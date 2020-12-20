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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 гру, 2020 10:06
У нас вчера всего лишь за 26 000 ПЦР-тестов обнаружили 8 500 новых коронавирусника.
Уникальная точность, сомневаюсь что где-то в мире есть такая пропорция.
Один к трём. Раньше у нас же была пропорция один к восьми. Но отточили острый взгляд и видимо стали посылать на бесплатный положенный ПЦР только тех, кто дышит через раз.
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Додано: Вів 22 гру, 2020 10:41
vitaliy_berdinskikh написав: andriykulyk76 написав:
Невже мовчазним відео в масці?
А зачем в маске то если укололась?
А зачем в автомобиле пристегиваться (зачем подушки безопасности) -- если встречная фура с кирпичами всеравно в тонкий блинчик раскатает?..
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