Танцювати не обов'язково але хоча б кілька слів "для преси" щасливой медсестри були б дуже доречними. А як ви спростували б чутки про свою смерть (не дай бог звичайно)? Невже мовчазним відео в масці?
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Додано: Вів 22 гру, 2020 07:30
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Танцювати не обов'язково але хоча б кілька слів "для преси" щасливой медсестри були б дуже доречними. А як ви спростували б чутки про свою смерть (не дай бог звичайно)? Невже мовчазним відео в масці?
Востаннє редагувалось andriykulyk76 в Вів 22 гру, 2020 08:11, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 22 гру, 2020 07:37
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 22 гру, 2020 08:25
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Щеплення не дає 100% гарантії що людина не захворіє, крім того починає повноцінно діяти з часом, після 2-гого уколу, тому провакциновані також мають дихати через тряпочку доки ВОЗ (чи хто там) не дасть відмашку урядам.
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Додано: Вів 22 гру, 2020 08:31
Re: Эпидемия коронавируса в мире
В задаче спрашивается: тогда нафига колоться если всё равно есть шанс заблолеть и всё равно надо носить маску пацака.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 22 гру, 2020 08:47
vitaliy_berdinskikh
Прийнято вважати що у провакцинованих шанс захворіти значно менший.
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Додано: Вів 22 гру, 2020 08:51
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