Додано: Пон 21 гру, 2020 23:31

ЛАД написав: yama написав: ......

https://youtu.be/qAPKHbB_-T8

......

уже в документах в первых числах апреля 2020 нужные люди уже знали что это будет только первая волна , а за ней втора и так далее ............уже в документах в первых числах апреля 2020 нужные люди уже знали что это будет только первая волна , а за ней втора и так далее

Простите, но я бы Вам посоветовал меньше смотреть конспирологические сайты и видео. Там иногда бывают интересные вещи, но гораздо больше всякой мути. Не(или плохо)проверяемой и просто недостоверной.



P.s. Надеюсь, Вы не обидетесь и не расскажете мне, как здесь любят, куда идти вместе с советами. Простите, но я бы Вам посоветовал меньше смотреть конспирологические сайты и видео. Там иногда бывают интересные вещи, но гораздо больше всякой мути. Не(или плохо)проверяемой и просто недостоверной.P.s. Надеюсь, Вы не обидетесь и не расскажете мне, как здесь любят, куда идти вместе с советами.

Документ Всемирного Банка объёмом в 60 страниц от 2 апреля 2020 года

я стараюсь фильтровать то что смотрю и не принимаю все на веруи конечно стараюсь проверять. То что я это публику\копирую сюда это не значит что я всецело верю каждому слову на 100% . В данном видео мне был интересен факт даты документа всемирного банка, но я еще не проверял так ли это и не искал его в оригиналеЗдесь бывают и значительно мене содержательные постытут была наивная надежда что кто-то погуглит вместо меня сей документ и броситься опровергать " с пеной у рта" , такая наивная надежда у меня теплилась что кто-то пойдет на сайт всемирного банка откопает переведет и все на шарупострайтесь не лениться и совмещать посты что бы не было 10 постов с одним словом подрядЗЫ очень понравилось расследование Навального о его отравлении даже если все придумано и срежесировано все равно очень хорошо поработали . Выглядит очень увлекательно и правдоподобно .