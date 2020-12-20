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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2485248624872488

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 100
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
34%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
43
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
17
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 10:06

У нас вчера всего лишь за 26 000 ПЦР-тестов обнаружили 8 500 новых коронавирусника.
Уникальная точность, сомневаюсь что где-то в мире есть такая пропорция.
Один к трём. Раньше у нас же была пропорция один к восьми. Но отточили острый взгляд и видимо стали посылать на бесплатный положенный ПЦР только тех, кто дышит через раз.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 10:41

  vitaliy_berdinskikh написав:
  andriykulyk76 написав:Невже мовчазним відео в масці?

А зачем в маске то если укололась?

А зачем в автомобиле пристегиваться (зачем подушки безопасности) -- если встречная фура с кирпичами всеравно в тонкий блинчик раскатает?..
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