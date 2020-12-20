Танцювати не обовязково але хоча б кілька слів "для пресси" щасливой медсестри були б дуже доречними. А як ви спростувачи чутки про свою смерть (не дай бог звичайно)? Невже мовчазним відео в масці?
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Додано: Вів 22 гру, 2020 07:30
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Танцювати не обовязково але хоча б кілька слів "для пресси" щасливой медсестри були б дуже доречними. А як ви спростувачи чутки про свою смерть (не дай бог звичайно)? Невже мовчазним відео в масці?
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Додано: Вів 22 гру, 2020 07:37
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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