Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2482248324842485 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 100 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 34% 34 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 6 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 43% 43 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 17% 17 Всього голосів : 100 Додано: Пон 21 гру, 2020 22:05 Uppi написав: Медсестра которая в прямом эфире сделала прививку , упала в обморок , а потом умерла.

https://youtu.be/Oie2E3qsLe4 Медсестра которая в прямом эфире сделала прививку , упала в обморок , а потом умерла.



За распространение лживой информации, в фейсбук уже банят. И вас этого трепла не мешало бы.

Хватит чушь разгонять.

Хотя у людей от орехов обычных бывает аллергия с возможностью склеить ласты. За распространение лживой информации, в фейсбук уже банят. И вас этого трепла не мешало бы.Хватит чушь разгонять.Хотя у людей от орехов обычных бывает аллергия с возможностью склеить ласты. beee Повідомлень: 134 З нами з: 26.11.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 42 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 гру, 2020 22:11 beee написав: Uppi написав: Медсестра которая в прямом эфире сделала прививку , упала в обморок , а потом умерла.

https://youtu.be/Oie2E3qsLe4 Медсестра которая в прямом эфире сделала прививку , упала в обморок , а потом умерла.



За распространение лживой информации, в фейсбук уже банят. И вас этого трепла не мешало бы.

Хватит чушь разгонять.

Хотя у людей от орехов обычных бывает аллергия с возможностью склеить ласты. За распространение лживой информации, в фейсбук уже банят. И вас этого трепла не мешало бы.Хватит чушь разгонять.Хотя у людей от орехов обычных бывает аллергия с возможностью склеить ласты.

Ну померла то померла. З ким не буває. Ну померла то померла. З ким не буває. Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ukrainian

Повідомлень: 9403 З нами з: 18.06.08 Подякував: 25 раз. Подякували: 653 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 гру, 2020 22:13 beee написав: Uppi написав: Медсестра которая в прямом эфире сделала прививку , упала в обморок , а потом умерла.

https://youtu.be/Oie2E3qsLe4 Медсестра которая в прямом эфире сделала прививку , упала в обморок , а потом умерла.



За распространение лживой информации, в фейсбук уже банят. И вас этого трепла не мешало бы.

Хватит чушь разгонять.

Хотя у людей от орехов обычных бывает аллергия с возможностью склеить ласты. За распространение лживой информации, в фейсбук уже банят. И вас этого трепла не мешало бы.Хватит чушь разгонять.Хотя у людей от орехов обычных бывает аллергия с возможностью склеить ласты.

А в чём ложь?

1. Она не делала прививку?

2. Она не упала в обморок через 15 минут?

3. Она не умерла?



Видео по ссылке не смотрел, видел только сюжет с обмороком



Но де**мократические "СМИ" уже заколебали клеймить ложью "идеологически-неверную" информацию

Цензура, ничем не отличающаяся от китайской или тюремной А в чём ложь?1. Она не делала прививку?2. Она не упала в обморок через 15 минут?3. Она не умерла?Видео по ссылке не смотрел, видел только сюжет с обморокомНо де**мократические "СМИ" уже заколебали клеймить ложью "идеологически-неверную" информациюЦензура, ничем не отличающаяся от китайской или тюремной Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13587 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7449 раз. Подякували: 3568 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2482248324842485 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7336 1703750

ЛОБ Нед 20 гру, 2020 12:29