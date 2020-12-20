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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2482248324842485

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 100
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
34%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
43
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
17
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 22:05

  Uppi написав:Медсестра которая в прямом эфире сделала прививку , упала в обморок , а потом умерла.
https://youtu.be/Oie2E3qsLe4


За распространение лживой информации, в фейсбук уже банят. И вас этого трепла не мешало бы.
Хватит чушь разгонять.
Хотя у людей от орехов обычных бывает аллергия с возможностью склеить ласты.
beee
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 22:11

  beee написав:
  Uppi написав:Медсестра которая в прямом эфире сделала прививку , упала в обморок , а потом умерла.
https://youtu.be/Oie2E3qsLe4


За распространение лживой информации, в фейсбук уже банят. И вас этого трепла не мешало бы.
Хватит чушь разгонять.
Хотя у людей от орехов обычных бывает аллергия с возможностью склеить ласты.

Ну померла то померла. З ким не буває.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 22:13

  beee написав:
  Uppi написав:Медсестра которая в прямом эфире сделала прививку , упала в обморок , а потом умерла.
https://youtu.be/Oie2E3qsLe4


За распространение лживой информации, в фейсбук уже банят. И вас этого трепла не мешало бы.
Хватит чушь разгонять.
Хотя у людей от орехов обычных бывает аллергия с возможностью склеить ласты.

А в чём ложь?
1. Она не делала прививку?
2. Она не упала в обморок через 15 минут?
3. Она не умерла?

Видео по ссылке не смотрел, видел только сюжет с обмороком

Но де**мократические "СМИ" уже заколебали клеймить ложью "идеологически-неверную" информацию
Цензура, ничем не отличающаяся от китайской или тюремной
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