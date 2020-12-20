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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2484248524862487>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 100
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
34%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
43
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
17
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 23:31

  ЛАД написав:
  yama написав:......
https://youtu.be/qAPKHbB_-T8
......
уже в документах в первых числах апреля 2020 нужные люди уже знали что это будет только первая волна , а за ней втора и так далее

Простите, но я бы Вам посоветовал меньше смотреть конспирологические сайты и видео. Там иногда бывают интересные вещи, но гораздо больше всякой мути. Не(или плохо)проверяемой и просто недостоверной.

P.s. Надеюсь, Вы не обидетесь и не расскажете мне, как здесь любят, куда идти вместе с советами. :)

я стараюсь фильтровать то что смотрю и не принимаю все на веру :oops: и конечно стараюсь проверять. То что я это публику\копирую сюда это не значит что я всецело верю каждому слову на 100% . В данном видео мне был интересен факт даты документа всемирного банка
Документ Всемирного Банка объёмом в 60 страниц от 2 апреля 2020 года
, но я еще не проверял так ли это и не искал его в оригинале
Здесь бывают и значительно мене содержательные посты :roll:
тут была наивная надежда что кто-то погуглит вместо меня сей документ и броситься опровергать " с пеной у рта" , такая наивная надежда у меня теплилась что кто-то пойдет на сайт всемирного банка откопает переведет и все на шару :mrgreen:

Вкладчик1234 пострайтесь не лениться и совмещать посты что бы не было 10 постов с одним словом подряд

ЗЫ очень понравилось расследование Навального о его отравлении даже если все придумано и срежесировано все равно очень хорошо поработали . Выглядит очень увлекательно и правдоподобно .
Востаннє редагувалось yama в Пон 21 гру, 2020 23:45, всього редагувалось 1 раз.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 01:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

yama написав:ЗЫ очень понравилось расследование Навального о его отравлении даже если все придумано и срежесировано все равно очень хорошо поработали . Выглядит очень увлекательно и правдоподобно .

Там у Netflix з HBO таких успіхів з переглядами своїх серіалів не було:)) 10млн переглядів за півдоби за контент про президента "сверхдержавы", який переживає за труси, то однозначно ТОП))
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 01:35

  andriykulyk76 написав:
.......
Загалом мутна історія. Ось сьогоднішня стаття The Sun на цю тему: https://www.thesun.co.uk/news/us-news/1 ... d-missing/

По этой ссылке больше всего понравилось (в гуглопереводе):
TikTok на прошлой неделе удалил видео американского влиятельного лица Оливии Мэдисон, которая описывает себя как «за жизнь, за оружие, за Трампа».

Она разместила видео, в котором ложно утверждается: «Прививки содержат части абортированного плода и части свиньи. Так вы действительно можете судить меня за то, что я против вакцины? Как будто я не верю в инъекцию ребенка другому ребенку».


а CHI Memorial в якому медсестру кололи файзерівською вакциною розродився на дуже дивне порізане 21с відео. На ньому люди в масках мовчки стоять з гаслами "Ми вже вкололися": https://www.facebook.com/CHIMemorial/vi ... 684243985/

И что Вам не понравилось?
Или они танцевать должны были?
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 02:25

yama
По Вашим постам Ваш подход я примерно так и представлял и не считаю Вас поклонником конспирологии.
Но слишком частое чтение таких взглядов волей-неволей оказывает подсознательное влияние. Можно начать сомневаться в самых элементарных вещах. А всё проверять никакого времени не хватит. Жизнь достаточно коротка (или недостаточно длинна :)).
Из этих же соображений не смотрел разоблачения Навального. Проверить их у меня реальной возможности нет, а на мою оценку Путина сколько-нибудь существенного влияния это не окажет.
То же самое с докладом ВБ. Сомневаюсь, что это правда, но если даже так, то это ничего особо не меняет. Слишком много может быть объяснений. Могли заложиться на худший вариант, могли переоценить опасность ковида (в начале года страхов было много, а знаний маловато). В конце концов, могли просто ошибаться - ВБ тоже не боги.
В то, что пандемия ковида результат заговора, какого-то "хитрого плана" не верю хотя бы потому, что не вижу рационального объяснения смысла такого плана.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 02:51

  Вкладчик1234 написав:.....
А в чём ложь?
1. Она не делала прививку?
2. Она не упала в обморок через 15 минут?
3. Она не умерла?
....

1 и 2 правда.
3 - вряд ли. Но даже если правда, это ещё ни о чём особо не говорит. Вполне возможны аллергические реакции, вопрос в том, насколько часто - то ли это один случай на 10 млн., то ли на 10 тыс. Думаю, реальнее первый вариант. Всё же 3-й этап испытаний проводился на больших количествах людей. Не стоит сюжеты художественных фильмов так уж прямо распространять на реальную жизнь. Не надо всех подозревать в злонамеренности, хотя, конечно, и исключать этого нельзя. Но для таких подозрений желательно иметь хоть какие-то факты.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 22 гру, 2020 03:23, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 03:03

В США выявлена аллергическая реакция у пяти человек на COVID-вакцину компаний Pfizer Inc и BioNTech. Об этом сказал представитель американского Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Питер Маркс, сообщает Интерфакс-Украина в понедельник, 21 декабря.

По его словам, аллергическую реакцию может вызывать химическое вещество полиэтиленгликоль, которое входит в состав как вакцины Pfizer, так и одобренной на днях вакцины американской компании Moderna.

В настоящее время FDA изучает вопросы, связанные с аллергией при вакцинировании, отметил он.

https://korrespondent.net/world/4308732-v-ssha-vyiavyly-novye-sluchay-allerhyy-na-vaktsynu-Pfizer
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 06:28

  change_pm написав:Перша черга вакцинації - медичні робіники.

Уявляю, якщо вакцина з "дефектом" і весь світ без лікарів взагалі ...

ВП - великий пі...ц!


Как рабов из загнали в угол . С начала - расхлебывай чужие просчеты за свой счет
теперь - колись вакцинами , с неизвестными последствиями
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 06:35

A presentation by Prof David Robertson, from the University of Glasgow on Friday, concluded: "The virus will probably be able to generate vaccine escape mutants."

Професор уніерситету Глазго «вірус скоріш за все зможе створити мутації які обійдуть вакцину».
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 07:05

  Ukrainian написав:A presentation by Prof David Robertson, from the University of Glasgow on Friday, concluded: "The virus will probably be able to generate vaccine escape mutants."

Професор уніерситету Глазго «вірус скоріш за все зможе створити мутації які обійдуть вакцину».

Только перевод совсем другой.
probably be able - это вероятно сможет

Вам на голову завтра вероятно может упасть метеорит. Т. е. может быть есть такая возможность, а может быть и нет. Но, даже если такая вероятность есть, это ещё не значит, что он упадёт

Смысл фразы - может быть вирус может мутировать на обход вакцин, а может и нет. Но, даже если такая возможность есть, это ещё не значит, что это случится. Но, шанс на это есть

Tomorrow aliens will probably be able to visit Earth
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 07:17

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  stm написав:Слушайте, а в Украине тоже прям в базу сразу попадают через 15 минут после смерти?
Нате, не обляпайтесь живы-здоровы сестра, спецом для Вас табличка с датой 21.12.2020 для идиотов её в первый ряд поставили...

Ну до чого тут Україна? Я нічого не стверджую, просто поставив кілька питань. На які ви так і не відповіли, до речі :) Це дивне нарізане відео з обколотими лікарями я ж запостив вище. Хоча б кілька слів мовила сестричка, якщо це вона. Сказала б що жива-здорова, подякувала б Файзеру за якісну вакцину, посміялася б з того що хтось вже відправив її на той світ, а то стоїть мовчить і труситься. Як би там не було, найближчі дні мають внести якусь ясність в цю ситуацію.
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