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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2485248624872488>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 100
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
34%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
43
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
17
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 07:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:И что Вам не понравилось?
Или они танцевать должны были?

Танцювати не обов'язково але хоча б кілька слів "для преси" щасливой медсестри були б дуже доречними. А як ви спростували б чутки про свою смерть (не дай бог звичайно)? Невже мовчазним відео в масці?
Востаннє редагувалось andriykulyk76 в Вів 22 гру, 2020 08:11, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 07:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  andriykulyk76 написав:Невже мовчазним відео в масці?

А зачем в маске то если укололась?
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 08:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vitaliy_berdinskikh написав:А зачем в маске то если укололась?

Щеплення не дає 100% гарантії що людина не захворіє, крім того починає повноцінно діяти з часом, після 2-гого уколу, тому провакциновані також мають дихати через тряпочку доки ВОЗ (чи хто там) не дасть відмашку урядам.
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 08:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  andriykulyk76 написав:Щеплення не дає 100% гарантії що людина не захворіє
В задаче спрашивается: тогда нафига колоться если всё равно есть шанс заблолеть и всё равно надо носить маску пацака.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 08:47

vitaliy_berdinskikh
Прийнято вважати що у провакцинованих шанс захворіти значно менший.
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andriykulyk76
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 08:51

  safonovstanislav написав:probably be able - это вероятно сможет


Так "скоріш за все..." вроде как не подразумевает 90-100%-ю вероятность. :)

ИМХО обе фразы выражают неуверенность.
Одна меньшую, другая большую.
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 09:26

Re: Эпидемия коронавируса в мире

vitaliy_berdinskikh написав:
  andriykulyk76 написав:Невже мовчазним відео в масці?

А зачем в маске то если укололась?


Так иммунитет по определению не появляется через пару дней после первой вакцинации из двух необходимых.
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 09:33

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Немцы бодро начинают.

Германия получит первые партии вакцины от коронавируса 26 декабря и начнет делать прививки 27 декабря. Каждую неделю января страна будет получать не менее 670 тысяч доз препарата, разработанного BioNTech/Pfizer, сообщил министр здравоохранения Йенс Шпан.
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 09:38

  freeze написав:
vitaliy_berdinskikh написав:
  andriykulyk76 написав:Невже мовчазним відео в масці?

А зачем в маске то если укололась?


Так иммунитет по определению не появляется через пару дней после первой вакцинации из двух необходимых.

А когда появляется?
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 09:49

  vitaliy_berdinskikh написав:
  freeze написав:
vitaliy_berdinskikh написав:А зачем в маске то если укололась?


Так иммунитет по определению не появляется через пару дней после первой вакцинации из двух необходимых.

А когда появляется?


"Согласно результатам исследования корпорации Pfizer, через неделю после получения второй дозы (через 28 дней после получения первой дозы) появляется иммунитет от коронавируса."(C)
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