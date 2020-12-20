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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 21 гру, 2020 18:43
flyman написав:
шото прививочники притихли
Обсуждать рассуждения юриста о вакцинах? Увольте!
Откуда он знает, что возможно, а что "априори" невозможно?
Ещё один крутой специалист!
Все мысли, которые он с чувством излагает 11 минут можно уложить в 2 фразы и 1 минуту.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 19:27
Власти Дании выкопают и сожгут тушки четырёх миллионов норок, убитых из-за коронавируса
В Дании разрешили сжечь останки норок после того, как они начали подниматься на поверхность из-за образования газов при разложении. Жители опасаются, что это может привести к заражению питьевой воды и озера, находящегося в 200 метрах от захоронения.
Останки норок собираются выкопать в мае, когда угроза заражения людей Covid-19 при эксгумации будет минимальной, а после сожгут на мусоросжигательном заводе.
ВВП растёт. Выкопали-закопали, бабло распилили
"Если бы короны не было, то ради такого её стоило бы придумать"
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Додано: Пон 21 гру, 2020 19:29
freeze написав:
К лету тема коронавируса сойдет на нет полностью и станет неактуальной, моё почти убеждение, основанное на наблюдении как в динамике развивается ситуация.
К этому времени кто захочет, тот провакцинируется, кто не захочет - тот с вероятностью 100 процентов переболеет, может даже пару раз. И вся острота вопроса сойдёт на нет.
Так можно договориться, что это обычный сезонный грипп
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Додано: Пон 21 гру, 2020 19:34
ЛАД написав: Вкладчик1234 написав: IgA написав:
Я конечно не сторонник теорий заговора, но то что сторонники теорий заговора такие глупые похоже на заговор по снижению интеллекта человечества.
Для вакцин подбираются наиболее функционально важные и как следствие консервативные участки вируса. Мутации обычно их не затрагивают. Этим собственно генноинжинерные вакцины отличаются от инактивированных в которых иммунитет может выработаться к случайным участкам на поверхности вируса и поэтому менее предсказуем.
Много текста.
Где результат?
Какой результат Вы хотите увидеть?
Результат действия вакцины? Ещё явно рано, только начинают применять. Посмотрим.
Какой-то другой результат? Какой?
Не надо рассказывать "как надо" в теории, покажите на практике.
Покажите результат (не Вы, а кто рассказывает "как надо") - реально действующее лекарство, понятно как действующее, с понятными и предсказуемыми побочками и противопоказаниями.
Я пока сейчас вижу не медицину, а собачьи бега, кто быстрее присосётся к бюджетам стран. Само лекарство, эффективность, побочки, противопоказания - вторично. "Давайте бюджеты - нет времени объяснять!"
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Додано: Пон 21 гру, 2020 19:44
Вкладчик1234 написав: freeze написав:
К лету тема коронавируса сойдет на нет полностью и станет неактуальной, моё почти убеждение, основанное на наблюдении как в динамике развивается ситуация.
К этому времени кто захочет, тот провакцинируется, кто не захочет - тот с вероятностью 100 процентов переболеет, может даже пару раз. И вся острота вопроса сойдёт на нет.
Так можно договориться, что это обычный сезонный грипп
Никто не говорил, что Ковид-19 это проблема навсегда.
Это хотя и серьезная, но временная проблема для человеков.
Вырисовывается решение этой проблемы.
Худшие проблемы еще впереди, и они не связаны с коронавирусом, это точно
Востаннє редагувалось freeze
в Пон 21 гру, 2020 20:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 19:53
freeze написав:
Никто не говорил, что Ковид-19 это навсегда.
Это хотя и серьезная, но временная проблема для человеков.
Он навсегда, как грипп, скорее будет не так опасен.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Додано: Пон 21 гру, 2020 19:55
freeze написав:
Никто не говорил, что Ковид-19 это навсегда.
Это хотя и серьезная, но временная проблема для человеков.
Вырисовывается решение этой проблемы.
Навряд чи так буде. Ковід не збирається покидати людство, тут йому добре і комфортно, на відміну від кажанів. Швидше за все його вже не здихатись.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 19:57
Proofy написав: freeze написав:
Никто не говорил, что Ковид-19 это навсегда.
Это хотя и серьезная, но временная проблема для человеков.
Он навсегда, как грипп, скорее будет не так опасен.
Ковид-19 навсегда, но это не проблема навсегда, да, на данном этапе это реальная проблема, дальше по мере вакцинации выраженность проблемы уйдёт до современного восприятия гриппа.
Грипп же сейчас вообще не проблема для человечества, точнее давно решенная вакцинацией проблема.
Кто хочет тот болеет, свобода выбора.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 20:26
Вкладчик1234 написав:
Не надо рассказывать "как надо" в теории, покажите на практике.
Покажите результат (не Вы, а кто рассказывает "как надо") - реально действующее лекарство, понятно как действующее, с понятными и предсказуемыми побочками и противопоказаниями.
Боюсь что если потреблять контент из каналов с теориями заговоров и прочими информационными помоями, любое лекарство чуть сложнее поваренной соли будет нереальным с непонятными и непредсказуемыми побочками
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