За распространение лживой информации, в фейсбук уже банят. И вас этого трепла не мешало бы. Хватит чушь разгонять. Хотя у людей от орехов обычных бывает аллергия с возможностью склеить ласты.
Ну померла то померла. З ким не буває.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
А что нам только мутанта коронавируса не хватало.. нужно снова забрать пару проституток и сынков шишек пару.. Хотя учитывая, что четверть Польши работает в Англии новый тип короны полным ходом в Укре.. кто же знает какой у нас тип гуляет..
Востаннє редагувалось vladislavlvov в Пон 21 гру, 2020 23:00, всього редагувалось 1 раз.
freeze написав:Избранный президент США Байден вакцинировался в прямом эфире.
А що було в шприці уже відомо? Можливо повітря а можливо фізрозчин. Голку до шприц а не забули приєднати.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
stm написав:Пля, я всё ждала когда эту пургу разнесут. Она жива, просто грохнулась в обморок в прямом эфире.
Залишилось відповісти на питання чому її ім'я фігурує в Death records database? чому після щасливої вакцинації Pfizer вона не виходить в соцмережі і чому її родичі повидаляли або заблoкували свої аккаунти?
freeze написав:Избранный президент США Байден вакцинировался в прямом эфире.
А що було в шприці уже відомо? Можливо повітря а можливо фізрозчин. Голку до шприц а не забули приєднати.
Я видел это видео, тоже не понял - а там прививка вообще была?
Я серьёзно, "медсестра" уколола его за сотую долю секунды. У меня сомнения, что укол вообще был, и что это не очередная пропагандистская постановка. (Де**мократические "СМИ" пока ещё не удаляют посты с сомнениями "автентичности" укола или вакцины? )