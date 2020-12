Додано: Вів 22 гру, 2020 06:35

A presentation by Prof David Robertson, from the University of Glasgow on Friday, concluded: "The virus will probably be able to generate vaccine escape mutants."



Професор уніерситету Глазго «вірус скоріш за все зможе створити мутації які обійдуть вакцину».

Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".