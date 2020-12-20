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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2483248424852486

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 100
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
34%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
43
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
17
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 23:31

  ЛАД написав:
  yama написав:......
https://youtu.be/qAPKHbB_-T8
......
уже в документах в первых числах апреля 2020 нужные люди уже знали что это будет только первая волна , а за ней втора и так далее

Простите, но я бы Вам посоветовал меньше смотреть конспирологические сайты и видео. Там иногда бывают интересные вещи, но гораздо больше всякой мути. Не(или плохо)проверяемой и просто недостоверной.

P.s. Надеюсь, Вы не обидетесь и не расскажете мне, как здесь любят, куда идти вместе с советами. :)

я стараюсь фильтровать то что смотрю и не принимаю все на веру :oops: и конечно стараюсь проверять. То что я это публику\копирую сюда это не значит что я всецело верю каждому слову на 100% . В данном видео мне был интересен факт даты документа всемирного банка
Документ Всемирного Банка объёмом в 60 страниц от 2 апреля 2020 года
, но я еще не проверял так ли это и не искал его в оригинале
Здесь бывают и значительно мене содержательные посты :roll:
тут была наивная надежда что кто-то погуглит вместо меня сей документ и броситься опровергать " с пеной у рта" , такая наивная надежда у меня теплилась что кто-то пойдет на сайт всемирного банка откопает переведет и все на шару :mrgreen:

Вкладчик1234 пострайтесь не лениться и совмещать посты что бы не было 10 постов с одним словом подряд

ЗЫ очень понравилось расследование Навального о его отравлении даже если все придумано и срежесировано все равно очень хорошо поработали . Выглядит очень увлекательно и правдоподобно .
Востаннє редагувалось yama в Пон 21 гру, 2020 23:45, всього редагувалось 1 раз.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
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