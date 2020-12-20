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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 гру, 2020 07:30
ЛАД написав:
И что Вам не понравилось?
Или они танцевать должны были?
Танцювати не обов'язково але хоча б кілька слів "для преси" щасливой медсестри були б дуже доречними. А як ви спростували б чутки про свою смерть (не дай бог звичайно)? Невже мовчазним відео в масці?
Востаннє редагувалось andriykulyk76
в Вів 22 гру, 2020 08:11, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 22 гру, 2020 07:37
andriykulyk76 написав:
Невже мовчазним відео в масці?
А зачем в маске то если укололась?
Mind the gap.
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Додано: Вів 22 гру, 2020 08:25
vitaliy_berdinskikh написав:
А зачем в маске то если укололась?
Щеплення не дає 100% гарантії що людина не захворіє, крім того починає повноцінно діяти з часом, після 2-гого уколу, тому провакциновані також мають дихати через тряпочку доки ВОЗ (чи хто там) не дасть відмашку урядам.
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Додано: Вів 22 гру, 2020 08:31
andriykulyk76 написав:
Щеплення не дає 100% гарантії що людина не захворіє
В задаче спрашивается: тогда нафига колоться если всё равно есть шанс заблолеть и всё равно надо носить маску пацака.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Додано: Вів 22 гру, 2020 08:47
vitaliy_berdinskikh
Прийнято вважати що у провакцинованих шанс захворіти значно менший.
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Додано: Вів 22 гру, 2020 08:51
safonovstanislav написав:
probably be able - это вероятно сможет
Так "скоріш за все...
" вроде как не подразумевает 90-100%-ю вероятность.
ИМХО обе фразы выражают неуверенность.
Одна меньшую, другая большую.
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Додано: Вів 22 гру, 2020 09:26
vitaliy_berdinskikh написав: andriykulyk76 написав:
Невже мовчазним відео в масці?
А зачем в маске то если укололась?
Так иммунитет по определению не появляется через пару дней после первой вакцинации из двух необходимых.
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Додано: Вів 22 гру, 2020 09:33
Немцы бодро начинают.
Германия получит первые партии вакцины от коронавируса 26 декабря и начнет делать прививки 27 декабря. Каждую неделю января страна будет получать не менее 670 тысяч доз препарата, разработанного BioNTech/Pfizer, сообщил министр здравоохранения Йенс Шпан.
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Додано: Вів 22 гру, 2020 09:38
freeze написав: vitaliy_berdinskikh написав: andriykulyk76 написав:
Невже мовчазним відео в масці?
А зачем в маске то если укололась?
Так иммунитет по определению не появляется через пару дней после первой вакцинации из двух необходимых.
А когда появляется?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Додано: Вів 22 гру, 2020 09:49
vitaliy_berdinskikh написав: freeze написав:
vitaliy_berdinskikh написав:А зачем в маске то если укололась?
Так иммунитет по определению не появляется через пару дней после первой вакцинации из двух необходимых.
А когда появляется?
"Согласно результатам исследования корпорации Pfizer, через неделю после получения второй дозы (через 28 дней после получения первой дозы) появляется иммунитет от коронавируса."(C)
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