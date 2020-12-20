yama написав:...... https://youtu.be/qAPKHbB_-T8 ...... уже в документах в первых числах апреля 2020 нужные люди уже знали что это будет только первая волна , а за ней втора и так далее
Простите, но я бы Вам посоветовал меньше смотреть конспирологические сайты и видео. Там иногда бывают интересные вещи, но гораздо больше всякой мути. Не(или плохо)проверяемой и просто недостоверной.
P.s. Надеюсь, Вы не обидетесь и не расскажете мне, как здесь любят, куда идти вместе с советами.
я стараюсь фильтровать то что смотрю и не принимаю все на веру и конечно стараюсь проверять. То что я это публику\копирую сюда это не значит что я всецело верю каждому слову на 100% . В данном видео мне был интересен факт даты документа всемирного банка
Документ Всемирного Банка объёмом в 60 страниц от 2 апреля 2020 года
, но я еще не проверял так ли это и не искал его в оригинале Здесь бывают и значительно мене содержательные посты тут была наивная надежда что кто-то погуглит вместо меня сей документ и броситься опровергать " с пеной у рта" , такая наивная надежда у меня теплилась что кто-то пойдет на сайт всемирного банка откопает переведет и все на шару
Вкладчик1234 пострайтесь не лениться и совмещать посты что бы не было 10 постов с одним словом подряд
ЗЫ очень понравилось расследование Навального о его отравлении даже если все придумано и срежесировано все равно очень хорошо поработали . Выглядит очень увлекательно и правдоподобно .
Востаннє редагувалось yama в Пон 21 гру, 2020 23:45, всього редагувалось 1 раз.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
По этой ссылке больше всего понравилось (в гуглопереводе):
TikTok на прошлой неделе удалил видео американского влиятельного лица Оливии Мэдисон, которая описывает себя как «за жизнь, за оружие, за Трампа».
Она разместила видео, в котором ложно утверждается: «Прививки содержат части абортированного плода и части свиньи. Так вы действительно можете судить меня за то, что я против вакцины? Как будто я не верю в инъекцию ребенка другому ребенку».
yama По Вашим постам Ваш подход я примерно так и представлял и не считаю Вас поклонником конспирологии. Но слишком частое чтение таких взглядов волей-неволей оказывает подсознательное влияние. Можно начать сомневаться в самых элементарных вещах. А всё проверять никакого времени не хватит. Жизнь достаточно коротка (или недостаточно длинна ). Из этих же соображений не смотрел разоблачения Навального. Проверить их у меня реальной возможности нет, а на мою оценку Путина сколько-нибудь существенного влияния это не окажет. То же самое с докладом ВБ. Сомневаюсь, что это правда, но если даже так, то это ничего особо не меняет. Слишком много может быть объяснений. Могли заложиться на худший вариант, могли переоценить опасность ковида (в начале года страхов было много, а знаний маловато). В конце концов, могли просто ошибаться - ВБ тоже не боги. В то, что пандемия ковида результат заговора, какого-то "хитрого плана" не верю хотя бы потому, что не вижу рационального объяснения смысла такого плана.
Вкладчик1234 написав:..... А в чём ложь? 1. Она не делала прививку? 2. Она не упала в обморок через 15 минут? 3. Она не умерла? ....
1 и 2 правда. 3 - вряд ли. Но даже если правда, это ещё ни о чём особо не говорит. Вполне возможны аллергические реакции, вопрос в том, насколько часто - то ли это один случай на 10 млн., то ли на 10 тыс. Думаю, реальнее первый вариант. Всё же 3-й этап испытаний проводился на больших количествах людей. Не стоит сюжеты художественных фильмов так уж прямо распространять на реальную жизнь. Не надо всех подозревать в злонамеренности, хотя, конечно, и исключать этого нельзя.
В США выявлена аллергическая реакция у пяти человек на COVID-вакцину компаний Pfizer Inc и BioNTech. Об этом сказал представитель американского Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Питер Маркс, сообщает Интерфакс-Украина в понедельник, 21 декабря.
По его словам, аллергическую реакцию может вызывать химическое вещество полиэтиленгликоль, которое входит в состав как вакцины Pfizer, так и одобренной на днях вакцины американской компании Moderna.
В настоящее время FDA изучает вопросы, связанные с аллергией при вакцинировании, отметил он.