медичні робіники.

Уявляю, якщо вакцина з "дефектом" і весь світ без лікарів взагалі ...

ВП - великий пі...ц!


та за півроку на коліні склепали якусь чудо рідину.
Ну вата зі Спутником, це ще очікувано, але щоб так в країнах демократії лажати.
По ідеї, їх мали би мали самі чесні суди засудити до банкротства.

Так можно ж забарикадироваться в цоколе, накупить на месяц на 100 баксов еды, и не выходить вообще. Не все так могут.
Курсы открывать будешь? :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 17:36

Почали в котрий раз шукати вакцину від гриппу. В аптеках немає...
Що б робити? Може біле простирадло і повзти вже? Все-рівно вихід один

......
  _Mykola_ написав:Частные клиники. Через аптеку, нереально.

в Львове уже появилось в двух аптеках по 500 грн после того как тут написал наверное завтра уже не будет - проверю силу форума.
Таблетки юа в помощь
  _Mykola_ написав:Так можно ж забарикадироваться в цоколе, накупить на месяц на 100 баксов еды, и не выходить вообще. Не все так могут.
Курсы открывать будешь?
а чего не выходить ? в лес погулять к озеру в горы или у кого что . А кушать на 100 у.е мес я уже приводил ссылки как вполне реально еще и мышечную массу при этом набирать тут курсов не надо
https://youtu.be/JTVGAIYFskE

P.S. я не несу ответственности если с вами вдруг чего случиться у меня на поготове адреналин и тот кто может уколоть его дома :)
Востаннє редагувалось yama в Пон 21 гру, 2020 17:49, всього редагувалось 1 раз.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 17:47

  Tat_888 написав:
  flyman написав:
  Uppi написав:Медсестра которая в прямом эфире сделала прививку , упала в обморок , а потом умерла.
https://youtu.be/Oie2E3qsLe4

шото прививочники притихли

А что вы хотите услышать? Ну не повезло этой медсестре, возможно,острая аллергическая реакция.У всех нас есть вероятность от чего-то совершенно непредсказуемого неожиданно ласты склеить.Кому-то сосульки на голову падают, кого-то пьяная сволочь на авто сбивает.Это не повод не выходить зимой из дома,не приближаться к дорогам или не делать прививок.

Пля, я всё ждала когда эту пургу разнесут. Она жива, просто грохнулась в обморок в прямом эфире. На второй день что бы нежные антипрививочники успокоились вакцину вколол Израильский премьер, тоже в прямом эфире, ничего выжил. Давайте следующую новость что премьеру кололи плацебо, а всем остальным, для уменьшения населения планеты вколят хрень и через год мы все умрём, кроме антипривовочников верующих в Трампа-святого спасителя ;)
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 17:47

  _Mykola_ написав:
  flyman написав:
  change_pm написав:Перша черга вакцинації - медичні робіники.

Уявляю, якщо вакцина з "дефектом" і весь світ без лікарів взагалі ...

ВП - великий пі...ц!


та за півроку на коліні склепали якусь чудо рідину.
Ну вата зі Спутником, це ще очікувано, але щоб так в країнах демократії лажати.
По ідеї, їх мали би мали самі чесні суди засудити до банкротства.

Так можно ж забарикадироваться в цоколе, накупить на месяц на 100 баксов еды, и не выходить вообще. Не все так могут.
Курсы открывать будешь? :lol:

онлайн менторшіп
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 17:59

  flyman написав:онлайн менторшіп

Що ж корона животворяща робить...

спочатку був тільки онлайн др..нг
потім онлайн шопінг...
тепер онлайн менторшіп...

що ж далі? онлайн бухалінг і Марс леталінг ))) ???
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 18:17

  yama написав:......
https://youtu.be/qAPKHbB_-T8
......
уже в документах в первых числах апреля 2020 нужные люди уже знали что это будет только первая волна , а за ней втора и так далее

Простите, но я бы Вам посоветовал меньше смотреть конспирологические сайты и видео. Там иногда бывают интересные вещи, но гораздо больше всякой мути. Не(или плохо)проверяемой и просто недостоверной.

P.s. Надеюсь, Вы не обидетесь и не расскажете мне, как здесь любят, куда идти вместе с советами. :)
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