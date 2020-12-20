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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2483248424852486>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 100
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
34%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
43
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
17
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 22:05

  Uppi написав:Медсестра которая в прямом эфире сделала прививку , упала в обморок , а потом умерла.
https://youtu.be/Oie2E3qsLe4


За распространение лживой информации, в фейсбук уже банят. И вас этого трепла не мешало бы.
Хватит чушь разгонять.
Хотя у людей от орехов обычных бывает аллергия с возможностью склеить ласты.
beee
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 22:11

  beee написав:
  Uppi написав:Медсестра которая в прямом эфире сделала прививку , упала в обморок , а потом умерла.
https://youtu.be/Oie2E3qsLe4


За распространение лживой информации, в фейсбук уже банят. И вас этого трепла не мешало бы.
Хватит чушь разгонять.
Хотя у людей от орехов обычных бывает аллергия с возможностью склеить ласты.

Ну померла то померла. З ким не буває.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 22:13

  beee написав:
  Uppi написав:Медсестра которая в прямом эфире сделала прививку , упала в обморок , а потом умерла.
https://youtu.be/Oie2E3qsLe4


За распространение лживой информации, в фейсбук уже банят. И вас этого трепла не мешало бы.
Хватит чушь разгонять.
Хотя у людей от орехов обычных бывает аллергия с возможностью склеить ласты.

А в чём ложь?
1. Она не делала прививку?
2. Она не упала в обморок через 15 минут?
3. Она не умерла?

Видео по ссылке не смотрел, видел только сюжет с обмороком

Но де**мократические "СМИ" уже заколебали клеймить ложью "идеологически-неверную" информацию
Цензура, ничем не отличающаяся от китайской или тюремной
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 22:53

  Вкладчик1234 написав:
  beee написав:
  Uppi написав:Медсестра которая в прямом эфире сделала прививку , упала в обморок , а потом умерла.
https://youtu.be/Oie2E3qsLe4


За распространение лживой информации, в фейсбук уже банят. И вас этого трепла не мешало бы.
Хватит чушь разгонять.
Хотя у людей от орехов обычных бывает аллергия с возможностью склеить ласты.

А в чём ложь?
1. Она не делала прививку?
2. Она не упала в обморок через 15 минут?
3. Она не умерла?

Видео по ссылке не смотрел, видел только сюжет с обмороком

Но де**мократические "СМИ" уже заколебали клеймить ложью "идеологически-неверную" информацию
Цензура, ничем не отличающаяся от китайской или тюремной


ложь в том, что она умерла. и ее реакция была на боль от прививки - ее типичная реакция на прививки, любые

https://www.business-standard.com/artic ... 040_1.html
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 22:58

Украина пока не будет закрывать авиасообщение с Великобританией: в Кабмине объяснили, почему

https://www.unian.net/tourism/news/novy ... 63562.html

А что нам только мутанта коронавируса не хватало.. нужно снова забрать пару проституток и сынков шишек пару..
Хотя учитывая, что четверть Польши работает в Англии новый тип короны полным ходом в Укре.. кто же знает какой у нас тип гуляет..
Востаннє редагувалось vladislavlvov в Пон 21 гру, 2020 23:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 22:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Избранный президент США Байден вакцинировался в прямом эфире.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 23:02

freeze
Не струхнул.. это не немощный из бункера..
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 23:05

  freeze написав:Избранный президент США Байден вакцинировался в прямом эфире.

А що було в шприці уже відомо? Можливо повітря а можливо фізрозчин. Голку до шприц а не забули приєднати.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 23:13

  andriykulyk76 написав:
  stm написав:Пля, я всё ждала когда эту пургу разнесут. Она жива, просто грохнулась в обморок в прямом эфире.

Залишилось відповісти на питання чому її ім'я фігурує в Death records database? чому після щасливої вакцинації Pfizer вона не виходить в соцмережі і чому її родичі повидаляли або заблoкували свої аккаунти?

Загалом мутна історія. Ось сьогоднішня стаття The Sun на цю тему: https://www.thesun.co.uk/news/us-news/1 ... d-missing/

а CHI Memorial в якому медсестру кололи файзерівською вакциною розродився на дуже дивне порізане 21с відео. На ньому люди в масках мовчки стоять з гаслами "Ми вже вкололися": https://www.facebook.com/CHIMemorial/vi ... 684243985/

Подивимось як ситуація розвиватиметься далі.

Слушайте, а в Украине тоже прям в базу сразу попадают через 15 минут после смерти?
Нате, не обляпайтесь живы-здоровы сестра, спецом для Вас табличка с датой 21.12.2020 для идиотов её в первый ряд поставили...https://newschannel9.com/news/coronavirus/first-frontline-workers-in-chattanooga-get-covid-19-vaccine-thursday
stm
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 23:16

  Ukrainian написав:
  freeze написав:Избранный президент США Байден вакцинировался в прямом эфире.

А що було в шприці уже відомо? Можливо повітря а можливо фізрозчин. Голку до шприц а не забули приєднати.

Я видел это видео, тоже не понял - а там прививка вообще была? :)

Я серьёзно, "медсестра" уколола его за сотую долю секунды. У меня сомнения, что укол вообще был, и что это не очередная пропагандистская постановка. (Де**мократические "СМИ" пока ещё не удаляют посты с сомнениями "автентичности" укола или вакцины? ) :)
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