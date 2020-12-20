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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 21 гру, 2020 22:05
За распространение лживой информации, в фейсбук уже банят. И вас этого трепла не мешало бы.
Хватит чушь разгонять.
Хотя у людей от орехов обычных бывает аллергия с возможностью склеить ласты.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 22:11
beee написав:
За распространение лживой информации, в фейсбук уже банят. И вас этого трепла не мешало бы.
Хватит чушь разгонять.
Хотя у людей от орехов обычных бывает аллергия с возможностью склеить ласты.
Ну померла то померла. З ким не буває.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Пон 21 гру, 2020 22:13
beee написав:
За распространение лживой информации, в фейсбук уже банят. И вас этого трепла не мешало бы.
Хватит чушь разгонять.
Хотя у людей от орехов обычных бывает аллергия с возможностью склеить ласты.
А в чём ложь?
1. Она не делала прививку?
2. Она не упала в обморок через 15 минут?
3. Она не умерла?
Видео по ссылке не смотрел, видел только сюжет с обмороком
Но де**мократические "СМИ" уже заколебали клеймить ложью "идеологически-неверную" информацию
Цензура, ничем не отличающаяся от китайской или тюремной
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ЛОБ
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